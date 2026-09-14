Pensia de urmaș poate fi suspendată. Ce trebuie să facă elevii și studenții după începerea cursurilor
pensie de urmaș, iarnă (SURSA FOTO: Dreamstime)
Elevii și studenții care beneficiază de pensie de urmaș trebuie să depună la casele de pensii documentele care dovedesc continuarea studiilor. În lipsa acestei dovezi, plata pensiei de urmaș poate fi suspendată, potrivit prevederilor din noua legislație a pensiilor.
Termenul pe care beneficiarii pensiei de urmaș nu trebuie să-l uite. Ce document trebuie depus
Tinerii pot primi pensie de urmaș până la vârsta de 26 de ani, însă acordarea dreptului este condiționată de continuarea studiilor. Legea stabilește că beneficiarii trebuie să urmeze o formă de învățământ organizată potrivit legii pentru a putea primi în continuare acest drept.
Pentru anul școlar și universitar 2026-2027, elevii și studenții trebuie să prezinte o adeverință care să confirme faptul că își continuă studiile. Documentul trebuie depus la casa de pensii într-un termen stabilit de legislație, după începerea anului școlar sau universitar.
Ce prevede Legea pensiilor pentru tinerii beneficiari
Legea 360/2023 privind sistemul public de pensii prevede că tinerii au dreptul la pensie de urmaș dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii. Dreptul poate fi acordat până la terminarea studiilor, dar nu mai mult de împlinirea vârstei de 26 de ani.
Astfel, simplul fapt că un tânăr a beneficiat anterior de pensie de urmaș nu este suficient pentru continuarea plății. Casa de pensii trebuie să primească dovada că persoana respectivă este în continuare elev sau student.
Documentul solicitat este o adeverință de studii din care să rezulte că beneficiarul urmează, în anul școlar 2026-2027, o formă de învățământ organizată potrivit legii. Adeverința trebuie prezentată după începerea cursurilor, astfel încât plata pensiei de urmaș să poată continua în condițiile prevăzute de lege.
Potrivit informațiilor transmise de Casa Județeană de Pensii Alba, obligația îi vizează pe elevii care au împlinit vârsta de 16 ani, precum și pe studenții care beneficiază de pensie de urmaș.
Termenul pentru depunerea adeverinței de studii
Elevii cu vârsta de peste 16 ani și studenții trebuie să prezinte adeverința de studii în termen de 10 zile calendaristice de la începerea anului școlar, respectiv a anului universitar. Documentul trebuie să confirme continuarea studiilor în anul 2026-2027.
Respectarea acestui termen este necesară pentru menținerea plății pensiei de urmaș. Beneficiarii trebuie, prin urmare, să facă dovada continuării studiilor la casa de pensii după începerea noului an școlar sau universitar.
Regula se aplică tinerilor care primesc pensie de urmaș în baza prevederilor Legii 360/2023 și care își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii. Dreptul este menținut până la finalizarea studiilor, dar fără depășirea limitei de vârstă de 26 de ani.
Casa Județeană de Pensii Alba precizează că lipsa dovezii privind continuarea studiilor are efect asupra plății pensiei de urmaș. “În cazul în care nu se face dovada continuării studiilor, plata pensiei de urmaș se suspendă începând cu data de 1 noiembrie, potrivit prevederilor Legii nr. 360/2023”, după cum transmite Casa Județeană de Pensii Alba, potrivit avocatnet.ro.
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