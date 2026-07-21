Programul Rabla 2026. Vești pentru românii care vor mașini electrice, hibride sau plug-in hybrid. Câte fonduri mai sunt disponibile

Programul Rabla 2026 continuă să atragă un interes ridicat din partea românilor, la doar câteva zile de la lansare. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că mai bine de jumătate din bugetul disponibil este deja rezervat prin dosarele depuse, în timp ce fondurile destinate motocicletelor au fost epuizate complet. Totodată, oficialul spune că există în continuare bani disponibili pentru autoturisme electrice, hibride și plug-in hybrid.

Noua ediție a Programului Rabla, lansată luni, 20 iulie, a început într-un ritm alert, interesul pentru achiziționarea unor vehicule mai puțin poluante fiind ridicat încă din primele ore de la deschiderea sesiunii.

Potrivit ministrului Mediului, Diana Buzoianu, o parte importantă din fondurile alocate a fost deja rezervată, însă programul dispune în continuare de resurse pentru mai multe categorii de autovehicule.

„În momentul de față, avem aproape 60% din buget finanțat stabilit deja pentru dosare depuse. Pe zona de motociclete, deja a fost tot bugetul consumat. Mai avem buget și pentru mașini electrice și pentru hibrid și pentru plug-in hibrid”.

Întrebată dacă interesul pentru Programul Rabla este mai redus față de anii anteriori, Diana Buzoianu a respins această idee și a arătat că ritmul în care au fost depuse dosarele demonstrează contrariul.

Potrivit acesteia, o parte semnificativă din buget a fost rezervată chiar în prima oră de la deschiderea aplicației.

„Nu cred, nu cred că a scăzut. De altfel, din prima oră, deja se cheltuise undeva la 30% din bugetul final. Cred că există un interes în continuare pentru program. De altfel, ăsta a fost și motivul pentru care am crescut de la 200 de milioane de lei bugetul la 300 de milioane de lei (…). Cred că există încă o dorință reală a românilor de a-și înlocui mașinile poluante cu mașini mai puțin poluante”.

Majorarea bugetului alocat programului a fost decisă tocmai pentru a răspunde cererii ridicate și pentru a permite unui număr mai mare de beneficiari să acceseze finanțarea.

Prin Programul Rabla 2026, persoanele eligibile pot primi sprijin financiar pentru achiziția unor autovehicule noi, în funcție de tipul sistemului de propulsie ales.

Valoarea ecotichetelor este diferențiată astfel:

18.500 de lei pentru achiziționarea unui autoturism nou pur electric;

15.000 de lei pentru cumpărarea unui autoturism plug-in hybrid sau a unei motociclete electrice;

12.000 de lei pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

10.000 de lei pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie termică sau pentru alte categorii eligibile prevăzute de program.

Programul urmărește înlocuirea vehiculelor vechi și poluante cu modele mai eficiente din punct de vedere energetic, contribuind astfel la reducerea emisiilor și la modernizarea parcului auto național.

Deși bugetul destinat motocicletelor electrice a fost deja consumat integral, ministrul Mediului a precizat că persoanele interesate mai pot depune dosare pentru achiziția de mașini electrice, hibride și plug-in hybrid.

Autoritățile estimează că interesul pentru Programul Rabla se va menține și în perioada următoare, în condițiile în care românii continuă să caute soluții pentru înlocuirea autoturismelor vechi cu modele mai puțin poluante și mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil.