România, printre cele mai stresante țări pentru șoferii începători. Avem și cea mai slabă infrastructură rutieră

România ocupă locul al doilea într-un clasament al celor mai dificile țări pentru persoanele care învață să conducă. Siguranța rutieră, aglomerația și mai ales calitatea infrastructurii trag puternic în jos scorul țării noastre.

Clasamentul analizează cât de dificil și stresant este pentru un șofer începător să învețe să conducă în mai multe țări ale lumii. Au fost luate în calcul patru criterii: nivelul de congestie a traficului, numărul de decese în accidente rutiere raportat la populație, numărul de vehicule înmatriculate și calitatea infrastructurii rutiere.

Fiecărui indicator i-a fost atribuit un scor normalizat, iar rezultatele au fost apoi combinate într-un punctaj general din 10.

România obține numai 2,44 puncte din 10, rezultat care o plasează pe locul al doilea în clasamentul celor mai stresante țări pentru cei care învață să conducă.

Singura țară aflată într-o situație mai dificilă este Polonia, cu un scor de 2,26 din 10. Pe poziția a treia se află Cehia, cu 2,92 puncte, transmite Zutubi.

Cel mai slab rezultat al României apare la infrastructura rutieră. Țara noastră primește un scor de numai 2,96, cel mai redus dintre toate statele incluse în clasament.

Potrivit analizei, principalele probleme nu se găsesc neapărat pe arterele importante din marile orașe, unde starea drumurilor este considerată relativ bună. Situația se schimbă însă pe drumurile secundare.

Acestea sunt descrise ca având frecvent iluminat insuficient, benzi înguste și marcaje rutiere deficitare. Pentru un șofer fără experiență, asemenea condiții pot face procesul de învățare considerabil mai dificil.

Prin comparație, Singapore, țara aflată în fruntea clasamentului general privind condițiile pentru șoferii începători, are un scor de 6,45 la calitatea infrastructurii.

O altă problemă importantă pentru România este siguranța rutieră. Datele utilizate în clasament indică o rată de 8,1 decese în accidente rutiere la 100.000 de locuitori.

Nivelul este mult peste cel întâlnit în numeroase state europene din clasament. Germania are 2,6 decese la 100.000 de locuitori, Suedia 2, iar Elveția 1,8.

România nu are însă cea mai ridicată rată dintre țările analizate. Arabia Saudită ajunge la 32,4 decese la 100.000 de locuitori, iar Mexicul la 13,1.

Nici situația traficului nu ajută șoferii aflați la început de drum. România are în clasament un nivel al congestiei de 62,50%.

Indicatorul măsoară timpul suplimentar necesar pentru efectuarea unei călătorii în condiții de trafic aglomerat comparativ cu situația în care circulația s-ar desfășura liber.

Aglomerația poate reprezenta o dificultate suplimentară pentru cursanți, deoarece presupune opriri și porniri frecvente, mai multe interacțiuni cu ceilalți participanți la trafic și un nivel mai ridicat de atenție.

România are unul dintre cele mai mari niveluri de congestie din clasament, fiind depășită, printre altele, de Mexic, unde indicatorul ajunge la 75,9%.

Cel de-al patrulea criteriu analizat este numărul de vehicule. În România sunt înregistrate 48.402 vehicule la 100.000 de locuitori.

Din acest punct de vedere, țara noastră se află departe de statele cu cea mai mare densitate auto. Noua Zeelandă conduce clasamentul, cu 93.400 de vehicule la 100.000 de locuitori.

Combinația dintre infrastructura rutieră slab cotată, problemele de siguranță și nivelul ridicat al congestiei este însă suficientă pentru ca România să ajungă pe locul al doilea în clasamentul general al celor mai stresante țări pentru persoanele care învață să conducă.