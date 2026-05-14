Dragoș Pîslaru a anunțat că Comisia Europeană a avizat pozitiv cea de-a patra cerere de plată a României, în valoare de 2,62 miliarde de euro.

Oficialul a precizat că această cerere, pregătită integral de Guvernul Bolojan, nu include corecții financiare și nu are sume suspendate, situație pe care a descris-o drept o premieră după prima cerere de plată din cadrul PNRR. El a subliniat că cererile de plată 2 și 3 au fost aprobate cu anumite suspendări.

„Comisia Europeană a avizat astăzi pozitiv cea de-a patra cerere de plată a României în valoare de 2,62 miliarde de euro (…) Vă readuc aminte faptul că această cerere de plată 4 este pregătită în totalitate de Guvernul Bolojan. Este o cerere care nu are niciun fel de corecție, niciun fel de sumă suspendată. Și acest lucru nu s-a mai întâmplat de la prima cerere de plată a României. Atât cererea 2, cât și cererea 3 au fost cu suspendări”, a declarat Pîslaru, într-o conferință de presă.

Dragoș Pîslaru a comparat rezultatele actualului Executiv cu sumele atrase anterior prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), arătând că, din 2021 până în prezent, România a obținut în total 5,2 miliarde de euro din granturi, prin cererile de plată depuse, fără a include prefinanțarea.

Acesta a explicat că suma provine din cererea de plată 1, cererea de plată 2 – care a inclus sume suspendate și pierdute – și cererea de plată 3, primită parțial.

Ministrul a subliniat că, în ultimele 10 luni, sub conducerea Guvernului Bolojan, au fost obținute rezultate semnificative, respectiv salvarea a 350 de milioane de euro din cererea de plată 3 și aprobarea a 2,62 miliarde de euro aferente cererii de plată 4, ceea ce ridică totalul la 2,96 miliarde de euro în această perioadă. El a comparat aceste rezultate cu totalul cumulat din 2021 până în prezent, de 5,2 miliarde de euro.

Dragoș Pîslaru a declarat că cererea de plată 4 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a inclus reforme privind gestionarea durabilă a pădurilor, decarbonizarea, digitalizarea și revizuirea cadrului fiscal.

Acesta a precizat că următoarele etape procedurale vizează analiza în Comitetul Economic și Financiar pe 27 mai, urmată de decizia finală în Consiliu pe 5 iunie, după care fondurile vor fi transferate României.

Ministrul a subliniat că, odată cu aprobarea acestei cereri, România a depășit pragul de 60% implementare a PNRR, menționând totodată că Executivul continuă negocierile cu Comisia Europeană pentru forma finală a planului.

„Aș vrea doar să vă mai spun că, în acest moment, cu cererea de plată 4 astfel aprobată, PNRR-ul României trece de 60% implementare. Nu mai suntem la coada clasamentului, asta vă pot spune cu siguranță, și mai avem de încasat, ceea ce contează de altfel, pe partea de grant, o sumă de 4,9 miliarde de euro, dacă o luăm cu tot cu suma brută, sau 4,2, dacă scădem prefinanțarea deja obținută. Cu alte cuvinte, nu mai suntem atât de departe. Avem, într-adevăr, și pe partea de împrumut o sumă de 5 miliarde de euro, tot brută, per total 7,7 miliarde sumă netă sau 10 miliarde sumă brută. Acestea sunt sumele pe care le mai avem de obținut din cererile 5 și 6 pentru a finaliza PNRR”, a precizat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

Ilie Bolojan a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că următoarele două săptămâni sunt „cruciale” pentru absorbția fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare de aproximativ 2,6 miliarde de euro.

Premierul interimar a subliniat că, deși Guvernul se află într-o perioadă de interimat, evoluțiile din acest interval vor avea un impact decisiv asupra procesului de implementare și absorbție a fondurilor europene.

Comisia Europeană a confirmat în mod oficial validarea cererii de plată de 2,6 miliarde de euro.

„E un lucru important pentru România, ne asigură fluxurile de plăți începând cu luna iunie, în așa fel încât să putem plăti constructorii și beneficiarii noștri. Prioritar pentru noi este să nu pierdem fondurile europene. E foarte importantă componenta de granturi, dar și cea de împrumuturi este importantă, pentru că sunt împrumuturi cu dobândi mai bune decât cele de piață și în condiții de rambursare avantajoase”, a declarat Bolojan.

Ilie Bolojan a precizat că următoarele două săptămâni sunt „foarte importante” pentru finalizarea negocierilor și pentru accelerarea absorbției fondurilor europene.

Acesta a subliniat că Guvernul are de îndeplinit reformele necesare, respectiv atingerea țintelor și jaloanelor stabilite, astfel încât Comisia Europeană să poată efectua plățile.

De asemenea, premierul a menționat că Executivul mai are de realizat peste 35 de jaloane restante din cadrul PNRR.

Ilie Bolojan a precizat că accelerarea plăților și finalizarea proiectelor reprezintă a doua componentă esențială a implementării PNRR, subliniind că a fost necesară o implicare semnificativă din partea ministerelor în procesul de analiză a cererilor de plată.

„La multe ministere avem întârzieri mari a plăților, iar dacă constructorii nu sunt plătiți cu lunile, e greu de presupus că vor finaliza lucrările și ținta este să aducem aceste plăți la zi în următoarele două, trei săptămâni. Vom discuta cu toți partenerii, cu toți beneficiarii să înțeleagă responsabilitatea pe care o au, pentru că dacă proiectele care rămân pe componenta de grant nu sunt terminate, nu doar că vom pierde bani, dar vom avea și niște penalități și nu ne putem permit acest lucru”, a declarat Bolojan. „De asemenea vom asigura transparența totală a modului în care se fac tragerile și se fac plățile și în acest sens în fiecare săptămână se vor face publice gradul de absobrție și plățile care au fost făcute în fiecare săptămână de către fiecare minister,în așa fel încât, pe de o parte, să există o presiune publică și să știe fiecare că nu mai e de glumit și de asemenea să existe un monitor al modului în care se lucrează în fiecare minister”, a declarat Bolojan.

Ilie Bolojan a precizat că, în primă lectură, a fost discutat un proiect de hotărâre de guvern privind modificarea modului de acordare a sporurilor pentru gestionarea fondurilor europene, acestea urmând să fie corelate cu performanța.