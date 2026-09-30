Studenții încep noul an universitar cu burse tăiate și costuri mai mari. Aproape jumătate abandonează facultatea din cauza problemelor financiare

Anul universitar a început cu mai multe neajunsuri pentru studenți. Bursele au fost reduse, taxele de studii au crescut, iar beneficiile pentru transport au fost diminuate. În aceste condiții, tinerii revin la cursuri, însă pentru mulți dintre ei continuarea studiilor devine tot mai dificilă din cauza problemelor financiare.

Aproape 50% dintre tineri renunță la facultate, în special din motive financiare. Printre cei care au început noul an universitar se numără și Emanuel, Cătălin și Viorel, foști colegi de liceu în Târgu Jiu, care au venit la Universitatea Politehnica din București cu planuri pentru viitor, conform Antena3.

Emanuel își dorește să participe la un internship, unde să muncească și să capete experiență. De asemenea, studentul speră să poată pleca într-o altă țară prin programul Erasmus și spune că are speranțe mari în ceea ce privește perioada studenției.

Pentru Viorel, facultatea reprezintă atât o etapă academică, cât și una de dezvoltare personală. În cazul în care banii nu vor fi suficienți, studentul spune că este pregătit să muncească și pe șantier pentru a se descurca.

Pentru mulți tineri, viața de student a devenit tot mai dificilă pe fondul creșterii costurilor. Cheltuielile lunare minime ale unui student ajung la 2.500 de lei.

Numai chiria pentru o garsonieră costă cel puțin 250 de euro. La acestea se adaugă cheltuielile pentru mâncare și îmbrăcăminte, care sunt din ce în ce mai mari.

În același timp, în acest an universitar statul oferă mai puține burse studenților, iar facilitățile pentru transportul feroviar rămân reduse.

Mihnea Costoiu, rectorul Universității Politehnica București, descrie noul an universitar drept un al doilea an al frustrărilor și atrage atenția asupra reducerii bugetului destinat învățământului. În opinia sa, educația este împinsă către delăsare și ruină.

La Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești, noul an universitar a început cu o creștere de 15% a numărului de studenți.

Tinerii care au început studiile aici au planuri pentru viitor. Unul dintre studenți își dorește, dacă va fi posibil, să plece în străinătate, în timp ce un altul își propune să devină inginer și consideră că are multe oportunități în viitor.

Pentru aproape 50% dintre studenții români, însă, aceste perspective se încheie prea devreme. Aceștia abandonează studiile, în special din cauza problemelor financiare.

Un studiu realizat pe baza datelor din Registrul Matricol Unic arată că rata abandonului în ciclul de licență ajunge la 48,65%.

În cazul programelor de studii cu durata de trei ani, rata abandonului depășește 49%, iar pentru programele de patru ani trece de 50%.

O parte importantă dintre cei care nu își finalizează studiile renunță încă din primul an. Aproape 44% dintre studenții care nu ajung să își termine studiile abandonează facultatea în primul an.