Bilete de tratament balnear pentru august 2026. Casa de Pensii a început distribuirea. Câte locuri au fost repartizate

Casa Județeană de Pensii Bihor a început distribuirea biletelor de tratament balnear aferente seriei a 7-a din acest an, destinată sejururilor care încep la data de 1 august 2026. Pentru această serie au fost repartizate 92 de bilete în mai multe stațiuni balneare din România, iar beneficiarii pot verifica dacă solicitările lor au fost aprobate consultând listele publicate de instituție.

Cele mai multe bilete au fost alocate pentru stațiunea Băile 1 Mai, unde sunt disponibile 48 de locuri. Restul biletelor au fost repartizate în alte stațiuni balneare din țară. Distribuirea celor 92 de bilete de tratament balnear pentru seria care începe la 1 august 2026 este următoarea:

Băile 1 Mai – 48 bilete;

Moneasa – 14 bilete;

Covasna – 8 bilete;

Sângeorz-Băi – 6 bilete;

Ocna Șugatag – 4 bilete;

Sovata – 2 bilete;

Băile Herculane – 2 bilete;

Geoagiu Băi – 2 bilete;

Mangalia – 2 bilete;

Neptun – 2 bilete;

Turda – 2 bilete.

Beneficiarii pot afla dacă au primit un bilet de tratament prin verificarea listelor publicate de Casa Județeană de Pensii Bihor.

Biletele de tratament pot fi ridicate de la sediul Casei Județene de Pensii Bihor după următorul program: de luni până joi între orele 08:00 și 14:00, iar vinerea între orele 08:00 și 12:00.

Instituția a precizat că termenul-limită pentru ridicarea biletelor a fost 27 iulie 2026. Biletele care au rămas nevalorificate până la această dată urmează să fie redistribuite începând cu 28 iulie 2026, de la ora 08:00, către alte persoane care îndeplinesc condițiile de acordare.

Casa Județeană de Pensii Bihor reamintește că persoanele încadrate în grad de handicap grav, care beneficiază de asistent personal sau de indemnizație pentru însoțitor, precum și pensionarii de invaliditate de gradul I care primesc indemnizație de însoțitor, pot beneficia de bilete de tratament balnear doar dacă sunt însoțiți.

Însoțitorii trebuie să respecte condițiile prevăzute de articolul 109 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.

Există însă și o excepție pentru aceste categorii de beneficiari. Persoanele încadrate în grad de handicap grav care beneficiază de asistent personal sau indemnizație pentru însoțitor, precum și pensionarii de invaliditate de gradul I care primesc indemnizație de însoțitor, pot merge la tratament fără însoțitor dacă depun o declarație pe propria răspundere prin care confirmă că se pot descurca singure pe durata sejurului. Potrivit instituției, această posibilitate este justificată de faptul că bazele de tratament funcționează în regim hotelier, și nu în regim de spitalizare.

Reprezentanții Casei Județene de Pensii Bihor precizează că biletele de tratament sunt eliberate exclusiv titularului, pe baza actului de identitate. Ridicarea documentului de către o altă persoană este posibilă numai în baza unei procuri speciale autentificate la notar, din care să rezulte în mod expres dreptul de a ridica biletul de tratament.

Instituția recomandă beneficiarilor să respecte termenele stabilite pentru ridicarea documentelor, astfel încât toate locurile disponibile să poată fi utilizate, iar biletele rămase să fie redistribuite în timp util altor persoane aflate pe listele de așteptare.