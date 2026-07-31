Conturile copiilor de pe TikTok, sub lupa Bruxellesului: setarea care a atras atenția Comisiei Europene

Comisia Europeană a transmis către TikTok constatările preliminare potrivit cărora platforma ar fi încălcat Regulamentul privind serviciile digitale (DSA), prin faptul că nu ar fi asigurat un nivel suficient de siguranță pentru conturile utilizatorilor minori.

Evaluarea Comisiei vizează setările conturilor pentru copii și adolescenți, precum și modul în care acestea permit accesul altor utilizatori la conținutul publicat de minori. Potrivit instituției europene, pe TikTok minorii pot alege ca profilul lor să fie setat drept „public”.

În această situație, conținutul publicat poate fi vizualizat de orice utilizator, inclusiv de persoane care nu dețin un cont pe platformă. De asemenea, pentru utilizatorii cu vârste cuprinse între 16 și 17 ani, materialele publicate pe conturile publice pot fi recomandate altor utilizatori prin intermediul secțiunii For You Feed.

Comisia Europeană apreciază că această expunere poate genera riscuri precum contacte nedorite din partea unor persoane care ar putea avea intenții abuzive sau folosirea conținutului în situații de hărțuire cibernetică. Instituția consideră că accesul larg la informațiile distribuite de minori poate oferi unor persoane necunoscute posibilitatea de a obține detalii despre viața acestora.

În același timp, Comisia atrage atenția asupra faptului că materialele publicate online pot rămâne disponibile pe termen lung. Potrivit evaluării preliminare, acest aspect poate crea riscuri care să afecteze utilizatorii minori și ulterior, pe măsură ce aceștia ajung la vârsta adultă.

Comisia Europeană susține că nici conturile setate ca fiind private nu elimină complet expunerea minorilor. Potrivit constatărilor preliminare, aceste profiluri pot fi identificate prin listele de utilizatori urmăriți și de urmăritori ale altor persoane, iar fotografiile de profil rămân accesibile publicului, inclusiv celor care nu au cont TikTok.

Instituția europeană consideră că anumite setări ale platformei pot menține riscuri legate de contacte nedorite, hărțuire online sau comportamente de tip prădător. Comisia precizează că modul în care sunt configurate conturile este un element important pentru protecția minorilor, deoarece stabilește cine poate vedea conținutul acestora și cine îi poate contacta.

În baza Regulamentului privind serviciile digitale, platformele care pot fi utilizate de minori trebuie să asigure un nivel ridicat de confidențialitate, siguranță și securitate. Comisia Europeană consideră, cu titlu preliminar, că setările conturilor TikTok nu respectă acest standard, deoarece ar permite o distribuire prea extinsă a profilurilor și materialelor publicate de minori.

Potrivit instituției, TikTok ar trebui să ajusteze setările implicite ale conturilor publice ale minorilor, astfel încât conținutul acestora să fie vizibil inițial doar pentru utilizatorii acceptați de persoana minoră. Comisia precizează că adolescenții mai mari pot avea posibilitatea de a distribui conținut către un public mai larg, însă materialele nu ar trebui să fie accesibile unui public global din afara platformei.

Comisia Europeană mai consideră că TikTok ar trebui să evite recomandarea automată a conținutului publicat de minori către alți utilizatori prin intermediul For You Feed. Instituția subliniază însă că aceste constatări sunt preliminare și nu reprezintă rezultatul final al investigației.

TikTok are posibilitatea de a analiza documentele din dosarul de investigație și de a transmite un răspuns scris la observațiile formulate de Comisie. În paralel, va fi consultat Comitetul european pentru servicii digitale.

Dacă punctul de vedere al Comisiei va fi confirmat la finalul procedurii, instituția poate adopta o decizie prin care să constate neconformitatea platformei cu obligațiile prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale. O astfel de decizie poate conduce la aplicarea unei amenzi stabilite în funcție de natura, gravitatea, durata și caracterul repetat al încălcării. Valoarea sancțiunii trebuie să fie proporțională și nu poate depăși 6% din cifra de afaceri anuală globală a furnizorului.

Comisia Europeană arată că procesul de creare a unui cont reprezintă una dintre primele interacțiuni ale utilizatorilor cu o platformă digitală, iar alegerile făcute în această etapă pot influența experiența ulterioară. În orientările privind protecția minorilor, instituția recomandă platformelor să ofere implicit setări care să asigure un nivel ridicat de protecție a vieții private, siguranței și securității.

Constatările preliminare fac parte din procedura oficială de verificare a respectării de către TikTok a Actului legislativ privind serviciile digitale, demarată la 19 februarie 2024. Analiza Comisiei a inclus evaluarea interfeței platformei, examinarea unor date și documente interne, precum și discuții cu reprezentanți ai autorităților și experți în domenii precum protecția minorilor, abuzul asupra copiilor și neuropsihologia.

Investigația s-a bazat pe orientările europene privind protecția minorilor pentru a evalua obligația TikTok de a asigura un nivel ridicat de confidențialitate, siguranță și securitate pentru utilizatorii minori.

Procedura europeană a inclus și alte aspecte legate de funcționarea platformei. Printre acestea se află designul potențial dependent al TikTok, pentru care au fost formulate constatări preliminare în februarie, accesul cercetătorilor la date publice, analizat prin constatări preliminare adoptate în octombrie 2025, precum și transparența publicității, subiect închis prin angajamente obligatorii în decembrie 2025.

Investigația continuă și în ceea ce privește „efectul de gaură de iepure” asociat sistemelor de recomandare ale TikTok, precum și riscul ca minorii să primească o experiență nepotrivită vârstei din cauza unei posibile prezentări incorecte a vârstei lor.