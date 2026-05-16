Accesul la locuințe sociale în România rămâne un mecanism esențial de protecție pentru persoanele cu venituri reduse și pentru grupurile vulnerabile. Sistemul este reglementat în continuare de Legea locuinței nr. 114/1996, cu modificările și normele de aplicare stabilite de autoritățile administrației publice locale.

Locuințele sociale sunt spații de locuit aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale, oferite cu chirie subvenționată. Scopul lor este de a sprijini persoanele și familiile care nu își pot asigura o locuință în condiții de piață liberă.

Acestea sunt destinate exclusiv persoanelor aflate în dificultate economică sau socială, fiind administrate de primării pe baza unor criterii de prioritizare.

Autoritățile locale stabilesc liste de prioritate, însă în practică sunt vizate în mod constant următoarele categorii:

tineri căsătoriți cu vârsta de până la 35 de ani;

persoane cu handicap încadrate în gradul I sau II;

pensionari, veterani de război și văduve de război;

persoane evacuate sau aflate în risc de evacuare din imobile retrocedate;

familii monoparentale sau familii numeroase;

tineri proveniți din sistemul de protecție socială, care au împlinit 18 ani.

Aceste categorii reflectă principiul de protecție socială și incluziune, aplicat la nivelul administrațiilor locale.

Nr. Condiție Descriere 1 Prag de venit Venitul mediu net lunar pe membru de familie trebuie să fie sub limita stabilită anual de consiliile locale, de regulă raportată la salariul minim net pe economie. 2 Lipsa unei locuințe în proprietate Niciun membru al familiei nu trebuie să dețină o locuință sau să fi înstrăinat o locuință după 1 ianuarie 1990. 3 Domiciliu stabil în localitate Solicitantul trebuie să aibă domiciliul legal în unitatea administrativ-teritorială unde depune cererea. 4 Lipsa datoriilor la bugetul local Dosarul este respins dacă există datorii restante la taxe locale, impozite sau amenzi. 5 Situația profesională Persoanele apte de muncă trebuie să fie înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, conform evaluării sociale.

Pe lângă locuințele sociale, tinerii pot aplica și pentru locuințe prin programul ANL – Agenția Națională pentru Locuințe, care funcționează în regim de închiriere.

Diferențele principale sunt:

ANL se adresează exclusiv tinerilor între 18 și 35 de ani;

criteriile sunt mai orientate către stabilitatea profesională;

locuințele ANL sunt, în general, destinate tranziției către proprietate sau chirie pe termen mediu.

Accesul la locuințe sociale în Germania, cunoscute sub denumirea de Sozialwohnungen, este reglementat printr-un mecanism administrativ clar, bazat pe certificatul de eligibilitate Wohnberechtigungsschein (WBS). Acest document este esențial pentru oricine dorește să închirieze o locuință subvenționată de stat, deoarece confirmă că venitul gospodăriei se încadrează în limitele legale stabilite.

Sistemul este conceput pentru a sprijini persoanele cu venituri reduse și pentru a asigura acces echitabil la locuințe accesibile în contextul pieței imobiliare tensionate din marile orașe germane.

Accesul la locuințe sociale prin WBS este deschis mai multor categorii sociale, în funcție de nivelul veniturilor și situația personală:

persoane și familii cu venituri mici (inclusiv angajați în sectoare slab remunerate precum curățenie sau logistică);

pensionari cu pensii reduse;

părinți singuri și familii numeroase, care beneficiază adesea de praguri de venit mai flexibile;

beneficiari de ajutoare sociale, inclusiv cei care primesc Bürgergeld;

studenți și ucenici, în anumite condiții (mai ales dacă nu primesc BAföG sau au venituri foarte limitate);

persoane cu dizabilități grave, cu nevoi speciale de locuire.

Pentru a primi certificatul Wohnberechtigungsschein, solicitanții trebuie să îndeplinească mai multe criterii cumulative:

Nr. Criteriu Detalii 1 Rezidență legală Solicitantul trebuie să fie cetățean UE sau deținător al unui permis de ședere valabil, de regulă cu o durată rămasă de minimum 12 luni. 2 Limita de venit Venitul anual brut al gospodăriei trebuie să fie sub pragurile stabilite, diferite în funcție de land. Referințe 2026: persoană singură ~18.166 €/an; 2 persoane ~27.561 €/an; + ~833 € pentru fiecare copil. 3 Domiciliu stabil în Germania Solicitantul trebuie să dovedească rezidența legală și permanentă în Germania, respectiv centrul vieții în localitatea unde depune cererea. 4 Dimensiunea locuinței WBS stabilește dreptul la spațiu locativ: număr maxim de camere sau suprafață orientativă (ex: 1 persoană → aproximativ 45–50 mp).

Cererea se depune la Wohnungsamt (Oficiul pentru Locuințe) din orașul de reședință și necesită un dosar complet:

formular de cerere WBS completat;

act de identitate (buletin sau pașaport);

dovezi de venit pentru ultimele 12 luni (salarii, pensii, ajutoare sociale);

certificat de înregistrare a domiciliului (Meldebescheinigung)

Accesul la locuințe sociale în Franța, cunoscute sub denumirea de HLM (Habitations à Loyer Modéré), este reglementat printr-un sistem complex bazat pe venituri, statut de rezidență și situație socială. Franța are unul dintre cele mai extinse sisteme de locuințe sociale din Europa, iar o parte semnificativă a populației este eligibilă în funcție de pragurile de venit stabilite anual.

