Bani după deces. Se acordă peste 9.000 de lei. Cine poate intra în posesia sumei și ce condiții se îndeplinesc

Persoana care suportă cheltuielile provocate de decesul unui pensionar sau al unui asigurat poate primi în 2026 un ajutor de 9.192 de lei. Banii nu revin obligatoriu unei anumite rude, criteriul esențial fiind dovedirea faptului că solicitantul a suportat cheltuielile. Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii stabilește și situațiile în care se acordă jumătate din această sumă.

Ajutorul de deces nu este plătit automat. Persoana îndreptățită trebuie să depună o cerere și documentele prin care demonstrează că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

Potrivit Legii nr. 360/2023, în cazul decesului unui asigurat sau pensionar, ajutorul se acordă unei singure persoane care dovedește că a suportat cheltuielile.

Poate fi vorba despre soțul supraviețuitor, un copil, un părinte sau o altă persoană. Prin urmare, simplul grad de rudenie nu este singurul criteriu pentru acordarea banilor.

Dovada suportării cheltuielilor poate fi făcută prin orice mijloc de probă admis de lege. În practică, pot fi folosite, de exemplu, chitanțele sau bonurile fiscale aferente cheltuielilor efectuate.

Dreptul există și dacă persoana decedată avusese calitatea de asigurat în sistemul public de pensii în ultimele șase luni înaintea decesului. În acest caz, acordarea ajutorului nu este condiționată de realizarea unui anumit stagiu de cotizare în perioada respectivă.

Legea permite acordarea unui ajutor și atunci când moare un membru de familie al unui asigurat sau pensionar, dacă persoana decedată nu avea ea însăși calitatea de asigurat sau pensionar.

Suma este însă redusă la jumătate. În 2026, ajutorul este de 4.596 de lei, față de 9.192 de lei în cazul decesului unui asigurat sau pensionar.

În categoria membrilor de familie intră soțul, copiii, în condițiile de vârstă prevăzute de lege, precum și părinții și bunicii oricăruia dintre soți.

Pentru copii, dreptul este recunoscut până la 18 ani sau, dacă aceștia își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără depășirea vârstei de 26 de ani. Există și o excepție pentru cei care și-au pierdut capacitatea de muncă înaintea limitelor de vârstă stabilite de lege.

Ajutorul nu este limitat la situațiile în care persoana decedată era, în momentul respectiv, salariat sau pensionar.

Legea nr. 360/2023 prevede acordarea acestuia și în cazul decesului unei persoane aflate în concediul pentru creșterea copilului, dacă înainte de intrarea în concediu aceasta era asigurată obligatoriu.

Aceeași protecție este prevăzută, în condițiile legii, și în cazul decesului unui membru de familie al persoanei aflate în concediul pentru creșterea copilului.

Pentru obținerea ajutorului este necesară depunerea unei cereri, însoțită de certificatul de deces și de documentele corespunzătoare situației solicitantului.

Printre acestea se pot afla actul de identitate, documentele de stare civilă prin care este demonstrată legătura de rudenie și actele care arată că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

În funcție de situație, pot fi necesare și dovada calității de asigurat, o adeverință de studii pentru membrii de familie cu vârste între 18 și 26 de ani, acte medicale în cazul copilului care și-a pierdut capacitatea de muncă, procură specială sau extras de cont.

Dacă ajutorul este solicitat pentru decesul unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar, poate fi necesară și o declarație pe propria răspundere privind această situație.

Ajutorul poate fi solicitat nu doar de o persoană fizică. O persoană juridică îl poate încasa dacă dovedește că a suportat cheltuielile provocate de deces.

Plata se face în termen de trei zile lucrătoare de la solicitare.

Dacă a decedat un asigurat, un pensionar sau o persoană aflată în concediul pentru creșterea copilului, competența revine casei teritoriale de pensii în raza căreia persoana decedată își avea domiciliul.

În cazul decesului unui membru de familie neasigurat, solicitarea se soluționează de casa teritorială de pensii corespunzătoare domiciliului asiguratului, pensionarului sau persoanei aflate în concediul pentru creșterea copilului care cere ajutorul.

Astfel, valoarea ajutorului în 2026 este de 9.192 de lei pentru decesul unui asigurat sau pensionar și de 4.596 de lei pentru decesul unui membru de familie neasigurat, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 360/2023.