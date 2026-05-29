Ministerul Energiei anunță plăți record prin PNRR. Aproape 300 milioane euro achitate beneficiarilor

Ministerul Energiei anunță accelerarea plăților prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), după ce valoarea totală a sumelor achitate beneficiarilor a depășit 76 de milioane de euro la data de 29 mai 2026. Instituția susține că ritmul implementării proiectelor energetice finanțate din fonduri europene continuă să crească, în timp ce alte peste 120 de milioane de euro sunt în prezent în proces de verificare și aprobare.

Potrivit datelor oficiale publicate de Ministerul Energiei, totalul plăților cumulate efectuate de la începutul programului a ajuns la aproximativ 296 de milioane de euro. În același timp, autoritățile afirmă că mai există aproximativ 414 milioane de euro disponibili pentru noi solicitări de plată în cadrul proiectelor finanțate prin PNRR.

Conform informațiilor oficiale transmise de instituție, în perioada 22–29 mai 2026 au fost autorizate și achitate trei cereri de transfer aferente proiectelor finanțate prin PNRR. Creșterea de aproximativ 14 milioane de euro față de raportarea precedentă indică o intensificare a procesului de decontare și verificare a investițiilor aflate în implementare. În paralel, Ministerul Energiei a inclus în raportarea actualizată și situația financiară aferentă investiției dedicate creșterii eficienței energetice în sectorul industrial.

În cadrul acestei componente, au fost deja plătite 23 de cereri suplimentare, iar autoritățile susțin că procesul de modernizare industrială va continua inclusiv prin Fondul pentru Modernizare – Programul-cheie 7. Pentru această direcție strategică a fost alocată o finanțare de 150 de milioane de euro, destinată susținerii investițiilor în eficiență energetică și tehnologii industriale moderne.

În același timp, Ministerul Energiei gestionează un volum semnificativ de solicitări aflate în diferite etape de procesare. În prezent, 82 de cereri de transfer, cu o valoare totală estimată la aproximativ 120 de milioane de euro, sunt analizate pentru aprobare și plată.

Cea mai mare parte a acestor dosare provine din anul 2025, perioadă în care au fost depuse 48 de cereri însumând peste 81,5 milioane de euro. Distribuția pe trimestre arată o intensificare a solicitărilor în a doua jumătate a anului trecut, când valoarea proiectelor depuse a depășit 72 de milioane de euro.

În ceea ce privește cererile depuse în 2026, acestea totalizează aproximativ 35,1 milioane de euro și sunt împărțite între primele două trimestre ale anului. De asemenea, în procesare se află și șapte dosare depuse în 2024, cu o valoare totală de aproximativ 3,5 milioane de euro.

Ministerul Energiei precizează că valoarea rămasă disponibilă pentru depunerea unor noi cereri de plată este de aproximativ 414 milioane de euro. Oficialii subliniază însă că această sumă poate suferi modificări în funcție de evoluția contractelor de finanțare, de eventualele încetări ale unor proiecte și de negocierile aflate în desfășurare între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Comisia Europeană privind ajustarea PNRR.

Ministerul Energiei susține că implementarea proiectelor finanțate prin PNRR înregistrează o evoluție accelerată, iar obiectivul principal rămâne utilizarea integrală a fondurilor europene disponibile înainte de termenele-limită asumate de România în relația cu Comisia Europeană.

Specialiștii din domeniul energiei consideră că ritmul plăților și capacitatea administrativă de procesare a cererilor reprezintă elemente esențiale pentru absorbția eficientă a fondurilor europene și pentru modernizarea infrastructurii energetice și industriale din România.

Reprezentanții Ministerului Energiei afirmă că vor continua procesarea rapidă a cererilor de plată și sprijinirea beneficiarilor pentru ca investițiile asumate prin PNRR să fie finalizate la timp și să genereze efecte economice concrete.

Fondurile europene gestionate prin PNRR sunt considerate esențiale pentru modernizarea sectorului energetic românesc, în special în domenii precum eficiența energetică, reducerea consumului industrial și dezvoltarea infrastructurii sustenabile.

Programul include finanțări pentru companii, autorități și investiții strategice care urmăresc reducerea costurilor energetice și creșterea competitivității economiei românești. În paralel, Fondul pentru Modernizare și investițiile susținute prin Programul-cheie 7 sunt văzute ca instrumente importante pentru accelerarea tranziției energetice.

Prin continuarea plăților și procesarea proiectelor aflate în evaluare, autoritățile încearcă să mențină un ritm ridicat al absorbției fondurilor europene și să evite blocajele administrative care ar putea afecta implementarea investițiilor asumate de România prin PNRR.