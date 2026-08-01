Permisul auto se schimbă în UE: permis digital, reguli noi pentru tinerii șoferi și sancțiuni recunoscute în toate statele membre

Uniunea Europeană (UE) schimbă radical regulile privind permisele de conducere, printr-o reformă care introduce permisul digital, noi condiții pentru șoferii începători și recunoașterea la nivel european a unor sancțiuni rutiere. Modificările vor fi implementate treptat, iar România va trebui să le transpună în legislația națională în următorii ani.

Uniunea Europeană (UE) a pus în aplicare noul cadru legislativ privind permisele de conducere, cea mai amplă reformă din ultimii ani în domeniul siguranței rutiere. Noile reguli urmăresc modernizarea sistemului de eliberare și utilizare a permiselor de conducere la nivelul UE, facilitarea liberei circulații și reducerea numărului accidentelor rutiere. Prevederile vor fi introduse treptat și în legislația României în următorii ani.

Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea permisului de conducere digital, care va putea fi stocat pe telefonul mobil și integrat în Portofelul European pentru Identitate Digitală. Documentul electronic va fi recunoscut în toate statele membre, însă șoferii vor putea solicita, în continuare, și un permis în format fizic.

Reforma vine în contextul în care aproape 20.000 de persoane își pierd anual viața pe drumurile din UE. Potrivit Comisiei Europene, obiectivul este reducerea la jumătate a numărului deceselor și al rănirilor grave până în 2030, precum și apropierea de ținta „Vision Zero”, care urmărește eliminarea aproape completă a victimelor accidentelor rutiere până în 2050.

Directiva introduce și un sistem comun de conducere însoțită pentru tinerii de 17 ani care obțin permisul pentru categoria B. Aceștia vor putea conduce doar în prezența unui șofer cu experiență, până la împlinirea vârstei de 18 ani. În același timp, toate statele membre vor institui o perioadă de probă de cel puțin doi ani pentru șoferii începători. În această perioadă, sancțiunile vor fi mai severe pentru conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, precum și pentru nerespectarea obligației de a purta centura de siguranță ori de a utiliza sisteme de protecție pentru copii.

Noile reguli modifică și modul în care vor fi pregătiți și examinați viitorii conducători auto. Candidații vor trebui să demonstreze că înțeleg funcționarea sistemelor moderne de asistență la conducere și a tehnologiilor automate instalate pe vehicule. Examinarea va pune un accent mai mare pe prevenirea accidentelor care implică pietoni, bicicliști, utilizatori de trotinete electrice și alți participanți vulnerabili la trafic. Vor fi evaluate cunoștințele privind riscurile generate de unghiurile moarte, utilizarea telefonului mobil la volan și deschiderea în siguranță a portierelor.

Directiva urmărește și eliminarea situațiilor în care șoferii sancționați într-un stat membru își păstrează dreptul de a conduce în țara care le-a emis permisul. Astfel, în cazul unor abateri grave, precum conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, depășirea cu cel puțin 50 km/h a limitei legale de viteză sau provocarea unui accident soldat cu victime, interdicția de a conduce va putea fi recunoscută la nivelul întregii UE, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația europeană.

Șoferii români nu sunt obligați, deocamdată, să își schimbe permisul de conducere. Deși noua directivă europeană a intrat în vigoare, statele membre au la dispoziție până la 26 noiembrie 2028 pentru a transpune prevederile acesteia în legislația națională.

Majoritatea noilor măsuri vor deveni aplicabile începând cu 26 noiembrie 2029, însă unele dispoziții, inclusiv cele referitoare la conducerea însoțită, vor intra în vigoare mai devreme. Până atunci, România va trebui să își adapteze legislația, sistemele informatice și procedurile administrative pentru a putea implementa noile reguli prevăzute de directiva europeană.