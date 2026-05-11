Programul Rabla 2026 intră în atenția publicului cu posibile modificări privind valoarea ecotichetelor pentru achiziția de mașini electrice, dar și cu o nouă direcție strategică privind finanțarea autovehiculelor eligibile. Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că se analizează o ajustare a sprijinului financiar, însă fără creșteri semnificative.

„Încă nu s-a luat această decizie, dar aș vrea doar să menționez și dacă ar fi o creștere, ar fi o creștere sensibilă, nu ar fi o creștere substanțială. Avem mai multe scenarii, dar vrem să vedem un pic și cum împărțim între categorii. Deci avem nevoie de câteva zile pentru a putea să venim exact cu o cifră concretă”, a declarat Diana Buzoianu la Digi24.

Autoritățile iau în calcul mai multe scenarii privind nivelul ecotichetelor acordate prin Programul Rabla 2026. Deși nu a fost luată o decizie finală, direcția actuală indică o posibilă majorare moderată a valorilor.

Aspect analizat Poziția oficială / explicație Creșterea valorii tichetelor Nu sunt vizate creșteri substanțiale, eventualele ajustări ar fi limitate Factor determinant principal Ajustările depind de analiza bugetară și de modul de împărțire pe categorii de beneficiari Proces decizional Decizia finală va fi stabilită după consultări și evaluarea mai multor scenarii financiare Stadiul actual Analiză în desfășurare, fără decizie finală adoptată

Această abordare urmărește menținerea echilibrului între sprijinirea populației și sustenabilitatea bugetului Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).

„Am pus în transparent bugetul de la AFM și urmează să treacă toți pașii necesari ca să poată să fie adoptat ulterior. Imediat va trebui să punem în transparență ordinul cu ghidul (n.r. – privind valoarea tichetelor). N-are cum să scadă mai mult decât ce a fost anul trecut, ne uităm să vedem exact să facem o medie să vedem dacă putem să creștem”, a declarat Diana Buzoianu, despre valoarea tichetelor din Programul Rabla 2026.

Pentru ediția 2026, programul destinat persoanelor fizice beneficiază de un buget estimat la 300 milioane lei, în creștere față de 200 milioane lei alocați în anul precedent.

Această majorare reflectă interesul crescut pentru programele de reînnoire a parcului auto și tranziția către vehicule mai puțin poluante.

În anii anteriori, valoarea ecotichetelor Rabla a variat între 10.000 și 18.500 de lei, în funcție de tipul autovehiculului și de condițiile de casare.

„Pentru 2026, punem un accent mai mare pe soluțiile de stocare (baterii), nu doar pe producție. Răspundem astfel creșterii masive a numărului de prosumatori și presiunii puse pe rețeaua națională de distribuție”, a explicat ministrul mediului, anterior.

Una dintre cele mai importante modificări propuse pentru Programul Rabla 2026 este introducerea unui criteriu nou de eligibilitate: finanțarea ar urma să fie direcționată exclusiv către autovehicule produse sau asamblate în Europa.

Obiectiv Explicație Sprijinirea industriei auto europene Încurajarea achiziției de vehicule produse sau asamblate în Europa pentru consolidarea producției locale Reducerea dependenței de importuri din afara Uniunii Europene Limitarea finanțării pentru vehicule din afara UE, pentru echilibru comercial și strategic Stimularea investițiilor în producția locală Creșterea atractivității pentru investiții în fabrici și lanțuri de producție europene

Totodată, programul va continua să se adreseze exclusiv persoanelor fizice, conform noilor orientări.

Programul Rabla 2026 vine și cu o restructurare a priorităților de mediu. Finanțarea pentru panouri fotovoltaice nu va mai fi inclusă în această schemă, urmând să fie direcționată prin alte programe separate.

În schimb, accentul se mută pe dezvoltarea capacităților de stocare a energiei, în special prin:

baterii pentru prosumatori;

soluții de echilibrare a rețelei electrice;

reducerea presiunii asupra infrastructurii energetice naționale.

Această schimbare reflectă adaptarea politicilor de mediu la creșterea rapidă a numărului de prosumatori din România.

După finalizarea consultărilor publice și aprobarea bugetului AFM, vor fi publicate ghidurile oficiale de finanțare. Acestea vor stabili clar:

valoarea finală a ecotichetelor;

condițiile de eligibilitate;

procedura de înscriere;

criteriile de selecție pentru beneficiari.

Publicarea ghidului reprezintă etapa esențială înainte de lansarea efectivă a programului.

Programul Rabla 2026 marchează o etapă de tranziție importantă în politica de mediu din România. Deși ecotichetele pentru mașini electrice ar putea crește ușor, accentul principal se mută pe eficiență bugetară, susținerea industriei europene și adaptarea la noile realități energetice.

Pentru beneficiari, următoarea perioadă va fi decisivă, odată cu publicarea ghidurilor oficiale și stabilirea exactă a condițiilor de finanțare.