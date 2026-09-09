Metroul s-ar putea opri din 16 septembrie. Avertismentul sindicaliștilor privind plata salariilor: Suntem sclavi? Muncim aici pe plantație?

Circulația metroului din București ar putea fi afectată începând cu 16 septembrie, avertizează conducerea Unității Sindicatul Liber Metrou. Sindicaliștii susțin că Metrorex nu mai dispune de banii necesari pentru plata salariilor. Compania ar mai avea doar 3.000 de lei în conturi. Blocajul financiar a apărut după suspendarea fondurilor bugetare destinate Metrorex.

Metroul s-ar putea opri începând cu 16 septembrie, în cazul în care Metrorex nu va primi fondurile necesare pentru achitarea salariilor, potrivit avertismentului transmis de reprezentanții Unității Sindicatul Liber Metrou. Aceștia susțin că problemele financiare au fost semnalate încă de la începutul anului, când au atras atenția că banii pentru exploatare se vor termina la sfârșitul lunii august sau la începutul lunii septembrie.

„Încă de la începutul anului, în toate aparițiile pe care le-a avut USLM, am atras atenția că undeva la sfârșit de august, început de septembrie, se vor termina banii de exploatare. Mâine-poimâine trebuie să plătim salarii și nu avem niciun fel de bani ca să putem face această plată. (…) În conturile Metrorex mai sunt 3.000 de lei, adică insuficient să facem această plată”, au transmis liderii de sindicat, potrivit Mediafax.

Președintele Unității Sindicatul Liber Metrou, Marian Artimon, afirmă că funcționarea metroului nu mai poate fi garantată după 16 septembrie, dacă angajații nu își primesc drepturile salariale. Liderul sindical susține că fiecare salariat va putea decide cum va reacționa, inclusiv prin solicitarea zilelor de concediu la care are dreptul.

„Atenție, pe data de 16 nimeni nu mai garantează că metroul va funcționa, pentru că oricine se va uita în pungă. A început școala, oamenii sunt tineri, au copii, au rate la bănci și nimeni de la bancă nu o să-i aștepte cu trei, patru, cinci zile. Dacă nu dați banii, sunteți responsabili pentru ce va urma. Fiecare om va decide ceea ce va face, pentru că are de luat concediu. Pentru ce? Suntem sclavi, muncim aici pe plantație? Nu. Noi suntem oameni ai muncii, avem contracte colective, avem contracte individuale care trebuie să se respecte. Avem contracte de servicii publice de transport care trebuie să se respecte”, a spus Artimon în cadrul conferinței organizate de USLM sub titlul „Cronica unei morți anunțate”, pe fondul blocării fondurilor bugetare pentru Metrorex.

Blocajul financiar a apărut după ce Ministerul Transporturilor a informat Metrorex că alocările de la bugetul de stat sunt suspendate până la aprobarea bugetului companiei pentru anul 2026. Directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuș, a confirmat că există riscul ca salariile angajaților să fie plătite cu întârziere din cauza nealocării compensației aferente lunii septembrie.

Metrorex nu și-a aprobat bugetul în termenul legal de 150 de zile de la intrarea în vigoare a bugetului de stat. Depășirea acestui interval a determinat suspendarea fondurilor bugetare destinate companiei.

Unitatea Sindicatul Liber Metrou solicită aprobarea urgentă a bugetului Metrorex printr-un memorandum adoptat de Guvern.

Reprezentanții sindicatului susțin că refuzul acordării subvenției pentru luna septembrie era previzibil, în condițiile în care documentele necesare aprobării bugetului nu au fost finalizate în termen.

„Surpriză, dar nu știu de ce surpriză, pentru că nu exista alt răspuns: s-a transmis că nu putem să vă acordăm subvenția pe luna septembrie pentru că nu ați trimis bugetul”, au afirmat reprezentanții USLM.

Sindicaliștii afirmă că, în cursul anului, au fost elaborate patru variante ale proiectului de buget. Documentele ar fi fost însă retrimise către Metrorex după observațiile formulate în timpul procedurii de avizare.

Deficitul de personal reprezintă o altă problemă semnalată de conducerea USLM în cadrul conferinței de presă. Metrorex are aprobate 5.922 de posturi, însă compania ar funcționa în prezent cu aproximativ 4.934 de salariați, cu aproape 1.000 mai puțini decât numărul prevăzut în schemă.

Reprezentanții sindicatului susțin că lipsa personalului îi obligă pe angajații existenți să acumuleze numeroase ore suplimentare pentru ca activitatea companiei să poată continua.

„Oamenii aproape au ajuns să doarmă la serviciu, că dacă pleacă acasă nu mai au timp să se întoarcă”, au afirmat reprezentanții sindicatului, descriind nivelul ridicat al orelor suplimentare.

USLM precizează că deficitul de personal nu poate fi acoperit într-un interval scurt prin noi angajări. O mare parte dintre salariații Metrorex își desfășoară activitatea în subteran, în condiții speciale, iar ocuparea anumitor funcții presupune îndeplinirea unor cerințe medicale, psihologice și profesionale specifice.