România pregătește o nouă structură pentru promovarea turismului. Irineu Darău: Din 2027 ar putea începe operaționalizarea

România ar putea avea, începând din 2027, o Organizație de Management al Destinației (OMD) la nivel național, care să coordoneze promovarea țării ca destinație turistică. Ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, anunță că își propune ca până la sfârșitul acestui an să existe o soluție clară, elaborată împreună cu reprezentanții industriei.

Subiectul a fost discutat în cadrul Consiliului Consultativ al Turismului, alături de pregătirile pentru participarea României la târgurile internaționale și de posibile măsuri de sprijin pentru sector în 2027.

Ministrul susține că România dispune de numeroase destinații care ar putea fi promovate mai eficient pe piețele externe, însă potențialul turistic nu este valorificat suficient în prezent.

„România are multe locuri de arătat lumii. Trebuie să învățăm să le promovăm mai bine, împreună. Potențialul turistic este uriaș, dar încă suntem departe de a-l implini. Ieri, în Consiliul Consultativ al Turismului, am discutat cu reprezentanții industriei despre un pas important: înființarea unui OMD la nivel național. Vreau ca până la finalul anului să avem o soluție clară, construită împreună cu industria, iar din 2027 să poată începe operaționalizarea”, a transmis Irineu Darău.

Noua structură ar urma să contribuie la coordonarea promovării turistice și la stabilirea unor reguli pentru organizațiile care funcționează la nivel local, județean și regional.

„De ce avem nevoie de o Organizație de Management al Destinației la nivel național? Pentru că România nu poate fi promovată eficient dacă fiecare face lucrurile separat. Avem nevoie de o strategie comună pentru România ca destinație, dar și de reguli clare pentru organizațiile locale, județene și regionale. Mai puțină fragmentare, mai multă coordonare și, mai ales, o promovare care să ne ajute să atragem mai mulți turiști”, a explicat ministrul.

Ministerul lucrează, în paralel, la participarea României la târgurile internaționale de turism programate în această toamnă și în 2027. Irineu Darău spune că autoritățile vor să pregătească din timp aceste participări și să colaboreze mai strâns cu operatorii din industrie.

„În același timp, pregătim participarea României la târgurile internaționale din această toamnă și pentru 2027. Vrem să anticipăm din timp și să lucrăm mai bine cu operatorii din turism înainte de fiecare târg.

Nu este suficient să fim prezenți. Trebuie să știm ce promovăm, cui ne adresăm și ce vrem să obținem.”

În cadrul discuțiilor au fost analizate și posibile măsuri care ar putea fi aplicate anul viitor pentru sprijinirea industriei. Printre variantele menționate de ministru se află prima pentru incoming și instrumentele de tip Kurzarbeit.

„Am discutat și despre posibile măsuri pentru sprijinirea industriei în 2027. Prima pentru incoming și instrumente de tip Kurzarbeit sunt două dintre soluțiile pe care vreau să le duc mai departe în discuțiile pentru bugetul de anul viitor.”

Din formularea ministrului rezultă că acestea sunt, în acest moment, soluții avute în vedere pentru discuțiile privind bugetul pe 2027, nu măsuri deja aprobate.

Un alt proiect anunțat privește digitalizarea sectorului. Ministerul urmează să înceapă lucrul la fișa digitală de cazare și la un registru unic al structurilor turistice, cu scopul de a îmbunătăți datele disponibile despre piață.