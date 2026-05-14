Creșterea cantităților de deșeuri și presiunea tot mai mare asupra resurselor naturale au determinat Bruxelles-ul să revizuiască legislația europeană în domeniu.

Regulamentul privind transferurile de deșeuri vine cu măsuri mai dure mai ales pentru relația cu statele din afara Uniunii Europene, în special acolo unde standardele de protecție a mediului sunt mai reduse.

Potrivit lui Adrian Teampău, Director Consultanță în economie circulară, și Ancăi Andrei-Cimbru, Manager Mediu și Sustenabilitate la Deloitte România, în ultimii ani exportul de deșeuri către astfel de state a generat riscuri semnificative pentru mediu și sănătate.

Noile reguli încearcă să reducă aceste practici și să încurajeze reciclarea și recuperarea materialelor în interiorul Uniunii Europene, în acord cu principiile economiei circulare.

Un punct important este interzicerea exportului de deșeuri periculoase către state non-OECD, adică țări care nu fac parte din Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Pentru alte tipuri de deșeuri sunt introduse condiții suplimentare, inclusiv obligația de a demonstra că acestea vor fi tratate în mod sustenabil.

Un alt element central al noului regulament este digitalizarea totală a procedurilor privind transferurile de deșeuri. Toate notificările și documentele aferente vor trebui gestionate printr-un sistem electronic unic la nivelul Uniunii Europene.

Acest lucru înseamnă că firmele implicate vor trebui să își adapteze rapid fluxurile administrative și să treacă la un sistem complet digital.

Data de 21 mai 2026 este una esențială, deoarece atunci digitalizarea completă devine obligatorie.

Reprezentanții Deloitte subliniază că această schimbare va aduce un volum mai mare de obligații administrative, iar companiile trebuie să înceapă pregătirea din timp pentru a evita blocaje sau sancțiuni.

În plus, regulamentul consolidează obligațiile privind trasabilitatea și responsabilitatea operatorilor implicați, inclusiv prin cerințe mai stricte de audit și garanții financiare.

Pentru multe companii, noile reguli nu înseamnă doar mai multă birocrație, ci și schimbări directe în modul de funcționare.

Operatorii care se bazau pe valorificarea deșeurilor în afara Uniunii Europene pot fi afectați semnificativ, deoarece restricțiile privind exporturile pot schimba complet modelul de business.

În lipsa unor capacități suficiente de reciclare în interiorul UE, aceste măsuri pot duce la costuri mai mari și la reorganizarea fluxurilor operaționale.

Companiile vor trebui să identifice alternative interne pentru tratarea și reciclarea deșeurilor, ceea ce presupune investiții și adaptare rapidă.

Această presiune este cu atât mai mare cu cât termenele de aplicare sunt apropiate și nu lasă foarte mult spațiu pentru amânări.

Regulamentul UE 2024/1157 a fost publicat în mai 2024 și a intrat în vigoare la o lună după publicare. Aplicarea se face etapizat, însă fiecare etapă vine cu obligații concrete.

Primul moment important este 21 mai 2026, când devine obligatorie digitalizarea completă a transferurilor de deșeuri prin sistemul electronic european.

De la 21 noiembrie 2026 se aplică pe scară largă noile reguli privind exporturile de deșeuri. Ulterior, începând cu 21 mai 2027, intră în vigoare cerințele privind auditul instalațiilor de reciclare din afara Uniunii Europene.

Specialiștii Deloitte atrag atenția că, deși există perioade de tranziție, timpul rămas este relativ scurt, iar companiile trebuie să trateze aceste schimbări ca pe o prioritate imediată.

Aplicarea eficientă va depinde și de capacitatea statelor membre de a dezvolta infrastructura necesară pentru tratarea și reciclarea deșeurilor în interiorul UE, astfel încât noile restricții să poată funcționa fără blocaje majore.