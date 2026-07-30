Alertă în Portul Constanța pentru a doua zi consecutiv. Autoritățile au intervenit de urgență la sediul Autorității Navale Române

O nouă alertă cu bombă a pus în alertă autoritățile din Portul Constanța joi, 30 iulie 2026, de această dată vizând sediul Autorității Navale Române (ANR). Este a doua zi consecutivă în care serviciile de urgență sunt mobilizate, după ce o amenințare similară, primită miercuri, a determinat evacuarea Porții 1 și a Terminalului de Pasageri.

Sistemele de urgență au fost activate imediat după primirea noii amenințări, iar autoritățile au declanșat procedurile prevăzute pentru astfel de situații.

Noua alertă survine la doar o zi după incidentul din 29 iulie, când zona Porții 1 a Portului Constanța, respectiv Dana 0 – Terminalul de Pasageri, a fost închisă temporar. Atunci, zeci de persoane au fost evacuate în parcarea din fața clădirii Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime (APC) Constanța.

Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a explicat că alerta de ieri nu a fost transmisă direct de o persoană, ci prin intermediul tehnologiei moderne. Potrivit acestuia, apelul primit prin 112 conținea un mesaj generat cu ajutorul inteligenței artificiale, care anunța existența mai multor bombe în zona Terminalului de Pasageri, Dana 0, iar autoritățile au intervenit imediat și au efectuat verificările necesare.

„A fost primit un apel prin 112 cu un mesaj făcut cu AI (Inteligență Artificială) care anunța mai multe bombe în zona Terminalului de Pasageri, Dana 0. Autoritățile s-au mobilizat și fac verificările necesare”, a declarat prefectul Adrian Picoiu.

Conform surselor citate de Ziua Constața, apelurile automate de alertare au fost localizate ca fiind inițiate din afara țării, mai exact din Polonia și Ucraina.

Mesajul automatizat transmis de autorii amenințării anunța existența mai multor bombe plantate în clădirea portului și în terminalul de pasageri, deghizate în diferite obiecte, și sugera că acestea nu ar putea fi găsite înainte de o presupusă explozie, recomandând evacuarea zonei.

„Există mai multe bombe plantate în clădirea Portului și în terminalul pasagerilor și sunt deghizate în mai multe obiecte. Așa că nu vei avea timp să le găsești înainte să explodeze. Dacă nu vrei să te rănești, mai bine să pleci”, era transmis în mesajul automatizat publicat de sursa menționată.

La fel ca în cazul intervenției de ieri, care s-a dovedit a fi o alarmă falsă menită să creeze panică, forțele de ordine suspectează că și alerta de astăzi de la sediul Autorității Navale Române face parte din același val de amenințări cibernetice și telefonice hibride.

Cu toate acestea, procedurile de securitate și protocoalele anti-teroriste sunt aplicate în totalitate, iar verificările continuă până când fiecare zonă a clădirii ANR este declarată sigură.

Ulterior, autoritățile au anunțat că verificările au fost finalizate, iar Portul Constanța a fost redeschis.