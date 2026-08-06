Accidentele rutiere ucid mai mulți tineri decât tuberculoza și drogurile. CNAIR lansează prima campanie națională de educație rutieră

Accidentele rutiere reprezintă una dintre cele mai grave probleme de siguranță publică din România, iar impactul asupra tinerilor este tot mai mare. Reprezentanții CNAIR avertizează că numărul deceselor în rândul tinerilor provocate de accidente rutiere a ajuns să depășească numărul celor cauzate de tuberculoză și consumul de droguri.

Purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Alin Șerbănescu, a declarat, în cadrul primei conferințe dedicate unei campanii pentru siguranță rutieră, că amploarea fenomenului este mult mai mare decât este percepută în prezent.

„Educaţia rutieră, cel puţin pentru cei care sunt din generaţia mea, se făcea în şcoli înainte de Revoluţie. De 35 de ani, luaţi, să spunem aşa, deturnaţi de la interesul pentru educaţie de grijile cotidiene am uitat să mai facem educaţie. Am ajuns după 35 de ani în situaţia în care numărul accidentelor rutiere sau numărul morţilor din accidente rutiere în rândul tinerilor a depăşit numărul deceselor din cauza tuberculozei şi din cauza consumului de droguri. Deci, aceasta este adevărata dimensiune a accidentelor rutiere şi a riscului pe care îl reprezintă pentru societate, în special pentru tineri”, a afirmat acesta.

Potrivit reprezentantului CNAIR, noua campanie nu își propune să producă schimbări imediate, ci să readucă educația rutieră în atenția publicului.

„Nu avem pretenţia că prin această campanie vom crea brusc o iluminare, dar începem să mutăm reflectorul de pe alte activităţi pe cauza principală, şi anume educaţia”, a spus Alin Șerbănescu.

Oficialul companiei de drumuri consideră că educația rutieră trebuie începută de la vârste fragede, astfel încât respectarea regulilor de circulație să devină un comportament firesc.

„Toţi suntem rodul unei educaţii care a început de când eram mici. Ne spălăm pentru că am fost educaţi să ne spălăm, nu aruncăm gunoiul pe stradă pentru că am fost educaţi să nu aruncăm gunoiul pe stradă, mâncăm cu furculiţa pentru că am fost educaţi să facem treaba asta. De ce să nu fim educaţi de mici să respectăm şi regulile rutiere?”, a declarat acesta.

Șerbănescu a explicat că scopul este formarea unor reflexe care să reducă riscul producerii accidentelor.

„În momentul în care îţi intră în reflex că n-ai voie să te urci la volan chiar dacă ai băut o bere, n-ai voie să te uiţi la volan chiar dacă, mai nou acum că se consumă droguri, ai tras un joint, n-ai voie să răspunzi la telefon sau să te uiţi în telefon când eşti la volan, nu ai voie să nu fii atent în momentul în care traversezi, în momentul în care se creează acest reflex, nu va mai exista efortul de a respecta regulile rutiere. Le vei face natural”, a explicat reprezentantul CNAIR.

Potrivit lui Alin Șerbănescu, proiectul este orientat în primul rând către elevi, însă organizatorii speră că mesajele transmise de copii vor contribui și la schimbarea comportamentului adulților în trafic.

„Asta încercăm să facem acum: să obişnuim tinerii, pentru că ne adresăm în special tinerilor, şcolarilor, să îi obişnuim şi să le creăm reflexul de a respecta legislaţia rutieră şi conduita preventivă impusă de societate, dar, în acelaşi timp, să îi determinăm şi pe adulţi ca, traşi de mânecă, practic, de copii, să-şi aducă şi ei aminte de regulile rutiere şi de respectarea acestor reguli”, a spus acesta.

În opinia sa, cu cât educația rutieră începe mai devreme, cu atât va fi nevoie mai puțin de măsuri coercitive pentru respectarea regulilor de circulație.

Conferința organizată joi marchează debutul proiectului-pilot „Campanie națională de creștere a siguranței rutiere prin informarea și educarea elevilor din județele tranzitate de DN1 și DN2 pe sectoarele aflate în administrarea CNAIR”.