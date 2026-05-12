Vacanța de vară nu mai începe în iulie, ci… în aprilie! Românii au găsit o metodă ingenioasă de a fenta prețurile piperate și aglomerația sufocantă, transformând extrasezonul în noul vârf de audiență. Datele recente ale Kiwi.com sunt spectaculoase: luna aprilie 2026 a depășit deja volumul de călători din august 2025, iar prețurile biletelor au scăzut surprinzător cu până la 15%.

Într-un interviu acordat exclusiv pentru Capital.ro, Daniela Chovancová (Senior PR and Communications Manager, Kiwi.com) dezvăluie cum să călătorești inteligent în 2026!

Daniela Chovancová, Senior PR and Communications Manager, Kiwi.com: – Călătoriile românilor în străinătate, rezervate prin Kiwi.com urmează, de obicei, un arc sezonier clar. Încep ușor în primele trei luni ale anului. Apoi, o accelerare de primăvară duce către vârful din iulie-septembrie. Urmează o scădere în octombrie și o revenire puternică în decembrie. Acest tipar s-a menținut clar atât în 2024, cât și în 2025. Ceea ce este cu adevărat diferit în 2026 este volumul. Vedem aceeași formă, dar cu o cantitate ridicată considerabil. Fiecare lună de pre-sezon crește acum de la an la an mai rapid decât luna precedentă.

În februarie 2026, volumele de călători au crescut cu aproximativ 36% față de februarie 2025. Martie a crescut cu circa 40%, iar aprilie cu aproximativ 54%. Acest lucru face ca aprilie 2026 să fie luna cu cel mai mare volum din începutul anului 2024 până acum. A depășit chiar și vârful de vară din august anul trecut. Primăvara lui 2026 reprezintă o desprindere clară, nu doar o continuare a unei tendințe existente. Călătorii români își mută vacanțele mai devreme, către lunile din extrasezon. Capacitatea este în creștere, iar tarifele sunt mai blânde în această perioadă comparativ cu mijlocul mai scump al verii.

Daniela Chovancová, Senior PR and Communications Manager, Kiwi.com: – Europa este și rămâne regiunea dominantă pentru călătorii români care rezervă prin intermediul nostru. Dacă analizăm aceeași perioadă comparabilă, 1 ianuarie – 6 mai, pe parcursul a trei ani, destinațiile europene au reprezentat aproximativ 90% în fiecare an. Ceea ce s-a schimbat este prețul și volumul. Prețurile medii ale biletelor au rămas practic stabile între 2024 și 2025. Anul acesta, însă, au scăzut cu aproximativ 13% până acum.

Prețul median al biletului arată o evoluție similară. A rămas stabil între 2024 și 2025, apoi a scăzut cu 15% în 2026. Este pentru prima dată când mediana coboară sub 100 de euro în această comparație. În același timp, volumele rezervărilor au crescut cu aproximativ 55%. Rețeaua europeană de zboruri pe distanțe scurte și medii beneficiază de o acoperire low-cost densă. Este pur și simplu cea mai rațională alegere pentru călătorii care prioritizează siguranța, predictibilitatea și tarifele reduse.

Daniela Chovancová, Senior PR and Communications Manager, Kiwi.com: – Din păcate, nu putem răspunde responsabil la această întrebare doar pe baza datelor noastre. Preferăm să semnalăm acest lucru deschis, în loc să presupunem. Ca platformă de rezervări de zboruri, Kiwi.com vede ce cumpără călătorii. Vedem rutele, ferestrele de rezervare, prețurile și volumele. Totuși, nu vedem cât cheltuiesc la destinație după ce aterizează.

De asemenea, nu putem vedea cât de mult au cântărit costul vieții local în raport cu alți factori. Ce putem spune cu încredere este ceea ce ne arată datele de rezervare. Călătorii români zboară constant cel mai mult către destinațiile unde găsesc cele mai bune oferte de zbor. Capacitatea, frecvența rutelor și tarifele aeriene competitive sunt factori puternici care influențează cererea. Acolo unde aceste trei elemente se aliniază, volumele cresc.

Daniela Chovancová, Senior PR and Communications Manager, Kiwi.com: – Tiparul din datele noastre privind rezervările românilor este consecvent în toate cele trei destinații. Prețurile din 2026 sunt semnificativ mai mici, iar volumele au crescut puternic. Am comparat perioada 1 ianuarie – 6 mai pe parcursul a trei ani. Numărul călătorilor români către Spania a crescut de aproximativ 1,9 ori. În același timp, prețul mediu per călător este cu aproximativ 11% mai mic decât în 2025. Italia a urmat o traiectorie aproape identică, cu aproape de două ori mai mulți călători.

