Deutsche Telekom cumpără Fiberhost și INEA din Polonia într-o tranzacție de aproximativ un miliard de euro

Deutsche Telekom își consolidează puternic prezența pe piața telecomunicațiilor din Polonia. Grupul german a ajuns la un acord pentru preluarea Fiberhost și INEA, două companii importante pe piața locală de fibră optică, într-o tranzacție evaluată la aproximativ un miliard de euro.

Deutsche Telekom a confirmat luni acordul pentru achiziția Fiberhost și INEA de la grupul australian de investiții Macquarie. Cele două companii vor fi integrate în operațiunile T-Mobile Polska, subsidiara locală a grupului german, după obținerea aprobărilor din partea autorităților.

Tranzacția, evaluată la aproximativ un miliard de euro, îi oferă Deutsche Telekom acces direct la o infrastructură importantă de fibră optică într-una dintre piețele europene în care acest segment s-a dezvoltat rapid în ultimii ani.

Până la sfârșitul anului 2025, peste 80% dintre gospodăriile din Polonia aveau acces la o conexiune prin fibră optică, nivel superior mediei europene. Pentru Deutsche Telekom, achiziția înseamnă că T-Mobile Polska va putea utiliza într-o măsură mai mare propria infrastructură fixă, în loc să depindă de rețelele altor operatori.

Fiberhost operează o rețea cu acces deschis care acoperă aproximativ 1,4 milioane de gospodării din opt dintre cele 16 regiuni ale Poloniei.

O parte importantă a infrastructurii se află în mediul rural. Rețeaua ajunge în câteva mii de orașe, sate și unități de învățământ, inclusiv în zone care au atras în trecut mai puține investiții din partea operatorilor comerciali.

INEA aduce, la rândul său, o bază importantă de clienți. Compania este puternic prezentă în regiunea Wielkopolska, în jurul orașului Poznań, și are peste 300.000 de clienți pentru serviciile de internet și televiziune.

Rețeaua sa angro are o acoperire care se extinde către aproximativ patru milioane de gospodării.

Macquarie a investit în cele două companii începând din 2018, iar în 2021 operațiunile au fost restructurate pentru separarea infrastructurii de activitatea destinată clienților finali.

Principalul obiectiv al tranzacției este dezvoltarea ofertelor convergente, prin care același operator poate furniza unui client servicii mobile, internet fix și televiziune.

T-Mobile Polska dispune deja de o rețea mobilă importantă, însă pe segmentul serviciilor fixe se află în urma unor rivali precum Orange Polska și Play, care oferă deja pachete ce combină telefonia mobilă și internetul fix.

Dominique Leroy, membru al conducerii Deutsche Telekom responsabil pentru Europa, a explicat că reunirea capacităților mobile și de fibră optică va crea o bază mai bună pentru furnizarea unor servicii simple și fiabile către clienți.

Achiziția se înscrie într-o tendință mai largă de consolidare a industriei europene de telecomunicații. Operatorii susțin că au nevoie de o scară mai mare pentru a putea finanța investițiile necesare în infrastructură și pentru a concura cu marile grupuri din Statele Unite și Asia.

Preluarea Fiberhost și INEA nu este însă finalizată. Acordul trebuie analizat și aprobat de autoritatea poloneză pentru concurență.

Procesul ar putea beneficia de o atenție sporită deoarece tranzacția îi oferă unui operator important atât infrastructură de rețea, cât și acces direct la o bază semnificativă de clienți.

Deutsche Telekom a mai trecut recent printr-un astfel de proces în Polonia, în cazul achiziției operatorului angro de fibră optică Nexera. Aprobarea acelei tranzacții a durat aproape un an.

Grupul german estimează că achiziția Fiberhost și INEA va putea fi finalizată până la sfârșitul anului 2026, dacă va primi toate aprobările necesare din partea autorităților.