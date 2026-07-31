Criza migranților din Ceuta. Zeci de mii de persoane au trecut granița, iar mai multe state europene cer măsuri urgente

Un val fără precedent de migranți a lovit exclava spaniolă Ceuta, după ce zeci de mii de persoane au trecut granița dintre Maroc și teritoriul spaniol în doar câteva zile. Situația a provocat reacții puternice în Europa, unde mai multe state cer Spaniei să controleze rapid situația, iar unele solicită chiar măsuri care ar putea afecta participarea țării la spațiul Schengen.

Ministerul de Interne al Spaniei a anunțat că aproximativ 50.000 de migranți au intrat în Ceuta pe uscat și pe mare începând de joi, dintre care aproximativ 25.000 s-au întors deja de bunăvoie în Maroc.

În schimb, șeful administrației locale din Ceuta, Juan Jesus Vivas, a declarat că numărul persoanelor care au trecut forțat granița a ajuns la aproximativ 60.000, echivalentul populației orașului.

Potrivit acestuia, 34 de persoane și-au pierdut viața în timpul tentativelor de traversare. Anterior, autoritățile spaniole anunțaseră că au recuperat 19 cadavre din apă.

Forțele marocane au intervenit cu bastoane și gaze lacrimogene pentru a împiedica alte grupuri de migranți să ajungă în Ceuta.

În orașul marocan Fnideq, aflat în apropierea frontierei, au avut loc confruntări violente între migranți și forțele de ordine. Mai multe vehicule au fost incendiate, iar autoritățile au desfășurat tunuri cu apă și au întărit dispozitivul de securitate la punctele de trecere.

Un migrant a relatat că a fost prins într-o busculadă în timpul unei tentative de trecere a frontierei, în timp ce drumurile din zonă au fost blocate de aglomerație.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că se așteaptă ca Marocul să preia imediat migranții aflați în situație neregulamentară și a subliniat că protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene este esențială pentru combaterea migrației ilegale.

Totodată, Berlinul a cerut aplicarea rapidă a noului regulament european privind returnarea migranților, adoptat în luna iunie de Parlamentul European.

Franța a anunțat că își consolidează controalele la frontiera cu Spania și că este pregătită să ofere sprijin autorităților spaniole, inclusiv prin intermediul agenției europene Frontex, dacă Madridul va solicita acest lucru.

Și guvernul britanic a transmis că a contactat autoritățile spaniole pentru a le oferi sprijin și pentru a evalua implicațiile situației create la frontiera cu Marocul.

Valul de migranți a alimentat criticile venite din partea partidelor de dreapta și de extremă dreapta din mai multe state europene.

Marine Le Pen a acuzat guvernul spaniol că ar fi încurajat „intrările masive și coordonate”, în timp ce Jordan Bardella a cerut convocarea de urgență a Parlamentului European într-o sesiune extraordinară dedicată crizei.

Liderul partidului Republicanii din Franța, Bruno Retailleau, a susținut că politica executivului condus de Pedro Sanchez afectează întreaga Uniune Europeană.

La rândul său, ambasadorul Israelului la ONU, Danny Dannon, a criticat politica de imigrație a Spaniei, afirmând că autoritățile spaniole se confruntă acum cu efectele propriilor decizii.

Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a declarat că Uniunea Europeană ar trebui să ia în calcul toate opțiunile pentru gestionarea crizei, inclusiv suspendarea cooperării cu Spania în cadrul spațiului Schengen.

Potrivit acesteia, migrația necontrolată reprezintă o amenințare atât pentru Europa, cât și pentru Danemarca, iar protejarea frontierelor externe ale Uniunii trebuie să rămână o prioritate.

Între timp, premierul spaniol Pedro Sanchez a calificat afluxul masiv de migranți drept un „atac” și o „încălcare a integrității teritoriale a Spaniei”, în timp ce autoritățile încearcă să readucă situația sub control.