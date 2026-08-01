Prețul petrolului urcă după noi tensiuni în Strâmtoarea Hormuz. Iranul susține că a oprit mai multe petroliere

Prețul petrolului a crescut vineri, după ce Iranul a anunțat că a împiedicat mai multe nave să părăsească Strâmtoarea Ormuz. Evoluția amplifică temerile privind aprovizionarea globală cu energie, într-un context marcat de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și de noi incidente care afectează transportul maritim.

Autoritățile iraniene au transmis că au oprit două nave care încercau să iasă din Strâmtoarea Ormuz și că alte patru petroliere s-ar fi întors din drum după intervenția forțelor iraniene. Informațiile nu au putut fi confirmate independent.

În același timp, datele companiei de monitorizare Kpler arată că două petroliere încărcate cu țiței din Golful Persic au traversat strâmtoarea, alături de alte două nave comerciale. Kpler precizează însă că nu poate urmări navele care navighează cu transponderele oprite.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul energiei la nivel mondial, aproximativ o cincime din livrările globale de petrol și gaze tranzitând această zonă, precizează Reuters.

În urma informațiilor venite din Iran, cotațiile petrolului au urcat cu peste 1% în ședința de vineri. Contractele futures pentru petrolul Brent sunt pe cale să încheie luna iulie cu un avans de aproximativ 23%.

Potrivit unui sondaj Reuters realizat în rândul economiștilor și analiștilor, există așteptări ca prețurile petrolului să continue să crească în cursul acestui an.

Pe lângă tensiunile din Strâmtoarea Ormuz, piețele urmăresc și evoluțiile din Marea Roșie, unde rebelii Houthi aliați Iranului au amenințat în această lună navigația prin strâmtoarea Bab el-Mandeb, o altă rută esențială pentru exporturile de petrol din Arabia Saudită.

Președintele american Donald Trump a declarat că războiul împotriva Iranului evoluează favorabil pentru Statele Unite, dar a afirmat că încă există posibilitatea unui acord diplomatic.

Acesta a precizat că emisarul special Steve Witkoff, Jared Kushner și secretarul de stat Marco Rubio sunt implicați în negocieri, însă și-a exprimat neîncrederea față de autoritățile iraniene.

În același timp, un organism iranian responsabil de administrarea Strâmtorii Ormuz a susținut că traversarea rămâne imposibilă din cauza acțiunilor militare americane din regiune și că solicitările de tranzit vor fi analizate doar după restabilirea stabilității.

La rândul său, Comandamentul Central al SUA a transmis că forțele americane continuă blocada exporturilor de petrol ale Iranului prin Golful Persic și că au desfășurat noi operațiuni militare.

Armata iraniană a anunțat că a atacat instalații militare americane din Kuweit și Bahrain ca răspuns la acțiunile SUA. Kuweitul a confirmat interceptarea unor drone și a precizat că nu au existat victime.

Între timp, autoritățile egiptene investighează un atac cu dronă produs la începutul săptămânii în portul Damietta, de la Marea Mediterană, unde două nave au fost afectate de un incendiu. Iranul a negat orice implicare în incident.

Pe fondul deteriorării situației de securitate, piața londoneză a asigurărilor maritime a extins zona considerată cu risc ridicat în Marea Roșie, iar Arabia Saudită a anunțat formarea unei coaliții navale internaționale pentru protejarea rutelor maritime și a transporturilor de energie.

Totodată, Oman continuă discuțiile cu Iranul privind un plan de administrare a traficului prin Strâmtoarea Ormuz, deși Teheranul a respins public propunerea susținută de statele din Golf.