UE pregătește o nouă schimbare pentru încălzirea locuințelor. Proprietarii ar putea avea reguli noi în următorii ani. Ce se întâmplă cu centralele pe gaz și păcură

Comisia Europeană pregătește o nouă strategie care ar putea schimba în următorii ani modul în care este utilizată energia în statele membre. Proiectul urmărește accelerarea electrificării economiei, reducerea dependenței de combustibilii fosili și extinderea utilizării pompelor de căldură. Deși documentul nu produce încă efecte juridice, obiectivele propuse sunt ambițioase și, dacă vor fi aprobate, vor necesita modificări legislative în toate statele membre.

După o perioadă în care dezbaterea privind încălzirea locuințelor părea să se fi temperat, Bruxelles-ul revine cu un nou proiect care ar putea influența politicile energetice ale întregii Uniuni Europene.

Potrivit publicației germane Focus, Comisia Europeană lucrează la documentul „Electrification Action Plan”, o strategie care are ca obiectiv reducerea dependenței de petrol și gaze naturale și creșterea ponderii energiei electrice în consumul total al Uniunii.

Una dintre cele mai importante ținte prevăzute în proiect este ca, până în anul 2040, electricitatea să reprezinte 46% din consumul total de energie al Uniunii Europene. În prezent, acest procent este de aproximativ 23%, ceea ce înseamnă că ar trebui practic dublat în următorii 15 ani.

Comisia Europeană argumentează că evenimentele geopolitice din ultimii ani au demonstrat vulnerabilitatea Europei în fața dependenței de importurile de combustibili fosili.

Războiul din Ucraina, dar și tensiunile din Orientul Mijlociu au avut un impact direct asupra costurilor suportate de statele membre pentru achiziția de petrol și gaze naturale.

Potrivit documentului citat de Focus, în perioada conflictului dintre Israel și Iran, țările Uniunii Europene ar fi plătit aproximativ 50 de miliarde de euro în plus pentru importurile de combustibili fosili.

Executivul european estimează că, prin extinderea electrificării, până în 2040 ar putea fi eliminate aproximativ două treimi din importurile de gaze naturale și jumătate din importurile de petrol, ceea ce ar genera economii de până la 200 de miliarde de euro.

Un capitol important al viitoarei strategii vizează sistemele de încălzire ale clădirilor.

Proiectul vine într-un moment în care Germania a relaxat recent regulile privind instalarea centralelor pe gaz și păcură, însă Comisia Europeană propune o direcție diferită.

Potrivit documentului aflat în pregătire, ritmul instalării pompelor de căldură în Uniunea Europeană ar urma să se dubleze până în anul 2030.

În plus, Bruxelles-ul analizează introducerea unor mecanisme de piață care să încurajeze utilizarea acestei tehnologii, iar pentru clădirile publice este luată în calcul chiar obligativitatea instalării pompelor de căldură.

Deși proiectul nu interzice în mod direct utilizarea centralelor pe gaz sau păcură, acesta propune eliminarea treptată a avantajelor de care beneficiază combustibilii fosili.

Documentul nu include măsuri de sprijin pentru utilizarea gazului verde și nici nu recunoaște e-combustibilii (e-fuels) ca alternativă pentru motoarele clasice cu ardere internă.

În schimb, strategia urmărește reducerea costului energiei electrice și eliminarea progresivă a subvențiilor acordate combustibililor fosili.

În aceste condiții, utilizarea pompelor de căldură și a vehiculelor electrice ar putea deveni tot mai avantajoasă din punct de vedere economic, în timp ce încălzirea pe bază de gaz sau păcură ar putea implica costuri mai ridicate.

Planul pregătit de Comisia Europeană nu se limitează la electrificarea consumului, ci include și obiective importante privind dezvoltarea infrastructurii energetice.

Strategia prevede accelerarea investițiilor în energie regenerabilă, energie nucleară și sisteme de stocare.

Până în anul 2030, Uniunea Europeană își propune să instaleze încă 100 GW de capacități din surse regenerabile, iar capacitatea totală de stocare a energiei ar urma să ajungă la 200 GW.

Aceste investiții sunt considerate esențiale pentru susținerea creșterii consumului de energie electrică și pentru reducerea dependenței de combustibilii fosili.

În forma actuală, documentul reprezintă doar un proiect de lucru și nu produce efecte juridice.

Pentru a intra în vigoare, planul trebuie prezentat oficial de Comisia Europeană, aprobat de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene, după care fiecare stat membru va trebui să îl transpună în legislația națională.

Până atunci, proprietarii de locuințe nu sunt obligați să își schimbe sistemele de încălzire. Totuși, dacă obiectivele europene vor fi adoptate, statele membre ar putea fi nevoite să își adapteze legislația pentru a accelera electrificarea și utilizarea unor soluții de încălzire cu emisii reduse.