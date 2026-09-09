ANPIS verifică mii de dosare pentru indemnizația de creștere a copilului. Ce vor controla inspectorii

Mii de români care beneficiază de indemnizația pentru creșterea copilului sau de stimulentul de inserție intră în atenția autorităților. ANPIS începe o amplă campanie de verificare, în care inspectorii vor analiza documentele, veniturile, perioadele eligibile și respectarea obligațiilor beneficiarilor, pentru a identifica eventualele nereguli administrative.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) va desfășura, în perioada septembrie-noiembrie, o amplă acțiune de control privind respectarea condițiilor legale pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului și a stimulentului de inserție.

În cadrul verificărilor vor fi analizate 15.697 de dosare, în baza prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor. Inspectorii sociali vor urmări, în primul rând, existența și corectitudinea documentelor din dosarele administrative care au stat la baza stabilirii drepturilor.

De asemenea, va fi verificat modul în care a fost stabilit cuantumul indemnizației, prin raportare la veniturile realizate, perioadele eligibile și limitele minimă și maximă prevăzute de legislația în vigoare. Controalele vor viza și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, inclusiv realizarea perioadelor de venituri supuse impozitului pe venit sau a perioadelor asimilate acestora.

Inspectorii vor verifica și dacă indemnizația a fost acordată pentru perioada corespunzătoare, ținând cont de vârsta copilului și, acolo unde este cazul, de situațiile speciale prevăzute de lege. Totodată, va fi urmărită respectarea obligației beneficiarilor de a comunica orice modificare care ar putea duce la suspendarea, încetarea sau modificarea dreptului.

În ceea ce privește stimulentul de inserție, controalele vor urmări data reluării activității profesionale și vârsta copilului la momentul revenirii la muncă. Aceste informații sunt importante pentru stabilirea corectă atât a cuantumului stimulentului, cât și a perioadei în care acesta poate fi acordat.

Prin această acțiune, ANPIS urmărește atât protejarea drepturilor persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, cât și prevenirea acordării necorespunzătoare a indemnizațiilor și stimulentelor. Autoritățile vor să se asigure că aceste drepturi sunt stabilite și plătite corect, în conformitate cu prevederile legale și cu criteriile de eligibilitate.

La finalul campaniei de control, ANPIS va întocmi un raport tematic național, pe baza constatărilor rezultate în urma verificărilor efectuate și a rapoartelor transmise de agențiile teritoriale. Documentul va prezenta principalele concluzii ale acțiunii și va fi publicat pe site-ul oficial al instituției.

În funcție de rezultatele controalelor, ANPIS ar putea formula și propuneri pentru modificarea sau completarea cadrului legislativ aplicabil. Aceste propuneri vor fi înaintate Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în vederea analizării și, după caz, a adoptării unor măsuri legislative.