Luna august aduce schimbări în calendarul plăților. Când ajung pensiile și alocațiile la beneficiari

Pensiile și alocațiile de stat urmează să fie achitate în luna august 2026 după programul obișnuit de plată. Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, cunoscută și sub denumirea de Sfânta Maria Mare, este zi liberă legală pe 15 august, însă în 2026 aceasta va fi într-o zi de sâmbătă și nu va modifica calendarul de virare a sumelor sau distribuirea acestora prin Poșta Română.

Potrivit regulilor aplicate de Casa Națională de Pensii (CNPP), pensiile sunt distribuite în mod normal în perioada 1-15 a fiecărei luni. Astfel, pensionarii nu sunt așteptați să primească banii mai devreme sau mai târziu din cauza zilei libere de la mijlocul lunii august.

Pensiile prin mandat poștal ajung la beneficiari între 3 și 14 august: Pensionarii care primesc pensia prin mandat poștal vor beneficia de același program de distribuire. Întrucât primele două zile ale lunii august 2026 sunt zile de weekend, livrarea pensiilor prin Poșta Română va începe luni, 3 august.

Factorii poștali vor continua distribuirea până în data de 14 august, astfel încât beneficiarii să își primească drepturile înainte de sărbătoarea de Sfânta Maria Mare. Programul poate varia în funcție de traseele de distribuire și organizarea fiecărui oficiu poștal.

Pensionarii care au ales plata prin cont bancar nu vor avea modificări ale calendarului de plată. Virarea pensiilor pe card se face, de regulă, în jurul datei de 12 a fiecărei luni sau cel târziu în data de 13, în funcție de procesarea efectuată de instituțiile bancare. În august 2026, data de 12 va fi miercuri, astfel că transferurile sunt programate să se desfășoare conform calendarului obișnuit.

Părinții care primesc alocația de stat pentru copii prin transfer bancar vor încasa sumele după programul standard. Plata este realizată, în mod obișnuit, în jurul datei de 8 a fiecărei luni.

În situațiile în care data de plată coincide cu o zi nelucrătoare, transferurile sunt efectuate în prima zi bancară disponibilă. Momentul în care banii apar efectiv în cont poate fi diferit de la o bancă la alta, în funcție de timpul necesar procesării operațiunilor.

Pentru părinții care au optat pentru plata prin mandat poștal, alocațiile sunt distribuite la domiciliu de factorii poștali. Livrarea se realizează etapizat, în funcție de programul oficiilor poștale și de traseele stabilite pentru fiecare zonă.

Dacă beneficiarul nu este găsit la domiciliu în momentul livrării, suma poate fi ridicată ulterior de la oficiul poștal de care aparține, conform procedurilor aplicate pentru astfel de situații.

Alocația de stat este acordată copiilor din România de la naștere până la vârsta de 18 ani. Tinerii care au împlinit această vârstă și urmează cursurile liceale sau profesionale pot beneficia în continuare de acest sprijin financiar până la finalizarea studiilor, cu respectarea condițiilor prevăzute pentru această formă de învățământ.

Administrarea plăților este realizată de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Beneficiarii pot primi banii fie prin transfer bancar, fie prin mandat poștal, în funcție de opțiunea aleasă.

În luna august 2026, cuantumul alocațiilor de stat rămâne neschimbat. Copiii cu vârsta de până la doi ani, precum și copiii cu dizabilități, beneficiază în continuare de o alocație mai mare comparativ cu cea acordată copiilor cu vârste între 2 și 18 ani. Până în acest moment, autoritățile nu au anunțat majorări care să intre în vigoare în luna august 2026. Astfel, plățile vor fi efectuate la valorile aflate deja în plată.