Noi intervenții după inundațiile puternice din Bușteni. Pompierii au evacuat apa din zece gospodării. Bilanțul continuă să crească

Pompierii din Prahova au continuat și luni intervențiile în urma viiturii puternice care a afectat stațiunea Bușteni, după ruperea de nori produsă duminică în Masivul Bucegi. Salvatorii au evacuat apa din zece gospodării și au acționat pentru prevenirea unor noi inundații provocate de pârâul Valea Jepilor Mici.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, bilanțul gospodăriilor în care s-a intervenit pentru evacuarea apei a ajuns la zece. De asemenea, luni dimineață, pompierii au intervenit și în Sinaia, pe DN 71, pentru degajarea unui copac căzut pe carosabil.

Pe parcursul nopții de duminică spre luni, echipele de intervenție au folosit o motopompă pentru evacuarea apei din albia pârâului Valea Jepilor Mici, unde exista pericolul ca apa să iasă din matcă și să inunde zona locuită. Riscul a fost generat de colmatarea unui pod. ISU Prahova a precizat că, în prezent, nu mai sunt alte intervenții în desfășurare în orașul Bușteni.

Viitura a fost provocată de o rupere de nori produsă duminică în zona montană a Bucegilor. Ploaia torențială căzută pe Valea Jepilor a determinat creșterea rapidă a nivelului apei în pârâul Jepi, care a ieșit din matcă, iar viiturile încărcate cu bușteni, pietre și nisip au ajuns pe DN 1, blocând circulația și afectând întreaga stațiune Bușteni.

Duminică seară, traficul rutier pe DN 1 a fost reluat pe ambele sensuri de mers, după ce echipele de intervenție au îndepărtat aluviunile și lemnele aduse pe carosabil. Centrul Infotrafic a anunțat că circulația se desfășoară ulterior în condiții normale.

„S-a încercat o deviere a circulației de pe drumul național către strada Zamorei, în județul Bușteni, însă pentru că este necesară în continuare desfășurarea intervenției de către toate efectivele aflate în teren, circulația este întreruptă pe Drumul Național 1, unde apa începe să să scadă în intensitate. De asemenea, mai sunt zone în țară unde sunt precipitații abundente. De altfel și pe Drumul Național 71, între Târgoviște și Sinaia, pe zona localității Moroieni din județul Dâmbovița este oprită și acolo circulația. Sunt aluviuni scurse pe carosabil de pe versant în urma averselor torențiale. În aceste condiții meteorologice total nefavorabile, pentru siguranța dumneavoastră, vă recomandăm să nu pătrundeți pe acele tronsoane închise circulației. Nu încercați să traversați drumurile unde sunt acumulări mari de apă și de aluviuni. Acționăm în teren. Pe măsură ce apa se va mai retrage și va fi posibilă reluarea circulației pe Drumul Național 1, vom anunța”, a informat comisarul-șef Infotrafic, Ramona Tudor.

În cursul zilei de duminică, pompierii au evacuat apa din șapte gospodării situate pe strada Libertății din Bușteni și au intervenit cu o autospecială de stingere și o autoscară pentru îndepărtarea unui copac aflat în pericol de prăbușire. Autoritățile au precizat că nu au fost înregistrate victime, iar ulterior au anunțat că urmau să fie evacuate acumulările de apă din aproximativ 22 de gospodării afectate.

„Până la această oră pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din 7 gospodării din oraşul Buşteni, toate pe strada Libertăţii. De asemenea, pe aceeaşi stradă s-a intervenit cu o autospecială de stingere şi o autoscară pentru degajarea unui copac aflat în pericol de prăbuşire. Nu sunt înregistrate victime. Bilanţul iniţial nu a suferit modificări”, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.

Tot duminică, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a convocat Comitetul ministerial pentru Situații de Urgență, constituit la nivelul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în contextul avertizărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru perioada 19-21 iulie. Ședința a avut ca scop evaluarea evoluției fenomenelor meteorologice și hidrologice și stabilirea măsurilor necesare pentru protejarea populației.

„Prioritatea noastră este protejarea oamenilor. Toate instituţiile din coordonarea Ministerului Mediului monitorizează permanent evoluţia fenomenelor meteorologice şi hidrologice şi sunt în contact permanent cu celelalte autorităţi implicate. În funcţie de evoluţia situaţiei, vom lua imediat toate măsurile necesare pentru limitarea efectelor şi protejarea comunităţilor. ANM va emite, punctual, acolo unde situaţia o impune, avertizări de tip Nowcasting, astfel încât populaţia să evite zonele unde se pot manifesta fenomene hidrometeorologice periculoase”, a transmis ministrul mediului.

Reprezentanții Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor au informat că monitorizează permanent cursurile de apă, în special bazinele hidrografice din zona de curbură a Carpaților și afluenții Siretului.

