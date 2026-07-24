Ce s-a întâmplat cu banii din „Rabla 2026”. Categoria care a rămas fără fonduri în doar nouă minute

Asociația Importatorilor și Distribuitorilor de Motociclete și Motocicluri (AIDMM) solicită Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) și Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) realocarea unei sume de 15 milioane de lei către categoria motocicletelor din programul „Rabla 2026” deoarece bugetul pentru motociclete s-a epuizat în doar 9 minute.

Organizația propune mutarea acestei sume din linia bugetară destinată autovehiculelor termice și hibride, argumentând că fondurile alocate pentru motociclete s-au epuizat rapid, în timp ce alte categorii ale programului mai dispun de bani disponibili.

„Pe 10 iulie (2026, n.r.) am avertizat oficial că bugetul moto se va epuiza din primele minute. S-a epuizat în nouă. Nu cerem bani în plus de la buget – cerem o corecție de alocare acolo unde cererea există și oferta nu. Realocarea a 15 milioane de lei de la linia termică înseamnă 9% din alocarea inițială a acelei linii și circa o cincime din suma rămasă necheltuită, dar pentru categoria moto înseamnă dublarea programului și încă peste o mie de vehicule vechi scoase din circulație”, a declarat Andrei Sebastian Ivan, reprezentantul AIDMM, într-un comunicat de presă transmis joi.

Potrivit AIDMM, fondurile disponibile pentru motociclete în programul „Rabla 2026” au fost consumate imediat după deschiderea sesiunii de înscriere. Asociația susține că această situație indică o diferență între nivelul cererii și suma rezervată acestei categorii.

„Cifrele de la deschiderea sesiunii din 20 iulie sunt elocvente. Bugetul de 15 milioane de lei alocat motocicletelor s-a epuizat în nouă minute, prin depunerea a 1.293 de dosare. La ora 10:09, aplicația AFM afișa deja sold negativ. În același interval, românii au depus peste 11.000 de dosare pe toate categoriile, confirmând interesul masiv pentru program”, menționează asociația.

AIDMM precizează că, la trei zile după deschiderea programului, situația bugetelor disponibile era diferită de la o categorie la alta. Linia destinată autovehiculelor termice și hibride mai avea disponibili 68,3 milioane de lei dintr-o alocare totală de 165 de milioane de lei, iar categoria mașinilor electrice și plug-in hybrid mai avea 28,4 milioane de lei din 120 de milioane de lei alocate.

După valoarea ridicată a solicitărilor din prima oră, când linia pentru autovehicule termice a atras 72,7 milioane de lei, ritmul de accesare a fondurilor a scăzut. În următoarele trei zile, potrivit datelor prezentate de organizație, au mai fost utilizate aproximativ 24 de milioane de lei. În același timp, peste o mie de persoane care aveau dosarele pregătite pentru categoria motocicletelor nu au mai putut accesa finanțarea după epuizarea rapidă a bugetului.

Reprezentanții AIDMM susțin că redistribuirea unor fonduri către categoria motocicletelor ar urma un mecanism aplicat și anterior. Potrivit organizației, în anul 2025, după epuizarea bugetului destinat motocicletelor în 13 minute, la sesiunea din 30 septembrie, fondurile au fost suplimentate și redistribuite, iar programul a continuat pentru toate categoriile. Asociația mai arată că valoarea ecotichetelor pentru motociclete este mai redusă comparativ cu alte tipuri de vehicule incluse în program.

„Argumentul de eficiență rămâne neschimbat. Ecotichetul moto – 10.000 de lei pentru motorizare termică, 15.000 de lei pentru electrică – este cel mai mic din program, astfel încât fiecare leu realocat aici scoate din uz mai multe vehicule poluante decât pe orice altă linie”, susține AIDMM.

Potrivit organizației, cererea pentru motociclete are un caracter constant, iar evoluția pieței indică o creștere a interesului pentru acest tip de vehicul. Datele prezentate de AIDMM, citând informații ale Registrului Auto Român, arată că piața moto a crescut cu 54% în perioada ianuarie-mai 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, de la 3.444 la 5.326 de vehicule înmatriculate.

Asociația Importatorilor și Distribuitorilor de Motociclete și Motocicluri reprezintă importatorii și distribuitorii de motociclete, scutere și mopede din România. Organizația susține dezvoltarea mobilității urbane sustenabile și promovarea unui cadru de reglementare predictibil pentru industria moto.

„Un program care se închide în nouă minute nu este un program, este o loterie. Statul are acum ocazia să transforme un succes de imagine într-un rezultat real de mediu, printr-o simplă decizie administrativă care nu afectează niciun cumpărător de autoturism. Suntem pregătiți să prezentăm AFM datele complete ale membrilor noștri privind cererea nesatisfăcută”, se mai arată în comunicat.

Solicitarea transmisă către MMAP și AFM vizează modificarea distribuției actuale a fondurilor din programul „Rabla 2026”, prin transferarea unei părți din bugetul disponibil către categoria motocicletelor.