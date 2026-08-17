Retailerii își schimbă strategia. Prețul mic nu mai este suficient pentru consumatorii care au bugete tot mai strânse

Retailerii din Statele Unite intră în sezonul de toamnă într-un moment în care consumatorii sunt mult mai atenți la modul în care își cheltuiesc banii. Prețurile rămân importante, dar companiile descoperă că ideea de „valoare” înseamnă acum mai mult decât simpla reducere a prețului de pe etichetă.

Presiunea asupra bugetelor gospodăriilor începe să se vadă tot mai clar în comportamentul de consum. Vânzările cu amănuntul din Statele Unite au scăzut cu 0,6% în iulie, potrivit datelor Census Bureau.

În același timp, un sondaj EY-Parthenon arată că peste jumătate dintre gospodăriile americane nu au reușit să economisească deloc în luna iunie.

Situația nu înseamnă că americanii au încetat să cumpere, ci că au devenit mai selectivi. Will Auchincloss, responsabil pentru sectorul de retail din America în cadrul EY-Parthenon, explică faptul că cererea continuă să existe, însă valoarea oferită, accesibilitatea și diferențierea produselor devin mult mai importante.

Retailerii trebuie astfel să găsească un echilibru între preț și celelalte lucruri pe care consumatorii le consideră importante atunci când decid dacă o achiziție merită sau nu, transmite Business Insider.

Problema nu este întâlnită doar în magazine. Și industria fast-food încearcă să răspundă schimbării comportamentului consumatorilor.

McDonald’s a introdus un nou meniu cu produse sub pragul de 3 dolari, însă schimbarea a dus în unele restaurante la creșterea efectivă a prețurilor pentru anumite produse. În același timp, compania a eliminat o parte dintre reducerile de care beneficiau clienții programului digital de fidelitate.

Rezultatul a fost încetinirea creșterii vânzărilor din Statele Unite. Directorul general Chris Kempczinski a recunoscut ulterior că schimbul făcut de companie s-a dovedit nefavorabil.

Experiența McDonald’s arată cât de sensibilă a devenit percepția consumatorilor asupra raportului dintre preț și ceea ce primesc în schimb.

Walmart și Target încearcă să răspundă acestei schimbări prin strategii diferite.

Walmart beneficiază de avantajul poziției sale foarte puternice în sectorul alimentar american și concurează agresiv prin preț. Clienții pot ajunge inițial în magazine pentru ofertele mai ieftine, însă compania încearcă să îi păstreze prin varietatea produselor și serviciile de livrare foarte rapidă.

Strategia Walmart pornește de la ideea că valoarea nu trebuie măsurată exclusiv în dolari. Pentru un client, timpul economisit printr-o livrare rapidă poate conta aproape la fel de mult precum câțiva dolari economisiți la cumpărături.

Investițiile în comerțul online și livrare devin astfel o componentă importantă a competiției dintre marii retaileri.

Target se află într-o situație diferită. Compania nu și-a construit reputația exclusiv pe cele mai mici prețuri. Clienții săi au fost dispuși în mod tradițional să plătească puțin mai mult pentru produse considerate mai interesante și pentru o experiență mai plăcută în magazine.

Inflația a afectat însă acest model. Gospodăriile au început să-și analizeze mai atent bugetele, iar Target a admis că nu a mai reușit întotdeauna să respecte standardele de stil și performanță cu care își obișnuise clienții.

Compania încearcă acum să schimbe situația printr-o actualizare amplă a ofertei. Analistul Jefferies Corey Tarlowe arată că Target a introdus 3.000 de produse de înfrumusețare de la 60 de mărci noi. Aproximativ 75% dintre accesoriile pentru casă au fost înnoite, iar jumătate din gama destinată începutului de an școlar a fost înlocuită.

Potrivit analistului, este una dintre cele mai ample actualizări ale sortimentului din ultimii ani, iar schimbarea începe să se reflecte într-o evoluție mai bună a traficului de clienți.

Nici producătorii de bunuri de larg consum nu au reușit să câștige automat clienții prin simpla reducere a prețurilor.

O analiză Bank of America arată că mai multe companii din industria alimentelor ambalate au redus în ultimul an prețurile de la nivelurile maxime atinse anterior, sperând să câștige cotă de piață. Strategia nu a produs însă rezultatele așteptate.

Una dintre explicații este concurența tot mai puternică venită din partea mărcilor proprii ale retailerilor, care oferă consumatorilor un raport atractiv între preț și calitate.

Schimbarea pare să fie una de durată. Un raport al companiei de consultanță Acosta arată că accesibilitatea produselor s-a îmbunătățit ușor față de 2023, dar multe dintre obiceiurile de cumpărare formate în perioada prețurilor ridicate s-au păstrat.

Pentru consumatorul american, valoarea a devenit un concept mai larg. Reducerile și promoțiile continuă să conteze, însă în decizia de cumpărare intră tot mai mult calitatea produsului, comoditatea, noutatea, fiabilitatea și încrederea în marcă.