Bursele din Japonia și Coreea de Sud au încheiat tranzacțiile în creștere. Principalele piețe europene au înregistrat scăderi

Piețele financiare internaționale au avut evoluții diferite la mijlocul săptămânii și în ședința de joi din Asia. Bursele din Japonia și Coreea de Sud au încheiat tranzacțiile în creștere, în timp ce principalele piețe europene au înregistrat scăderi, iar Wall Street a închis cu evoluții mixte. Cotațiile petrolului au urcat ușor atât pe piața americană, cât și pe cea europeană.

Bursa din Japonia a încheiat ședința de joi în creștere cu 1,16%, susținută de avansul acțiunilor producătorilor de cipuri. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la 68.308,59 puncte, după un câștig de 784,53 puncte față de închiderea ședinței precedente, potrivit Kyodo.

Și bursa din Coreea de Sud a înregistrat un avans puternic. Indicele Kospi a crescut cu 3,21% și a închis la 6.790,01 puncte, în urcare cu 210,97 puncte comparativ cu ședința anterioară, conform Yonhap.

La New York, Wall Street a închis ședința de miercuri cu evoluții mixte, după ce Departamentul american al Comerțului a anunțat că indicele prețurilor de consum a crescut cu 0,1% în iulie față de iunie, în linie cu estimările analiștilor, potrivit Reuters.

Indicele Dow Jones Industrial Average s-a depreciat cu 0,06%, până la 53.761,57 puncte, în scădere cu 30,28 puncte față de închiderea precedentă. În schimb, indicele Standard and Poor’s 500 a urcat cu 0,26%, până la 7.748,58 puncte, după un avans de 20,38 puncte. Indicele Nasdaq a crescut cu 0,55%, ajungând la 26.588,49 puncte, în urcare cu 145,70 puncte față de ședința anterioară.

Pe piața petrolului din Statele Unite, la New York Mercantile Exchange (Nymex), cotația barilului de petrol light sweet crude cu livrare în septembrie a crescut cu 0,07 dolari, închizând la 83,27 dolari pe baril.

În Europa, Bursa de la Londra a încheiat ședința de miercuri în scădere cu 0,10%. Indicele FTSE-100 a coborât la 10.833,15 puncte, în pierdere cu 11,04 puncte față de ședința precedentă, potrivit Reuters.

La bursa ICE Futures, cotația barilului de petrol Brent din Marea Nordului, cu livrare în octombrie, a urcat cu 0,07 dolari, ajungând la 88,98 dolari pe baril la închidere.

Bursa de la Frankfurt a închis ședința de miercuri în scădere cu 0,23%, iar indicele DAX 40 a ajuns la 26.331,07 puncte, în pierdere cu 60,35 puncte față de închiderea precedentă, conform Reuters.

La Paris, indicele CAC 40 a închis ședința de miercuri în scădere cu 0,46%, ajungând la 8.674,94 puncte, după o diminuare de 40 de puncte comparativ cu ședința anterioară.

Evoluțiile de joi și de miercuri arată un contrast între optimismul investitorilor din Asia, susținut în special de sectorul tehnologic și al producătorilor de cipuri, și prudența manifestată pe principalele piețe bursiere europene, în timp ce piața petrolului a consemnat doar creșteri marginale ale cotațiilor.