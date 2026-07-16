România pregătește cererea de plată numărul 5 din PNRR. Guvernul vrea să renegocieze închiderea termocentralelor pe cărbune

România va depune pe 7 august cererea de plată numărul 5 din Planul Național de Redresare și Reziliență. După acest pas, autoritățile intenționează să solicite Comisiei Europene modificarea unui jalon privind închiderea termocentralelor pe cărbune, invocând riscuri pentru siguranța sistemului energetic.

Guvernul va depune pe 7 august cererea de plată numărul 5 din PNRR, iar ulterior va solicita Comisiei Europene modificarea jalonului 119a, care vizează închiderea unor capacități de producție a energiei pe bază de cărbune.

Potrivit unei note privind revizuirea PNRR discutată în ședința de Guvern, Executivul dorește o modificare punctuală a descrierii acestui jalon, astfel încât indicatorii să fie aliniați concluziilor studiului de adecvanță realizat pentru Sistemul Energetic Național și observațiilor formulate de Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Energie (ACER), transmite profit.ro.

Studiul de adecvanță comandat de Transelectrica arată că respectarea integrală a calendarului de decarbonare prevăzut în PNRR ar putea afecta siguranța funcționării Sistemului Energetic Național în cursul anului viitor, dacă noua centrală pe gaze de la Mintia nu va fi pusă în funcțiune la timp.

Analiza concluzionează că menținerea în exploatare a doar câte unui grup pe lignit la Electrocentrale Craiova și CET Govora nu ar fi suficientă pentru asigurarea echilibrului sistemului energetic.

În acest context, Transelectrica recomandă păstrarea în funcțiune a trei grupuri pe lignit la Rovinari, dintre care unul în rezervă tehnică, și a două grupuri la Turceni, dintre care unul în rezervă tehnică. Capacitatea disponibilă ar fi de aproximativ 854 MW și ar urma să fie menținută cel puțin pe parcursul anului viitor.

Potrivit documentului analizat de Guvern, ACER a ajuns la concluzii similare cu cele ale studiului de adecvanță și a susținut necesitatea actualizării jaloanelor din PNRR în funcție de situația reală a sistemului energetic.

Autoritățile române intenționează să folosească aceste concluzii în negocierile cu Executivul european pentru amânarea închiderii unor termocentrale pe cărbune.

În paralel, Comisia Europeană desfășoară o investigație aprofundată privind modificările propuse de România la planul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia.

În 2022, Bruxelles-ul a aprobat condiționat un ajutor de restructurare de 2,66 miliarde de euro pentru companie. Ulterior, în decembrie 2025, România a notificat un plan revizuit care prevede majorarea sprijinului financiar la 2,86 miliarde de euro și extinderea perioadei de restructurare până la sfârșitul anului 2029.

Autoritățile române au argumentat că întârzierea proiectelor de centrale pe gaze și energie solară a amânat procesul de eliminare a capacităților pe lignit. De asemenea, au invocat riscurile generate de contextul geopolitic actual și rolul CE Oltenia în alimentarea cu energie electrică a Republicii Moldova și în furnizarea de energie către Ucraina.

România a transmis în termen observațiile solicitate de Comisia Europeană în cadrul investigației, iar ulterior au fost colectate și puncte de vedere din partea altor entități interesate. Până în prezent, Comisia Europeană nu a anunțat o decizie privind modificarea planului de restructurare al Complexului Energetic Oltenia.