Restricții de circulație în trei județe. Mai multe drumuri se închid temporar pentru Turul României

Circulația rutieră va fi restricționată temporar și, pe anumite sectoare, închisă integral vineri, în județele Neamț, Bacău și Covasna. Măsurile sunt luate pentru desfășurarea etapei a treia a Turului României la ciclism, care pornește din Piatra-Neamț și se încheie la Băile Balvanyos.

Restricțiile vor fi introduse succesiv, pe măsură ce caravana ciclistă înaintează pe traseu. Șoferilor li se recomandă să țină cont de intervalele anunțate și să folosească rutele alternative acolo unde este posibil.

În județul Neamț și municipiul Piatra-Neamț, circulația va fi închisă total pe durata trecerii caravanei, începând cu ora 10:00.

Traseul pornește de la startul festiv din Piatra-Neamț și continuă prin Dumbrava Roșie – Săvinești – Roznov, pe DN 15, apoi prin Ruseni – Borlești – Tazlău, pe DJ 156A, până la limita cu județul Bacău.

Închiderea nu va fi permanentă pe întregul traseu. Traficul va fi reluat după trecerea ultimului echipaj al Poliției sau Jandarmeriei care închide coloana competiției. În intersecții și la trecerile pentru pietoni vor fi luate măsuri pentru dirijarea circulației.

În județul Bacău, circulația va fi închisă complet între orele 12:30 și 13:25 pe DN 11 (E574), între intersecția cu DJ 116 și limita cu județul Covasna. Sectorul afectat are o lungime de aproximativ 25 de kilometri.

Caravana va traversa și Tazlău – Frumoasa – Ludași – Pîrjol – Tărâța – Hemieni – Ardeoani, după care va continua prin Leontinești – Măgirești – Moinești – Vernești – Comănești.

Traseul trece apoi prin Dărmănești – Dofteana – Bogata – Târgu Ocna și Pârâu Boghii – Pîrgănești – Satu Nou – Nicorești – Bahna – Oituz – Marginea, înainte de a reveni pe DN 11/E574 către limita cu județul Covasna.

Pentru traficul local din Oituz sunt recomandate arterele secundare paralele cu drumul național afectat.

Șoferii aflați în tranzit pot utiliza DN 12A, pe relația Miercurea Ciuc – Comănești – Vermești, respectiv DN 2D, pe relația Focșani – Tinoasa.

Restricții vor fi instituite și în Covasna. Între orele 13:00 și 14:10, circulația se va închide total pe DN 11 (E574), între limita cu județul Bacău și intersecția cu DJ 114, pe o distanță de aproximativ 21 de kilometri.

Traseul continuă prin Brețcu și Lemnia, apoi prin Mereni – Lutoasa – Estelnic – Valea Scurtă – Belani – Poian – Sânzieni, către Târgu Secuiesc și, ulterior, pe DN 11C prin Turia, către Băile Balvanyos.

Pe DJ 114, între intersecția cu DN 11 și intrarea pe DN 11B, precum și pe DN 11B, între kilometrii 5 și 0, traficul va fi restricționat în intervalul 13:20-15:20, până la trecerea caravanei.

Șoferii sunt îndemnați să respecte indicațiile polițiștilor, jandarmilor și personalului care dirijează circulația.

Etapa a doua a Turului României, desfășurată joi pe traseul Iași – Piatra-Neamț, a fost câștigată de belgianul Rutger Wouters, de la Kings of the Flemish Mountain. Acesta conduce și clasamentul general și poartă tricoul galben.

Cristian Răileanu, component al echipei naționale a României, deține tricoul albastru acordat celui mai bun rutier român.

La ediția din acest an participă 21 de echipe din 14 țări și peste 130 de sportivi. Cicliștii vor parcurge în total peste 800 de kilometri, competiția urmând să ajungă la București.