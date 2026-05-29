Ungaria reintră în grațiile UE, după plecarea lui Viktor Orban. A primit acces la 16,4 miliarde de euro din fonduri europene

Ungaria va putea utiliza integral cele 16,4 miliarde de euro din fondurile de redresare și coeziune care au fost înghețate de Uniunea Europeană în timpul mandatului fostului premier Viktor Orban. Decizia a fost anunțată după acordul încheiat între premierul Peter Magyar și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Șefa executivului european l-a felicitat pe liderul de la Budapesta pentru formarea rapidă a noului guvern și pentru reformele implementate într-un interval scurt de timp.

„Cred că munca grea a dat acum rezultate”, a declarat Ursula von der Leyen.

Oficialul european a precizat că 10 miliarde de euro vor fi eliberate din Mecanismul de Redresare și Reziliență al Uniunii Europene, creat după pandemia de COVID-19.

În plus, Comisia Europeană a anunțat deblocarea a 4,2 miliarde de euro din fondurile de coeziune și a încă 2,2 miliarde de euro dintr-o altă tranșă a aceluiași pachet de finanțare.

Peter Magyar a câștigat alegerile generale din aprilie, punând capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orban. Fondurile europene au fost suspendate de Bruxelles în perioada fostului executiv din cauza preocupărilor privind corupția și respectarea statului de drept.

Comentând acordul obținut, premierul ungar a susținut că noul executiv a reușit în câteva săptămâni ceea ce administrația precedentă nu a realizat în mai mulți ani.

„Trei săptămâni au fost suficiente pentru a face ceea ce Viktor Orban nu a reușit să obțină în trei ani. Am luptat pentru întreaga sumă”, a declarat Péter Magyar.

Deși fondurile au fost deblocate, Ungaria trebuie să respecte în continuare o serie de condiții impuse de Comisia Europeană pentru a primi integral banii.

Executivul de la Budapesta și instituțiile europene au convenit asupra unui calendar legislativ care stabilește pașii necesari pentru implementarea reformelor asumate.

Printre cerințele considerate esențiale se numără:

aderarea la Parchetul European;

consolidarea Autorității pentru Integritate;

modificarea regulilor privind achizițiile publice;

eliminarea treptată a fundațiilor de interes public;

aplicarea măsurilor privind transparența și combaterea corupției.

În total, Ungaria trebuie să îndeplinească 27 de așa-numite „super-etape” pentru a evita pierderea unei părți din fonduri.

Premierul Peter Magyar a recunoscut că procesul legislativ va fi complex și va necesita adoptarea unui număr mare de acte normative.

„Acesta este un semnal politic foarte puternic. Știm, de asemenea, că avem foarte mult de muncă înaintea noastră — trebuie să adoptăm numeroase legi”, a declarat Peter Magyar.

Guvernul ungar a prezentat deja principalele direcții pentru utilizarea fondurilor europene.

Planul include:

4,2 miliarde de euro pentru infrastructură de transport, sănătate și întreprinderi mici și mijlocii;

2,2 miliarde de euro pentru educație;

1,5 miliarde de euro pentru modernizarea rețelei electrice;

investiții în modernizarea căilor ferate;

dezvoltarea locuințelor destinate închirierii;

extinderea și modernizarea infrastructurii energetice.

Totodată, studenții din Ungaria vor putea participa din nou la programul european Erasmus+ începând cu următorul an universitar.

În cadrul declarațiilor făcute după acordul cu Bruxellesul, Peter Magyar a abordat și tema aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, proces blocat anterior de guvernul lui Viktor Orban.

Premierul ungar a respins speculațiile potrivit cărora deblocarea fondurilor europene ar fi fost condiționată de renunțarea la veto-ul privind negocierile cu Kievul.

„Nu a existat absolut nicio legătură între deblocarea fondurilor și deschiderea primului capitol al negocierilor cu Ucraina”, a declarat Peter Magyar.

Liderul de la Budapesta a reafirmat că poziția Ungariei rămâne legată de rezolvarea problemelor privind drepturile educaționale și lingvistice ale minorității maghiare din Ucraina.

Potrivit acestuia, autoritățile ungare au transmis Kievului o listă cu 11 cerințe, iar discuțiile tehnice dintre cele două state continuă.

„Sper cu adevărat că vom putea finaliza curând aceste 11 puncte și că partea ucraineană poate oferi o garanție că le va introduce în legislația sa în următoarele luni”, a declarat Peter Magyar.

Afirmațiile sale sugerează că Budapesta ar putea accepta garanții oficiale din partea Kievului înainte ca modificările legislative să fie adoptate efectiv.

Ungaria și-a nuanțat poziția și în privința Pactului european pentru migrație și azil, un subiect care a reprezentat una dintre temele centrale ale campaniei electorale.

În timpul alegerilor, Partidul Tisza, condus de Peter Magyar, s-a opus noilor reguli europene. După preluarea guvernării, discursul executivului a devenit însă mai moderat.

Premierul a evitat să excludă aplicarea pactului și a subliniat că documentul este obligatoriu pentru toate statele membre ale Uniunii Europene, amintind că și Viktor Orban și-a dat acordul asupra acestuia.

„Există multe măsuri dure în acest pact privind migrația. La vremea respectivă, Viktor Orban avea dreptate în privința punctelor slabe și a deficiențelor sale. În multe domenii a trebuit să fie modificat, iar protecția frontierelor externe a fost consolidată”, a declarat Peter Magyar.

Premierul a amintit și faptul că, în timpul administrației Orban, aproximativ 2.200 de traficanți de migranți au fost eliberați din închisori din cauza supraaglomerării sistemului penitenciar.

Noul guvern susține că este pregătit să construiască noi facilități de detenție pentru traficanții de persoane și pentru persoanele condamnate pentru fapte de corupție.