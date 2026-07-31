Taxă de 100.000 de dolari pentru studenții străini care vor să lucreze în SUA. Toți vor fi nevoiți să o plătească după absolvire

Administrația Donald Trump ia în calcul introducerea unei taxe de 100.000 de dolari pentru studenții internaționali care doresc să lucreze în Statele Unite după absolvirea unei universități americane. Măsura, aflată încă în faza de analiză, ar putea afecta universitățile, marile companii din tehnologie și atractivitatea SUA pentru studenții străini.

Potrivit unor surse apropiate discuțiilor, taxa ar urma să fie aplicată programului Optional Practical Training (OPT), care le permite studenților internaționali să lucreze în Statele Unite între unul și trei ani după finalizarea studiilor, folosind în continuare viza de student.

În 2024, aproximativ 419.000 de cetățeni străini lucrau în SUA prin intermediul acestui program.

Dacă va fi adoptată, măsura ar reprezenta un nou pas în strategia administrației Trump de restrângere a imigrației legale și ar face mult mai puțin atractivă alegerea unei universități americane de către studenții din alte țări, transmite The Wall Street Journal.

Programul OPT este considerat unul dintre principalele motive pentru care studenții internaționali aleg să studieze în Statele Unite.

Universitățile americane se bazează pe taxele plătite de acești studenți, în timp ce companii importante din Silicon Valley și de pe Wall Street recrutează frecvent absolvenți internaționali pentru ocuparea posturilor tehnice.

Noua taxă ar putea afecta atât instituțiile de învățământ, cât și angajatorii care folosesc programul OPT pentru recrutarea de personal calificat.

Potrivit surselor, propunerea urmărește același obiectiv ca taxa de 100.000 de dolari pe care administrația Trump a încercat anterior să o introducă pentru vizele H-1B destinate profesioniștilor străini.

Aplicarea acelei taxe a fost însă blocată săptămâna trecută de o curte de apel din Boston.

Inițial, administrația intenționa să impună taxa tuturor vizelor H-1B, însă, în urma opoziției companiilor din tehnologie, propunerea a fost restrânsă doar la persoanele recrutate din afara Statelor Unite.

Prin aplicarea unei taxe asupra programului OPT, administrația ar putea afecta direct modelul de recrutare folosit de numeroase companii din tehnologie și sectorul financiar, care angajează absolvenți ai universităților americane și îi transferă ulterior către vize H-1B.

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a transmis că nicio politică nu trebuie considerată definitivă înainte de un anunț oficial și că instituția analizează permanent măsuri pentru protejarea integrității sistemului de imigrație legală.

Sursele citate susțin că propunerea este încă în analiză și nu este clar dacă va primi aprobarea Casei Albe.

De asemenea, nu s-a stabilit cine ar urma să suporte costul taxei de 100.000 de dolari: studenții internaționali, universitățile sau angajatorii care îi recrutează.

Taxa ar putea fi introdusă împreună cu o nouă cerință anunțată recent de administrația Trump, potrivit căreia studenții internaționali vor trebui să solicite o prelungire a vizei pentru a beneficia de programul OPT.

Până în prezent, vizele de student rămâneau valabile automat pe durata studiilor și, în funcție de program, încă până la trei ani de autorizare pentru muncă.

În paralel, Departamentul pentru Securitate Internă pregătește o reformă mai amplă a regulilor programului OPT, care este așteptată să fie prezentată în această toamnă.

Susținătorii programului avertizează că eliminarea sau restrângerea acestuia ar obliga majoritatea absolvenților internaționali să părăsească imediat Statele Unite, transferând competențele dobândite în universitățile americane către alte piețe din lume.