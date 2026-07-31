Italia suspendă temporar Schengen cu Spania din cauza crizei migranților din Ceuta. Franța și Germania întăresc controalele la frontieră
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Criza migrației din enclava spaniolă Ceuta produce primele măsuri în Uniunea Europeană. Italia a decis suspendarea temporară a aplicării acordului Schengen în relația cu Spania, iar Franța și Germania au anunțat întărirea controalelor la frontiere.
Italia suspendă temporar Schengen în relația cu Spania
Ministerul de Interne al Italiei a dispus închiderea temporară a frontierelor maritime și aeriene cu Spania, suspendând aplicarea regimului Schengen între cele două state.
Decizia a fost anunțată joi seară de premierul Giorgia Meloni și de vicepremierii Antonio Tajani și Matteo Salvini, după ce zeci de mii de migranți au ajuns în enclava spaniolă Ceuta din nordul Africii.
Antonio Tajani a afirmat că suspendarea temporară a acordului Schengen reprezintă o măsură necesară pentru protejarea securității cetățenilor și a frontierelor Uniunii Europene.
Oficialul italian a susținut că situația din Ceuta demonstrează că gestionarea frontierelor externe este o responsabilitate comună a statelor membre și că este nevoie de acțiuni coordonate pentru prevenirea migrației ilegale și a riscurilor de securitate.
Măsura a fost aprobată oficial vineri dimineață, în cadrul unei reuniuni a Ministerului italian de Interne, pe baza evaluărilor Comitetului pentru Analiza Migrației și Securitatea Frontierelor.
Franța și Germania își consolidează controalele la frontieră
Franța a anunțat că întărește controalele la frontiera cu Spania. Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a precizat că a activat forța de intervenție rapidă la frontieră pentru efectuarea unor verificări aprofundate și a declarat că autoritățile franceze vor continua consultările cu omologii spanioli.
Potrivit acestuia, verificările la frontiera franco-spaniolă existau deja, însă vor fi consolidate dacă vor exista deplasări ale migranților către teritoriul Franței.
Și Germania a anunțat măsuri suplimentare. Ministrul de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat că verificările la frontierele interne vor continua și după expirarea termenului actual.
Oficialul german a explicat că măsura este necesară pentru combaterea migrației ilegale și a apreciat că situația din Ceuta demonstrează cât de rapid se poate deteriora criza migrației.
Spania respinge acuzațiile Italiei
Premierul spaniol Pedro Sánchez a criticat reacția autorităților italiene și a transmis că respectarea tratatelor europene nu este opțională.
Acesta a invocat date ale Frontex potrivit cărora Italia a înregistrat mai multe intrări ilegale decât Spania în perioada 2021-2026 și a cerut o abordare unitară la nivelul Uniunii Europene.
La rândul său, ministrul spaniol de Externe, José Manuel Albares, a condamnat apelul Italiei privind suspendarea acordului Schengen și l-a convocat pe ambasadorul Italiei la Madrid pentru explicații.
Ministerul spaniol de Externe a susținut că actuala criză din Ceuta nu are legătură cu măsurile de regularizare a migranților adoptate de guvernul spaniol, ci cu interpretarea unei hotărâri recente a Curții Supreme privind migranții care au ajuns înot în enclavă, situație exploatată de rețele de trafic de persoane și organizații criminale.
Mai multe state europene susțin poziția Italiei
Până vineri, mai multe state membre ale Uniunii Europene s-au apropiat de poziția Italiei, printre acestea Finlanda, Țările de Jos, Danemarca, Cehia și Suedia.
Ministrul finlandez de Interne, Mari Rantanen, a afirmat că Spania nu a reușit să protejeze frontiera externă a spațiului Schengen și că această situație nu poate continua.
Comisarul european pentru afaceri interne, Magnus Brunner, a transmis că este în contact permanent cu autoritățile spaniole și a precizat că, în prezent, nu există deplasări ale migranților către alte state membre.
Acesta a amintit că Regulamentul Frontierelor Schengen conține dispoziții speciale pentru enclavele Ceuta și Melilla, iar controalele asupra persoanelor care părăsesc aceste teritorii rămân în vigoare.
Criza din Ceuta a alimentat și dezbaterea politică din Italia, în contextul campaniei pentru alegerile generale de anul viitor. Propunerea suspendării Schengen a fost salutată de mai multe formațiuni de extremă dreapta din Europa, inclusiv Reuniunea Națională din Franța, Alternativa pentru Germania (AfD) și Reform UK din Marea Britanie.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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