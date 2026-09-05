Asia Fest 2026: peste 200 de artiști, gastronomie, K-Pop și tradiții din 14 țări asiatice, la Arena Națională

Asia Fest 2026 transformă Arena Națională într-o veritabilă destinație asiatică, unde gastronomia, muzica și tradițiile se întâlnesc cu K-Pop-ul, cosplay-ul și artele marțiale. De la sushi la curry, vizitatorii sunt invitați într-o călătorie culturală spectaculoasă în acest weekend.

Peste 200 de artiști, preparate din bucătării asiatice, spectacole de K-Pop, cosplay, arte marțiale și tradiții din 14 țări sunt reunite, de vineri până duminică, la Arena Națională din București, în cadrul Asia Fest, cel mai mare festival din Europa de Sud-Est dedicat culturii și gastronomiei asiatice.

Spațiul din jurul Arenei Naționale se transformă într-un adevărat continent în miniatură, în care vizitatorii pot trece, în doar câțiva pași, de la tradițiile Japoniei la ritmurile Coreei de Sud și de la aromele Indiei la culorile Turciei. Muzica, dansurile, spectacolele tradiționale și contemporane, gastronomia, artele marțiale, cosplay-ul, K-Pop-ul, expozițiile și atelierele interactive prezintă cultura a 14 țări: Japonia, Coreea de Sud, China, India, Thailanda, Vietnam, Nepal, Sri Lanka, Filipine, Bangladesh, Pakistan, Turcia, Siria și Liban.

Organizatorii anunță participarea a peste 200 de artiști și a mai mult de 100 de restaurante, food truckuri, centre culturale, importatori și expozanți. Publicul va putea urmări spectacole live și parade ale costumelor tradiționale, va putea participa la concursuri de cosplay și va asista la demonstrații de arte marțiale. Programul include, de asemenea, sute de preparate și zeci de ateliere destinate tuturor vârstelor.

Pentru prima dată, Asia Fest reunește patru zone cultural-gastronomice de amploare, dedicate Turciei, Indiei, Coreei de Sud și Japoniei. Fiecare dintre acestea combină gastronomia, tradițiile, dansurile, muzica, artizanatul și activitățile specifice, astfel încât vizitatorii să poată descoperi culturile respective prin experiențe directe și interactive.

Zona dedicată Turciei, susținută de Institutul Cultural Turc Yunus Emre și publicația Hayat, recreează atmosfera unui bazar și reunește restaurante, un bar, standuri cu produse tradiționale și diverse activități culturale.

India are, la rândul său, o zonă proprie, organizată în parteneriat cu ambasada acestei țări în România. Vizitatorii pot descoperi cultura indiană prin aromele mirodeniilor, culorile ținutelor tradiționale, energia dansurilor și practicile transmise din generație în generație.

Oferta gastronomică indiană include preparate precum tikka masala, cu bucăți de pui marinate într-un sos cremos de roșii și condimente, butter chicken, cu pui într-un sos de unt, roșii și mirodenii, și butter paneer, varianta vegetariană preparată cu brânză indiană. Meniul este completat de curry-uri de legume, preparate cu linte sau fasole, biryani, orez aromat cu șofran și cardamom, precum și naan, lipia pufoasă coaptă în cuptorul tradițional tandoor.

La Korean Corner, spațiu susținut de Ambasada Republicii Coreea, tradițiile vechi de secole se întâlnesc cu ritmurile K-Pop și cu preparatele care au transformat gastronomia sud-coreeană într-un fenomen internațional. Ediția din 2026 le oferă vizitatorilor ocazia de a descoperi, într-un singur loc, oferta mai multor restaurante coreene din București și Timișoara.

Printre preparatele care pot fi încercate se numără bibimbap, un bol cu orez, legume, ou și carne, și bulgogi, felii fragede de carne marinate într-un sos dulce-sărat și preparate pe grătar. Oferta include și orez prăjit cu kimchi, aliment tradițional coreean obținut cel mai adesea din varză fermentată și condimentată cu ardei iute, usturoi și ghimbir.

În zona dedicată Japoniei, gastronomia, arta și tradițiile nipone sunt prezentate alături de atenția pentru detalii și estetică specifică acestei culturi. Vizitatorii pot descoperi preparate precum sushi, combinația de orez, pește, legume și alge nori, dar și ramen, supa consistentă cu tăiței, legume, ou marinat și carne gătită lent.

Meniul japonez este completat de bento, cutia compartimentată cu orez, carne sau pește și garnituri, gyoza, colțunașii umpluți și rumeniți ușor, curry rice, orezul servit cu un sos curry dens și aromat, și yakisoba, tăițeii preparați la wok cu legume, carne și sos. Din oferta gastronomică face parte și sashimi, reprezentat de felii subțiri de pește crud servite fără orez, alături de sos de soia și wasabi.

Accesul la Asia Fest se face pe bază de bilete și abonamente, care pot fi cumpărate de la intrare sau online, prin platforma More.ro. Copiii cu vârsta sub 7 ani și persoanele cu dizabilități beneficiază de acces gratuit.

Japanese Corner va găzdui standul Centrului de Studii Româno-Japoneze „Angela Hondru”, precum și o zonă foto inspirată de estetica niponă. Vizitatorii vor putea participa la ateliere de origami și caligrafie japoneză, vor putea asista la ceremonia ceaiului și vor avea ocazia să probeze un kimono sau o yukata, varianta mai lejeră, confecționată din bumbac și purtată în special în timpul verii.

Programul include și activități dedicate fanilor culturii asiatice contemporane. Aceștia vor putea participa la jocuri de societate și sesiuni de Dungeons & Dragons, ateliere de decorare a suporturilor pentru carduri foto K-Pop, precum și activități de realizare a unor brelocuri inspirate de idolii K-Pop. Tot aici vor avea loc sesiuni de desen manga de grup și ateliere pentru confecționarea măștilor japoneze.

Zona va include Aleea Artiștilor, o expoziție dedicată K-Pop-ului și cosplay-ului, o scenă destinată spectacolelor de dans și muzică sud-coreeană și japoneză, un studio foto și un spațiu unde vizitatorii își vor putea realiza coafuri inspirate de stilul K-Pop. Activitățile sunt concepute pentru cei interesați de cultura asiatică contemporană și de universul artiștilor și creatorilor din această zonă.

Pe scenele festivalului vor avea loc, de asemenea, concerte, spectacole de dans, demonstrații de arte marțiale, reprezentații de teatru tradițional, parade și alte momente artistice inspirate de culturile asiatice.

Dincolo de cele patru zone tematice dedicate Turciei, Indiei, Coreei de Sud și Japoniei, vizitatorii vor putea descoperi și preparate specifice Chinei, Vietnamului, Thailandei, Sri Lankăi, Indoneziei, Filipinelor, Siriei și Libanului.

Cei mai mici dintre participanți vor avea propria zonă de activități, unde vor putea lua parte la ateliere de confecționare a zmeielor coreene, vor putea experimenta cu slime și își vor putea personaliza sacoșe din pânză prin pictură.

O altă atracție a ediției din 2026 este zona dedicată mașinilor asiatice tunate, West Competition Racing, care completează oferta festivalului cu o componentă dedicată pasionaților de automobile și culturii auto asiatice.