Pentru a depune o cerere validă în 2026, solicitanții trebuie să îndeplinească mai multe condiții de bază:

cetățeni francezi sau cetățeni ai Uniunii Europene (inclusiv români);

cetățeni din afara UE, cu permis de ședere valabil;

persoane cu vârsta de minimum 18 ani;

locuința solicitată trebuie să devină reședința principală (minimum aproximativ 8 luni/an de locuire efectivă).

Eligibilitatea este determinată pe baza venitului fiscal de referință (RFR), calculat cu doi ani anteriori (pentru 2026 se analizează veniturile din 2024).

Există trei tipuri principale de locuințe sociale:

PLAI – pentru venituri foarte mici (cel mai ridicat nivel de subvenție);

– pentru venituri foarte mici (cel mai ridicat nivel de subvenție); PLUS – standardul locuințelor sociale;

– standardul locuințelor sociale; PLS – pentru venituri medii, peste pragul HLM clasic.

Nr. Categorie / Măsură Detalii 1 Persoane cu dizabilități Au prioritate în alocarea locuințelor sociale, în funcție de gradul de handicap și nevoile de adaptare locativă. 2 Victime ale violenței domestice Sunt considerate cazuri urgente și pot primi acces accelerat la locuință socială. 3 Persoane fără adăpost sau în condiții insalubre Incluse în categoria de urgență socială, având prioritate în repartizare. 4 Beneficiari DALO Persoanele protejate prin mecanismul DALO (Droit au Logement Opposable) au drept legal executoriu la locuință. 5 Situații sociale urgente Cazuri evaluate individual (ex: evacuări, pierderea locuinței, situații familiale critice). 6 Ajutor chirie (APL) – schimbare 2026 Din 1 iulie 2026, studenții din afara UE care nu sunt bursieri pierd accesul la APL; studenții UE (inclusiv românii) îl păstrează. 7 Digitalizare sistem Cererile se depun exclusiv online, cu emiterea unui „număr unic” de înregistrare națională. 8 Timp de așteptare În zone aglomerate precum Paris, durata de așteptare poate depăși 5–10 ani.

Accesul la locuințe sociale în Spania este reglementat prin Planul Național pentru Locuințe 2026–2030, un program strategic care urmărește extinderea fondului de locuințe publice și protejarea categoriilor vulnerabile în contextul creșterii prețurilor la chirii.

Locuințele sociale, cunoscute sub denumirea de Vivienda de Protección Oficial (VPO), sunt destinate utilizării ca reședință principală și sunt gestionate la nivelul comunităților autonome.

Sistemul VPO vizează mai multe categorii sociale, în funcție de venit, vârstă și situația familială:

tineri între 18 și 35 de ani, cu programe dedicate pentru emancipare și subvenții la chirie;

familii vulnerabile (venituri reduse, victime ale violenței de gen, familii numeroase, persoane cu dizabilități);

pensionari, în special cei cu pensii necontributive;

persoane interesate de relocare în zone rurale, prin programul „España Vaciada”, care oferă stimulente financiare pentru repopularea satelor.

Deși regulile pot varia în funcție de comunitatea autonomă, există criterii generale aplicate la nivel național:

rezidență legală în Spania (cetățeni spanioli, cetățeni UE sau deținători de permis de ședere);

respectarea limitelor de venit stabilite prin indicatorul IPREM;

lipsa unei alte locuințe în proprietate pe teritoriul Spaniei;

înscrierea în registrul local al solicitanților (Empadronamiento);

utilizarea locuinței ca reședință principală.

Accesul la locuințe VPO este strâns legat de nivelul veniturilor gospodăriei:

venitul anual trebuie să se situeze, de regulă, între 0,5 și 3 × IPREM;

echivalent orientativ în 2026: aproximativ 16.800 € – 25.200 € pe an pentru o persoană;

limitele au fost ajustate în 2026 pentru a include mai mulți beneficiari.

Nr. Măsură Detalii 1 Plafoane de chirie în zone tensionate În regiunile cu presiune imobiliară ridicată, chiriile locuințelor publice sunt limitate în funcție de prețurile locale de referință pentru a preveni creșterea excesivă a costurilor. 2 Subvenții pentru tineri În anumite situații, tinerii pot beneficia de sprijin pentru chirie de până la 1.000 € în zonele cu costuri ridicate ale locuirii. 3 Protecție permanentă a locuințelor publice Locuințele finanțate prin programe publice sunt protejate permanent împotriva speculei și nu pot fi vândute liber pe piața imobiliară. 4 Sprijin pentru zone rurale („España Vaciada”) Program național care oferă stimulente financiare importante pentru relocare, achiziție sau renovare de locuințe în zone depopulate.

Austria continuă să aibă unul dintre cele mai bine dezvoltate sisteme de locuințe sociale din Europa. Modelul este împărțit în două structuri principale: Gemeindebau (locuințe municipale administrate de orașe, în special Viena) și Genossenschaftswohnungen (locuințe gestionate de cooperative și organizații non-profit).

Acest sistem este conceput pentru a oferi acces atât persoanelor cu venituri mici, cât și unei părți din clasa de mijloc, datorită plafoanelor relativ ridicate.

Accesul este condiționat de mai mulți factori administrativi și sociali:

vârsta minimă de 18 ani;

cetățenie austriacă, cetățenie UE (inclusiv română), statut de refugiat recunoscut sau permis de ședere pe termen lung;

rezidență stabilă în localitate (în Viena, minimum 2 ani la aceeași adresă – Hauptwohnsitz);

respectarea plafonului de venit stabilit anual.

Austria utilizează praguri de venit relativ ridicate comparativ cu alte state europene:

1 persoană: aproximativ 53.000 € net/an

2 persoane: aproximativ 79.000 € net/an

Aceste limite permit accesul nu doar persoanelor vulnerabile, ci și segmentului de clasă mijlocie inferioară și medie.