Prețul mediu a scăzut acolo cu 13%. Grecia a înregistrat o creștere de peste 80% a numărului de călători în aceeași perioadă, în timp ce prețurile au scăzut cu 11%. Aceste destinații nu doar că rămân atrăgătoare în ciuda inflației. Ele devin chiar mai accesibile din perspectiva prețurilor. Acest lucru contribuie la creșterea suplimentară a cererii. Principalul factor este competiția.

Companiile aeriene low-cost continuă să extindă capacitatea pe rutele dintre România și sudul Europei. Călătorii români profită de această ofertă suplimentară la tarife mai mici. Italia, în special, fixează reperul accesibil al acestui trio, datorită distanței mai scurte de zbor și acoperirii low-cost dense.

Daniela Chovancová, Senior PR and Communications Manager, Kiwi.com: – Este vorba mai degrabă despre optimizarea călătoriilor decât despre urmărirea celui mai mic tarif posibil. În perioada 1 ianuarie-6 mai, călătorii români au rezervat de aproximativ 3,5 ori mai multe zboruri către Moldova decât în urmă cu doi ani. În același timp, prețurile medii per călător au devenit cu aproximativ o treime mai mici. Zborurile interne în România au urmat aceeași logică. Volumele de călători aproape s-au dublat, iar prețurile medii au scăzut cu aproximativ 20%.

Timpul efectiv de zbor pe aceste rute este, în medie, de aproximativ 1,5 ore. Prin comparație, drumul cu mașina de la București la Cluj-Napoca durează de obicei între șase și șapte ore și jumătate. Cu prețuri ale biletelor aflate acum în jurul valorii de 105 euro per călător și în scădere, balanța s-a înclinat clar. Un zbor de 90 de minute la un tarif moderat este acum cu adevărat competitiv în raport cu un drum lung și obositor cu mașina.

Daniela Chovancová, Senior PR and Communications Manager, Kiwi.com: – Statistic vorbind, așteptarea până în ultimul moment nu merită. Datele noastre sunt foarte clare în această privință. Am analizat rezervările românilor cu plecări între mai 2025 și aprilie 2026. Cel mai ieftin moment pentru rezervare se situează constant între una și trei luni înainte de plecare. Curba prețurilor formează un U clar. Pentru zborurile pe distanțe scurte, perioada optimă este cu 49 până la 60 de zile înainte. Rezervările last-minute, făcute cu cel mult două zile înainte de plecare, costă cu aproximativ 48% mai mult. Pentru zborurile pe distanțe medii, cel mai mic preț apare cu 28 până la 48 de zile înainte.

Aici, opțiunile last-minute sunt, în medie, cu aproximativ 42% mai scumpe. Zborurile pe distanțe lungi recompensează și mai mult planificarea din timp. Cea mai ieftină fereastră de rezervare este cu 61 până la 90 de zile înainte, în timp ce rezervările last-minute cresc, în medie, cu 26%. Și rezervarea mult prea devreme costă mai mult în fiecare categorie. Călătoriile rezervate cu peste 120 de zile înainte sunt în mod constant mai scumpe.

Concluzia este simplă: poți economisi planificând cu una până la trei luni înainte. Planificarea mult prea devreme nu oferă niciun avantaj, iar last-minute este cea mai proastă opțiune dintre toate. Acest lucru ridică în mod natural întrebarea: ce îl protejează pe călător dacă planurile se schimbă?

Daniela Chovancová, Senior PR and Communications Manager, Kiwi.com: – Kiwi.com Guarantee este cel mai bine înțeleasă ca o investiție mică și predictibilă. Transformă un risc de călătorie imprevizibil într-un cost cunoscut și gestionabil. Pentru o călătorie dus-întors tipică, costă aproximativ 10% din prețul biletului. În schimb, acoperă exact lucrurile de care călătorii ne spun că se tem cel mai mult. Protejează împotriva conexiunilor pierdute, anulărilor și schimbărilor majore de orar, mai ales atunci când nu există un singur punct de contact la care să apelezi.

Perturbările sunt o chestiune de „când”, nu de „dacă”. Între 1% și 3% dintre rezervări sunt afectate de o perturbare care poate compromite călătoria. Protecția oferită de o anumită companie aeriană sau drepturile EU261 pot supune unor obligații doar compania care a cauzat perturbarea. Spre deosebire de acestea, Garanția le oferă călătorilor credite Kiwi.com în contul de utilizator. Aceste credite sunt echivalente cu cea mai bună alternativă disponibilă pe orice companie aeriană. Acest lucru este esențial pentru itinerariile care combină mai multe companii aeriene.

Viteza face, de asemenea, parte din valoare. Observăm că acordarea instantanee a creditelor Kiwi.com, valabile 24 de luni, generează constant un nivel mai ridicat de satisfacție în rândul clienților decât o rambursare ulterioară din partea companiei aeriene. Acest lucru face ca Kiwi.com Guarantee să fie exact ceea ce au nevoie călătorii pentru a zbura cu liniște într-un sistem tot mai aglomerat și mai puțin predictibil.