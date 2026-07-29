Acciza la motorină va fi redusă temporar. Parlamentul a aprobat legea care stabilește măsuri de protecție pentru populație

Camera Deputaților a adoptat miercuri proiectul de lege privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, instituirea contribuției de solidaritate, precum și stabilirea unor măsuri de protecție a economiei, populației și de funcționare a pieței energiei.

Proiectul a fost adoptat cu 293 de voturi pentru și două abțineri, iar Camera Deputaților este for decizional în acest caz. Potrivit proiectului de lege, actul normativ are ca obiect declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, reducerea temporară a accizei la motorină și reducerea cotei de TVA aplicabile pentru benzină și motorină în segmentul rafinare și vânzare en-gros și cu amănuntul la 19%.

Totodată, proiectul reglementează contribuția de solidaritate asupra veniturilor din comercializarea țițeiului și a produselor energetice obținute din prelucrarea țițeiului extras de pe teritoriul României.

Conform expunerii de motive, sunt instituite măsuri referitoare la exportul de motorină, care va putea fi realizat doar cu acordul ministerului cu atribuții în domeniul economic și al ministerului de resort.

De asemenea, se introduce posibilitatea ca operatorii economici să diminueze conținutul de biocarburant din volumele de benzină puse pe piață de la 8% la minimum 2% pentru benzină, pe perioada aplicării măsurilor de protecție.

Un amendament prevede că activitățile de rafinare și prima vânzare a produselor rezultate din procesarea țițeiului, precum și activitățile de import și prima vânzare a produselor petroliere importate nu intră în sfera de aplicare a prezentului articol.

Mecanismul prevăzut de lege produce efecte pentru unul sau mai multe segmente bilunare succesive, fără ca durata totală de aplicare a diminuării accizei să depășească durata situației de criză stabilite.

Pentru punerea în aplicare a legii, operatorii economici, persoane fizice sau juridice, au obligația de a transmite lunar Consiliului Concurenței, Ministerului Finanțelor, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și Ministerului Energiei, în cel mult 20 de zile calendaristice de la încheierea lunii de raportare, rapoarte privind modul de aplicare a prevederilor legii.

Rapoartele trebuie să includă date și informații referitoare la prețurile practicate, în condițiile și potrivit metodologiei prevăzute. Metodologia de raportare, inclusiv conținutul, formatul, termenele și canalele de transmitere, va fi stabilită prin instrucțiuni comune emise de Ministerul Finanțelor, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Consiliul Concurenței, potrivit competențelor fiecăreia, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a legii, urmând să fie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministerul Finanțelor, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Consiliul Concurenței pot solicita operatorilor economici date referitoare la formarea prețurilor și a adaosurilor comerciale.

Operatorii economici sunt obligați să comunice informațiile solicitate în termen de cel mult 10 zile de la data primirii solicitării. Datele și informațiile pot include costul de achiziție, prețul de cumpărare al bunurilor, taxele de import și alte taxe nerecuperabile, cheltuielile de transport și manipulare, comisioanele și alte costuri direct atribuibile achiziției.

În cazul în care este necesară clarificarea suplimentară a acestor date, Consiliul Concurenței, Ministerul Finanțelor, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Ministerul Energiei pot solicita informații sau date suplimentare, care trebuie comunicate în cel mult 10 zile de la primirea solicitării.

Un alt amendament stabilește că, prin excepție, dacă depășirea limitei maxime a adaosului comercial, verificată ca medie pe întreaga perioadă de aplicare, nu depășește 5% din valoarea limitei maxime stabilite, operatorul economic va fi sancționat cu o amendă egală cu dublul valorii totale a depășirii.

Valoarea totală a depășirii se calculează prin înmulțirea diferenței unitare dintre adaosul comercial mediu practicat pe întreaga perioadă și limita maximă permisă cu cantitatea totală de produse vândute în perioada de aplicare.

Camera Deputaților este for decizional în cazul acestui proiect de lege.