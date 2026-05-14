Premierul Ilie Bolojan a spus că reforma salarizării din sectorul public va fi limitată de lipsa banilor, deoarece România are venituri fiscale mici și cheltuie mult pe salariile bugetarilor. El a explicat că sistemul actual de salarizare este dezechilibrat, pentru că în timp au existat creșteri făcute fără o regulă clară sau decizii ale instanțelor, care nu au ținut cont de cât de productivi sunt angajații.

El a arătat că diferența dintre salariile din sectorul public și cele din privat crește, iar România are o situație dificilă în Uniunea Europeană: încasează puțini bani la buget, dar cheltuie mult pe salarii. Aproape 40% din veniturile statului merg pe plata salariilor, iar în sistemul public lucrează peste 1,28 milioane de persoane.

El a mai spus că statul nu își permite creșteri mari de salarii, pentru că bugetul este deja aproape de limită. Cheltuielile cu salariile sunt de peste 8% din PIB, iar pe lângă acestea există și presiunea dobânzilor la datoria publică. În aceste condiții, Guvernul ar avea doar două variante: fie creșteri mici de salarii, fie reducerea numărului de angajați din sectorul public, ca să poată fi mărite salariile celor rămași.

Bolojan a mai explicat că reforma trebuie să respecte regulile privind deficitul bugetar și condițiile pentru primirea banilor europeni din PNRR. El a spus că vor avea loc discuții între Guvern, partide și specialiști pentru a stabili noua lege a salarizării și pentru a găsi o variantă sustenabilă pentru bugetul României.