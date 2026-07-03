Portul Constanța introduce controale inteligente. Camioanele vor fi verificate din mers

Portul Constanța implementează un sistem inteligent de verificare a camioanelor, care permite cântărirea vehiculelor fără oprirea traficului. Primele echipamente sunt montate începând de astăzi la Poarta 7, urmând ca instalațiile să fie extinse și la celelalte porți principale de acces. Noul sistem colectează automat date despre greutate, viteză, dimensiunile vehiculului și numărul de înmatriculare, iar informațiile vor fi integrate într-o platformă centralizată pentru monitorizarea fluxurilor de marfă și fluidizarea traficului.

Portul Constanța începe implementarea unui sistem modern de cântărire dinamică (Weight in Motion), destinat verificării camioanelor care tranzitează principalele căi de acces ale portului. Soluția tehnologică permite controlul vehiculelor în mers, fără oprirea circulației, contribuind la reducerea timpilor de așteptare și la eficientizarea activităților logistice.

Primele echipamente sunt instalate la Poarta 7 începând de astăzi. Programul de implementare va continua la Poarta 14 pe 6 iulie, la Poarta 10 bis pe 13 iulie și la Poarta 10 pe 16 iulie.

Proiectul este realizat de Regia Autonomă RASIROM. Porțile 7, 10 și 10 bis reprezintă principalele căi de acces pentru mărfurile care intră în port, în timp ce Poarta 14 este utilizată pentru ieșirea transporturilor.

În cadrul unei intervenții la Antena 3, directorul general al Portului Constanța, Mihai Teodorescu, a explicat că noul sistem poate cântări vehicule cu masa de până la 200 de tone, fără ca acestea să fie obligate să oprească.

„Noi în acest moment montăm și implementăm poate unul dintre cele mai importante proiecte din Portul Constanța. Este vorba despre cântarele în dinamică. Practic, implementarea în perioada următoare a acestor cântare „weight in motion”, care deja se montează la Poarta 7, Poarta 14, Poarta 10 din 10, porțile principale pe care intră tranzitul de marfă, nu numai de cereale, ci și de marfă generală. Cu noua tehnologie și cu ajutorul senzorilor de fibră optică, avem posibilă cântărirea vehiculelor de până la 200 de tone, 20 de tone pe axă, la viteza de deplasare între 5 și 90 km pe oră. Bineînțeles că în afara senzorului de greutate, sistemul mai furnizează și informații foarte avansate, cum ar fi viteza de tranzit, numărul de osii, lungimea și lățimea vehiculului. Avem alertă la suprasarcină și bineînțeles și numărul de înmatriculare, direcția distribuției, a încărcăturii pe vehiculele grele. Toate aceste date sunt esențiale pentru protejarea infrastructurii și bineînțeles că aduc o serie de avantaje logistice și structurale imediate”, a declarat Mihai Teodorescu, directorul general al Portului Constanța.

Noul sistem nu va avea doar rolul de a verifica greutatea camioanelor, ci și de a monitoriza respectarea regimului legal privind transporturile și de a proteja infrastructura rutieră din interiorul portului. Totodată, informațiile colectate vor fi transmise în timp real către autoritățile competente pentru aplicarea măsurilor necesare în cazul depășirii limitelor admise.

Directorul general al Portului Constanța a precizat că tehnologia va permite compararea automată a cantităților de marfă declarate la intrare cu cele înregistrate la ieșire, facilitând identificarea rapidă a eventualelor diferențe și optimizarea fluxurilor logistice.

„Bineînțeles, noile sisteme sunt esențiale atât pentru siguranța traficului, pentru verificarea modului în care se respectă regimul documentației juridice, dar și de greutatea infrastructurii, verificarea camioanelor care depășesc masa maximă admisă, protejată direct de straturile de asfalt din interiorul portului, reducând astfel costurile și reparațiile drumurilor, dar nu numai din interiorul drumurilor și bineînțeles, din exterior, pentru că vom avea și la ieșire și vom comunica în timp real cu ISCTR și cu toate organele abilitate pentru a lua măsuri coercitive imediate. Și, nu în ultimul rând, sistemul centralizat va compara automat greutatea mărfurilor declarate la intrare cu cele de la ieșire, identificând aproape instantaneu eventualele neconcordanțe logistice. Practic, aceste sisteme vor avea un impact esențial asupra managementului traficului, informații centralizate ce vor ajuta la predictibilitatea aglomerațiilor și vor permite totodată redirecționarea pentru evitarea blocajelor rutiere atât din interior, cât și din exterior, cu ajutorul, bineînțeles, al organelor abilitate în acest sens”, a mai adăugat el.

Potrivit reprezentanților administrației portuare, identificarea vehiculelor care depășesc masa maximă admisă va contribui la protejarea carosabilului și la reducerea costurilor de întreținere a drumurilor din incinta portului. În același timp, platforma centralizată va genera analize comparative privind volumele de marfă care intră și ies din Portul Constanța și va sprijini managementul traficului prin estimarea aglomerațiilor și redirecționarea camioanelor pentru evitarea blocajelor.

Pe lângă implementarea sistemului de cântărire inteligentă, administrația Portului Constanța derulează mai multe proiecte majore de infrastructură finanțate din fonduri europene, valoarea totală a investițiilor depășind 500 de milioane de euro.

Directorul general al Portului Constanța a afirmat că o parte dintre proiecte au deja finanțarea contractată și au ajuns în faze avansate de proiectare și avizare, urmând ca lucrările propriu-zise să înceapă după finalizarea procedurilor tehnice.