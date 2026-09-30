Războiul cu Iranul începe să-i afecteze și pe americanii cu venituri mari. Prețul carburanților schimbă comportamentul de consum

Efectele economice ale războiului cu Iranul încep să se extindă și asupra gospodăriilor americane cu venituri ridicate. Meredith Whitney, analist cunoscut pe Wall Street drept „Oracle of Wall Street”, susține că scumpirea petrolului și a carburanților îi determină inclusiv pe consumatorii cu venituri mari să fie mai atenți la cheltuieli.

Până acum, aceștia au fost considerați în mare parte protejați de presiunile provocate de creșterea costului vieții, în timp ce gospodăriile cu venituri reduse au resimțit mult mai puternic inflația. Datele recente privind cardurile de credit sugerează însă o schimbare a comportamentului.

Meredith Whitney, devenită cunoscută după ce a anticipat criza imobiliară care a precedat recesiunea din 2008, a atras atenția asupra evoluției soldurilor săptămânale ale cardurilor de credit.

În trecut, acestea aveau o corelație aproape directă cu evoluția prețului benzinei. În ultimele săptămâni, relația dintre cei doi indicatori a început însă să se rupă.

Whitney consideră că acest lucru arată că inclusiv gospodăriile cu venituri mai mari încep să facă alegeri diferite atunci când vine vorba despre cheltuieli.

„În ultimele trei săptămâni, această corelație s-a rupt, ceea ce înseamnă că inclusiv gospodăriile cu venituri mai mari fac alegeri din cauza acestui efect psihologic dureros al prețurilor la benzină de peste 4 dolari”, a declarat Meredith Whitney pentru Bloomberg.

Prețurile petrolului au început din nou să crească în ultimele săptămâni, după ce coborâseră de la maximele atinse în timpul verii. Noile perturbări ale aprovizionării din Orientul Mijlociu și lipsa progreselor în negocierile pentru un acord de pace între Statele Unite și Iran au împins în această lună petrolul Brent până la 109 dolari pe baril.

Prețul mediu la nivel național pentru un galon de benzină regular fără plumb a ajuns miercuri la 4,43 dolari. În aceeași perioadă a anului trecut, media era de 3,15 dolari.

Creșterea este de aproximativ 41% într-un singur an.

Potrivit celei mai recente estimări a Brown University, costurile mai mari cu energia generate de războiul cu Iranul au adăugat aproximativ 927 de dolari pe lună la cheltuielile unei gospodării americane medii.

Problema nu se limitează la costurile directe cu benzina și energia. Prețurile mai mari ale petrolului au alimentat și temerile privind inflația, iar piețele au început să ia în calcul menținerea unor dobânzi mai ridicate.

Whitney avertizează că această evoluție poate ajunge să îi afecteze inclusiv pe debitorii cu un istoric de credit foarte bun.

Randamentul titlurilor de stat americane pe 10 ani, un reper care influențează costurile de împrumut în întreaga economie, se situa miercuri în jurul nivelului de 5,23%. Acesta a crescut odată cu așteptările privind dobânzile și se află aproape de maximul atins în perioada marii crize financiare.

„Împrumută oameni care nu au nevoie de bani”, a spus Whitney, adăugând că liniile de credit vor deveni probabil mai scumpe.

Creșterea puternică a prețurilor petrolului și benzinei readuce în discuție așa-numita economie în formă de K.

Conceptul descrie o situație în care gospodăriile cu venituri mici se confruntă cu dificultăți tot mai mari, în timp ce persoanele cu venituri ridicate continuă să prospere.

Această diferență a fost vizibilă în ultimii ani și în comportamentul de consum. Americanii cu venituri mari au continuat să cheltuiască în ciuda creșterii prețurilor și au avut o contribuție importantă la menținerea consumului.

În ultima perioadă, tot mai mulți economiști au început însă să își exprime îngrijorarea că și gospodăriile aflate în partea superioară a acestei economii în formă de K ar putea începe să reducă cheltuielile.

O asemenea schimbare ar fi importantă deoarece consumul populației a reprezentat în ultimii ani un sprijin pentru economia americană, iar o mare parte a acestuia a provenit de la persoanele cu venituri ridicate.

Pentru americanii cu venituri reduse, ajustarea cheltuielilor a început deja, potrivit lui Meredith Whitney.

Analistul indică evoluția cumpărăturilor alimentare, unde cheltuielile au stagnat sau chiar au scăzut comparativ cu nivelurile înregistrate anul trecut.

Datele unui sondaj Primerica arată, de asemenea, presiunea resimțită de gospodăriile cu venituri medii.

În ultimul trimestru, 71% dintre americanii cu venituri medii intervievați au declarat că veniturile lor nu reușesc să țină pasul cu creșterea costului vieții.

În același timp, 74% au apreciat capacitatea lor de a economisi pentru viitor ca fiind de la „nu prea bună” până la „slabă”.