„Specialiştii au arătat că fenomenele de instabilitate atmosferică pot evolua rapid, motiv pentru care avertizările sunt actualizate în timp real, în funcţie de informaţiile furnizate de reţeaua radar şi de observaţiile din teren. Reprezentanţii Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) au informat că sunt monitorizate permanent cursurile de apă şi au subliniat că avertizările hidrologice pentru fenomene imediate sunt actualizate pe baza datelor primite la intervale foarte scurte, în funcţie de evoluţia precipitaţiilor şi a debitelor. În prezent, atenţia este concentrată asupra bazinelor hidrografice din zona de curbură a Carpaţilor şi asupra afluenţilor Siretului, unde evoluţia fenomenelor poate impune emiterea unor noi avertizări”, a transmis ministerul într-un comunicat.

Administrația Națională „Apele Române” a precizat că, la momentul ședinței, nu existau depășiri ale cotelor de apărare pe râurile principale, problemele fiind generate în principal de scurgerile rapide de pe versanți și de torenți. Totodată, Departamentul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au anunțat că echipele operative au fost mobilizate în județele aflate sub avertizare și rămân pregătite să intervină în funcție de evoluția fenomenelor. Autoritățile au transmis că sistemul RO-ALERT funcționează normal, iar mesajele de avertizare sunt transmise în timp util populației.

„În urma evaluării comune, autorităţile au concluzionat că situaţia este monitorizată permanent şi se află sub supravegherea instituţiilor competente, toate structurile implicate fiind pregătite să intervină rapid dacă evoluţia fenomenelor meteorologice şi hidrologice o va impune. Sistemul RO-ALERT funcţionează în parametri normali, iar mesajele de avertizare sunt transmise în timp util către populaţie”, au transmis autoritățile într-un comunicat.

Ministerul Mediului a recomandat cetățenilor să urmărească avertizările emise de ANM și INHGA, să respecte indicațiile autorităților și ale personalului ISU și să evite deplasările sau camparea în apropierea râurilor și torenților în perioadele cu fenomene meteorologice severe. Informații suplimentare privind măsurile de protecție sunt disponibile pe platforma Fii Pregatit.

În timpul intervențiilor de duminică, autoritățile au desfășurat și lucrări de decolmatare a pârâului Jepi, unde au acționat trei buldoexcavatoare, echipe ale Salvamont, Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, angajați ai Primăriei Bușteni și reprezentanți ai instituțiilor implicate.

„Intervenţiile pentru decolmatarea pârâului Jepi continuă. În zona pârâului Jepi acţionează trei buldoexcavatoare, echipele Salvamont, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, angajaţi ai Primăriei Buşteni şi reprezentanţi ai instituţiilor implicate”, a transmis Primăria Buşteni, într-o postare realizată pe Facebook.

În prima parte a zilei de duminică, circulația pe DN 1 a fost reluată inițial doar pe sensul București-Brașov, în timp ce sensul spre Ploiești a rămas blocat. La un moment dat, circulația pe DN 1 și pe DN 71, în zona Moroieni din județul Dâmbovița, a fost complet întreruptă din cauza aluviunilor, iar autoritățile au cerut șoferilor să nu pătrundă pe sectoarele închise.

„La acest moment, traficul rutier pe DN 1, pe sensul de deplasare către Braşov, a fost reluat şi se desfăşoară în condiţii normale”, au transmis oficialii IPJ Prahova.

DSU a anunțat că forțele de intervenție au fost suplimentate la Bușteni, fiind mobilizate 27 de cadre, patru autospeciale de stingere, trei autospeciale de primă intervenție și comandă, două ambulanțe SMURD, două motopompe remorcabile și cinci motopompe transportabile.

Prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, a declarat că două persoane surprinse de viitură au fost transportate la spital, una dintre ele suferind traumatisme la membrele superioare, iar Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției a fost activat.

Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat că pompierii au salvat două persoane aflate într-un autoturism luat de viitură și au evacuat sau sprijinit alte zece persoane care și-au părăsit autoturismele. De asemenea, o femeie de 33 de ani, surprinsă de ape, a fost salvată, asistată de un echipaj SMURD și transportată la spital cu fracturi la membrele inferioare. Pompierii au evacuat și o persoană dintr-o locuință aflată în pericol și au verificat fiecare casă de pe strada Libertății pentru identificarea persoanelor care aveau nevoie de ajutor.

„La nivelul localității Bușteni pompierii au intervenit pentru salvarea a două persoane în vârstă aflate într-o mașină luată de viitură. Alte 10 persoane au fost evacuate sau autoevacuate din mașinile lor în zonă Bușteni și nu avem victime la acest moment sau persoane anunțate ca fiind dispărute. Din informațiile pe care le am acum, ploile au scăzut ca intensitate, apa începe să scadă în zonă și pompierii vor continua sprijinul către populație și, dacă va fi nevoie, vom mobiliza mai mult personal pentru a veni în sprijinul celor care au fost afectați de viitura respectivă”, a declarat Raed Arafat la Digi24.

Intervențiile au fost îngreunate de condițiile din teren, autoritățile apreciind că misiunea a fost dificilă și periculoasă. În tot acest timp, populația a fost îndemnată să respecte mesajele RO-ALERT și recomandările transmise de pompieri, polițiști și jandarmi, să evite zonele afectate și să nu traverseze drumurile inundate sau acoperite de aluviuni. Pentru situațiile care pun în pericol viața, integritatea persoanelor sau bunurile, cetățenii au fost sfătuiți să apeleze numărul unic de urgență 112.