Ai rămas fără permisul de conducere? Ce trebuie să faci ca să îl recuperezi mai repede în 2026

Un șofer rămas fără dreptul de a conduce poate solicita, în anumite situații, reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere. Procedura aplicabilă în 2026 include însă modificări importante față de anii anteriori. Schimbările vizează atât condițiile privind plata amenzilor, cât și instituția la care se susține testul teoretic necesar pentru reducerea suspendării. Noile reguli se aplică în baza legislației rutiere aflate în vigoare.

Reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere nu este acordată automat și nici nu depinde exclusiv de depunerea unei cereri. Potrivit OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în forma aplicabilă în 2026, suspendarea poate fi redusă cu o treime numai dacă solicitantul îndeplinește cumulativ toate condițiile stabilite de lege.

În practică, o suspendare de 90 de zile poate fi redusă la 60 de zile, iar una de 60 de zile poate ajunge la 40 de zile. Totuși, această facilitate este condiționată de respectarea tuturor cerințelor legale și nu reprezintă un drept acordat automat tuturor conducătorilor auto.

Una dintre condițiile esențiale este ca șoferul să fi obținut permisul de conducere cu cel puțin un an înainte de comiterea contravenției care a dus la suspendarea dreptului de a conduce. Astfel, conducătorii auto aflați în primul an de la obținerea permisului nu pot beneficia de această procedură.

Reglementările aplicabile din primăvara anului 2026 au introdus o condiție suplimentară privind situația contravențiilor neachitate. Pentru a solicita reducerea perioadei de suspendare, șoferul trebuie să demonstreze că a achitat toate amenzile contravenționale primite în calitate de conducător auto.

Modificarea reprezintă o schimbare semnificativă față de regulile anterioare, când era suficientă plata amenzii aferente faptei care a atras suspendarea permisului. În prezent, existența altor sancțiuni neachitate poate conduce la respingerea solicitării, scrie ziarulunirea.ro.

Prin urmare, înainte de depunerea cererii, conducătorii auto trebuie să verifice dacă figurează cu alte amenzi restante, deoarece acestea sunt analizate în cadrul procedurii.

Pe lângă îndeplinirea condițiilor administrative, solicitantul este obligat să promoveze testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație. Examenul reprezintă o etapă obligatorie a procedurii și nu are caracter formal.

„Verificarea cunoașterii regulilor de circulație constă în completarea unui test-grilă, ce conține 15 întrebări din legislația rutieră. Este declarată «promovată» persoana care a formulat răspunsul corect la cel puțin 13 întrebări”, prevede Regulamentul de aplicare a Codului rutier.

În consecință, candidatul poate greși cel mult două răspunsuri pentru a promova examenul necesar reducerii perioadei de suspendare.

O altă modificare importantă introdusă în acest an privește locul unde este organizat testul teoretic. Începând cu 1 iulie 2026, verificarea cunoașterii regulilor de circulație se susține la serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.

Până la această schimbare, examenul era organizat la sediile Poliției Rutiere. Din acest motiv, șoferii care se bazează pe informații mai vechi riscă să se prezinte la instituția greșită.

Înainte de deplasare, solicitanții trebuie să consulte programul și procedurile aplicabile serviciului competent din județul în care urmează să susțină testul.

Respectarea termenelor procedurale este o altă condiție obligatorie pentru reducerea suspendării. Chiar dacă șoferul promovează testul și achită toate amenzile, cererea poate fi respinsă dacă este depusă în afara perioadei prevăzute de lege.

Regulamentul de aplicare a Codului rutier stabilește că solicitarea trebuie depusă în primele două treimi ale perioadei de suspendare a dreptului de a conduce.

Cererea este analizată de șeful serviciului Poliției Rutiere care a dispus măsura sau, după caz, de structura competentă din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Decizia de aprobare sau respingere trebuie comunicată solicitantului în cel mult cinci zile de la înregistrarea cererii.

Legislația rutieră prevede și situațiile în care perioada de suspendare nu poate fi redusă, indiferent dacă șoferul promovează testul sau îndeplinește celelalte condiții.

Nu pot beneficia de această facilitate conducătorii auto care acumulează din nou cel puțin 15 puncte de penalizare în termen de 12 luni de la expirarea ultimei suspendări.

De asemenea, sunt excluși șoferii sancționați pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice, depășirea vitezei maxime admise cu peste 70 km/h, neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată atunci când barierele sau semibarierele sunt coborâte, precum și pentru efectuarea manevrelor de întoarcere ori mers înapoi pe autostradă.

Reducerea suspendării nu poate fi acordată nici atunci când perioada a fost majorată în condițiile legii sau rezultă din cumularea mai multor suspendări, dacă cel puțin una dintre acestea a fost dispusă pentru una dintre abaterile grave prevăzute de Codul rutier.

Regulile sunt aplicabile și în anumite situații privind permisele românești pentru care au fost dispuse măsuri de autorități din alte state. Totodată, pentru titularii permiselor eliberate în străinătate există reguli distincte privind restituirea documentului, iar din martie 2026 aceștia nu își mai pot recupera permisul fără achitarea amenzii rutiere care a determinat suspendarea dreptului de a conduce.