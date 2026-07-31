ANOFM: Suspendarea subvențiilor pentru angajare pune în pericol proiecte europene de 234 de milioane de euro

Blocarea subvențiilor pentru angajare și a primei de stabilitate ar putea avea consecințe majore pentru România. ANOFM avertizează că sunt puse în pericol proiecte europene în valoare de 234 de milioane de euro, sprijinul pentru peste 43.300 de beneficiari și măsurile destinate stimulării ocupării forței de muncă.

Posibila blocare a aplicării Hotărârii Guvernului nr. 570/2026, privind acordarea subvențiilor și a primei de stabilitate, adoptată pe 23 iulie, pune în pericol investiții europene în valoare de aproximativ 234 de milioane de euro și afectează direct piața muncii din România, avertizează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), într-un comunicat transmis vineri.

Reacția ANOFM vine după ce PSD a formulat plângeri prealabile în instanță împotriva a 12 hotărâri adoptate de Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan. Între timp, una dintre aceste hotărâri a fost retrasă de Guvern, iar alte șase au fost suspendate, vineri, de Curtea de Apel București.

Potrivit ANOFM, la nivel instituțional sunt analizate posibile ajustări sau amânări privind aplicarea unor măsuri active de ocupare a forței de muncă cu impact bugetar, inclusiv cele referitoare la acordarea subvențiilor și a primei de stabilitate prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Instituția subliniază că este necesară o evaluare atentă a efectelor pe care o astfel de decizie le-ar putea avea asupra implementării proiectelor finanțate din fonduri europene și asupra beneficiarilor acestora.

ANOFM avertizează că suspendarea sau blocarea hotărârii nu ar afecta doar un act administrativ, ci ar genera un risc major de blocare a unor investiții europene esențiale pentru dezvoltarea pieței muncii și promovarea incluziunii sociale.

În prezent, opt proiecte finanțate din fonduri europene depind în mod direct de aplicarea acestor măsuri. Dintre acestea, două sunt finanțate prin Programul Educație și Ocupare (PEO), iar șase prin Programul Tranziție Justă (PTJ). Valoarea totală a proiectelor este de aproximativ 234 de milioane de euro, iar acestea vizează peste 43.300 de beneficiari.

Reprezentanții ANOFM avertizează că suspendarea sau blocarea cadrului legal face imposibilă acordarea subvențiilor și a primei de stabilitate, ceea ce ar conduce, în practică, la blocarea implementării proiectelor și la compromiterea obiectivelor asumate prin contractele de finanțare europeană. Potrivit instituției, consecințele ar fi semnificative atât din punct de vedere financiar, cât și social.

Din perspectivă financiară, ANOFM susține că România riscă să piardă investiții europene în valoare de aproximativ 234 de milioane de euro, din cauza imposibilității implementării proiectelor, a neîndeplinirii indicatorilor contractuali și a riscului aplicării unor corecții financiare sau chiar a dezangajării fondurilor europene.

Instituția atrage atenția că un astfel de scenariu ar însemna o pierdere importantă a resurselor europene destinate ocupării forței de muncă și dezvoltării economice. Totodată, din perspectivă socială, peste 43.300 de persoane riscă să nu mai beneficieze de măsurile de sprijin prevăzute în cadrul acestor proiecte.

Potrivit ANOFM, măsurile se adresează persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, șomerilor, persoanelor vulnerabile și lucrătorilor din regiunile aflate în proces de tranziție economică. Subvențiile și prima de stabilitate reprezintă instrumente esențiale pentru integrarea acestora pe piața muncii și pentru menținerea lor în activitate.

ANOFM avertizează că blocarea acestor proiecte ar avea efecte directe asupra funcționării pieței muncii. Instituția susține că ar fi diminuate oportunitățile de angajare și reintegrare profesională, ar scădea mobilitatea forței de muncă și eficiența stimulentelor pentru ocupare, iar atingerea obiectivelor asumate prin programele europene ar fi întârziată. De altfel, ar fi afectați angajatorii care și-au construit planurile de recrutare pe baza acestor măsuri, iar riscul de excluziune socială pentru mii de persoane ar crește, cu efecte negative asupra dezvoltării economice a regiunilor vizate.

Potrivit instituției, fondurile europene alocate acestor proiecte nu reprezintă doar o sursă de finanțare, ci investiții strategice în capitalul uman, competitivitatea economiei și modernizarea serviciilor de ocupare. ANOFM subliniază că menținerea unui cadru legislativ stabil și predictibil este esențială pentru respectarea angajamentelor asumate de România față de Comisia Europeană, protejarea investițiilor europene și asigurarea continuității măsurilor destinate atât persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, cât și angajatorilor.

Instituția atrage atenția și asupra unui impact financiar imediat. În cazul în care această situație se va concretiza, ANOFM riscă să nu mai poată efectua plăți în valoare de aproximativ 58 de milioane de euro în perioada 2026–2027. Sumele sunt destinate măsurilor active de sprijin pentru mediul de afaceri, finanțate din Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj.

În concluzie, ANOFM apreciază că blocarea aplicării Hotărârii Guvernului nr. 570/2026 ar face imposibilă punerea în aplicare a unor prevederi ale Legii nr. 76/2002, astfel cum au fost modificate prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 11/2026. Potrivit instituției, această situație ar afecta funcționarea serviciului public de ocupare, accesul beneficiarilor la măsurile active de ocupare și exercitarea atribuțiilor legale ale ANOFM și ale structurilor sale teritoriale.