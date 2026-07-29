E-vouchere de până la 39.900 de lei pentru persoanele cu dizabilități. Cine poate primi sprijinul și ce condiții trebuie îndeplinite

Persoanele cu dizabilități din România vor putea beneficia de e-vouchere în valoare de până la 39.900 de lei pentru achiziția de tehnologii asistive și de acces, în baza unei metodologii actualizate publicate în Monitorul Oficial. Programul este destinat copiilor și adulților care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și urmărește finanțarea a cel puțin 4.307 beneficiari la nivel național. Sprijinul nu se acordă automat, ci în urma unei evaluări și în limita fondurilor disponibile.

Persoanele cu dizabilități vor putea solicita e-vouchere cu o valoare maximă de 39.900 de lei, TVA inclus, pentru achiziționarea unor tehnologii asistive și de acces care să le sprijine integrarea socială și autonomia. Procedura este stabilită prin Ordinul nr. 541 din 14 iulie 2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 605 din 24 iulie 2026.

Actul normativ aprobă revizia nr. 1 a metodologiei aferente proiectului „Incluziune socială pentru persoane cu dizabilități prin tehnologii asistive și de acces: TECH-ASSIST”. Prin acest program, autoritățile și-au propus să sprijine cel puțin 4.307 copii și adulți cu dizabilități din toate județele țării și din municipiul București.

Bugetul total alocat pentru cele 4.307 e-vouchere ajunge la 171,849 milioane de lei. Din această sumă, aproximativ 135,26 milioane de lei sunt repartizate județelor, iar 36,58 milioane de lei sunt rezervate pentru București și județul Ilfov. Metodologia precizează că această repartizare are caracter orientativ și poate fi modificată în funcție de gradul de utilizare a fondurilor la nivel local.

Sprijinul financiar poate fi utilizat pentru achiziționarea unor produse care contribuie la îmbunătățirea mobilității, comunicării, auzului, vederii, îngrijirii personale, accesului la educație sau desfășurării unei activități profesionale. Produsele finanțate trebuie să fie în legătură directă cu dizabilitatea solicitantului, să fie recomandate de un medic ori de un specialist competent și să se regăsească în categoria tehnologiilor eligibile prevăzute în proiect.

Programul se adresează copiilor și adulților cu dizabilități care au domiciliul sau reședința în România și dețin un certificat de încadrare în grad de handicap aflat în perioada de valabilitate.

Metodologia revizuită stabilește că solicitantul nu trebuie să fi beneficiat în ultimii trei ani de finanțare din fonduri publice, fonduri europene sau prin decontare de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru un produs din aceeași subclasă de tehnologii asistive. Sunt prevăzute excepții doar în situațiile care vizează deficiențele bilaterale.

Totodată, persoana care solicită sprijinul nu trebuie să fi beneficiat de subvenționarea dobânzii de la bugetul de stat pentru cumpărarea unui dispozitiv din aceeași categorie.

Acordarea finanțării nu va fi automată. Solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate vor fi evaluați, iar e-voucherele vor fi distribuite în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, în limita numărului de vouchere și a fondurilor disponibile în fiecare județ.

Metodologia stabilește o rezervă inițială pentru copiii cu dizabilități, astfel încât o parte din finanțare să fie direcționată cu prioritate către această categorie.

La nivelul fiecărui județ, 25% din numărul total al e-voucherelor va fi rezervat, într-o primă etapă, copiilor cu dizabilități.

Dacă numărul copiilor eligibili nu este suficient pentru utilizarea integrală a acestei cote, e-voucherele rămase vor fi redistribuite adulților eligibili din același județ, în funcție de punctajul obținut.

Metodologia mai prevede că, în situația în care după prima etapă de finanțare rămân fonduri disponibile, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități poate decide organizarea unei sesiuni suplimentare.

După aprobarea finanțării, beneficiarul trebuie să ia legătura cu un furnizor inclus pe lista acceptată în cadrul proiectului pentru confirmarea disponibilității produsului recomandat și a prețului acestuia.

Documentele vor fi verificate înainte de emiterea voucherului, iar e-voucherul va fi nominal și netransmisibil. Acesta va putea fi utilizat exclusiv pentru produsele și furnizorii înscriși în documentul electronic, fără posibilitatea modificării produselor aprobate după emiterea voucherului.

Voucherul va avea o valabilitate de șase luni de la data emiterii. Dacă valoarea produselor achiziționate depășește suma aprobată prin finanțare, diferența va fi suportată de persoana cu dizabilități sau de reprezentantul legal al acesteia.

În situația în care voucherul nu este utilizat în perioada de valabilitate ori beneficiarul renunță la finanțare, acesta poate fi realocat următorului solicitant eligibil din clasamentul județean.

Beneficiarii vor avea obligația să păstreze și să utilizeze tehnologia achiziționată prin proiect pentru o perioadă de minimum trei ani. Produsele nu vor putea fi vândute, donate, înstrăinate sau folosite în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, iar nerespectarea acestor obligații poate conduce la recuperarea sprijinului financiar de către autorități.

Situația beneficiarilor va fi monitorizată inclusiv prin chestionare aplicate la șase luni după achiziție, pentru a se evalua dacă tehnologia asistivă a contribuit la creșterea autonomiei, la integrarea socială sau la îmbunătățirea accesului la educație și pe piața muncii.

Publicarea metodologiei în Monitorul Oficial nu înseamnă însă că înscrierile au fost deja deschise. Calendarul sesiunilor, documentele necesare și procedura de depunere a cererilor urmează să fie anunțate public de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.