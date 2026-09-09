A apărut prima trecere de pietoni inteligentă din București. Cum funcționează noul sistem

Prima trecere de pietoni inteligentă din București a fost amenajată pe Șoseaua Chitilei, la intersecția cu Strada Prahovei. Este vorba despre un proiect pilot prin care Primăria Capitalei și Administrația Străzilor București vor să testeze o tehnologie care detectează pietonii și activează semnalizarea doar atunci când există intenția de traversare.

Sistemul folosește senzori, lămpi de tip Flash și iluminat LED la nivelul carosabilului. Spre deosebire de sistemele cu semnalizare luminoasă permanentă, acesta se activează numai atunci când este necesar.

„Am amenajat prima trecere de pietoni inteligentă din București! Se află pe Șos. Chitilei, la intersecția cu Str. Prahovei și este un proiect pilot care folosește tehnologia pentru a proteja pietonii la traversare”, a transmis Primăria Municipiului București. Autoritățile susțin că sistemul încearcă să rezolve o problemă întâlnită în trafic: șoferii se pot obișnui cu semnalele luminoase care funcționează permanent și pot ajunge să nu le mai acorde aceeași atenție. „Sistemul rezolvă o problemă mare, frecventă în orașe: șoferii se obișnuiesc cu luminile care clipesc non-stop și nu le mai observă.”

Noul sistem dispune de o tehnologie de detecție în trei straturi. Senzorii urmăresc mișcarea persoanelor aflate în apropierea trecerii și semnalizarea este pornită numai atunci când sistemul identifică intenția de traversare.

„Detecție în 3 straturi: senzorii inteligenți analizează mișcarea oamenilor de pe margine. Sistemul pornește semnalizarea doar dacă detectează o intenție reală de a traversa, eliminând situațiile în care luminile s-ar aprinde degeaba (de exemplu, dacă doar treci pe lângă zebră).”

În acest fel, simpla deplasare a unei persoane prin apropierea trecerii nu ar trebui să determine automat activarea avertizărilor.

Un alt element al proiectului este semnalizarea vizuală dinamică. Lămpile Flash și iluminatul LED inteligent amplasat pe carosabil sunt activate la detectarea pietonilor.

„Semnalizare vizuală dinamică: lămpile tip Flash și iluminatul LED inteligent pe carosabil se activează exclusiv la prezența pietonilor. Luminile se aprind doar când pietonul e acolo, atrăgând imediat atenția șoferilor că cineva chiar traversează în acel moment.”

Trecerea a fost adaptată și pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

„Este sigură și pentru persoanele cu deficiențe de vedere, datorită sistemului acustic integrat și marcajelor tactile.”

Fiind vorba despre un proiect pilot, autoritățile vor analiza atât modul în care funcționează tehnologia în condițiile traficului din Capitală, cât și comportamentul conducătorilor auto în apropierea noii treceri.

„Vom folosi acest prim proiect de semaforizare inteligentă pentru a testa cum reacționează tehnologia în traficul din București și cum se comportă șoferii”, a transmis Primăria Municipiului București.

Prima trecere dotată cu acest sistem se află, așadar, pe Șoseaua Chitilei, la intersecția cu Strada Prahovei, iar rezultatele proiectului pilot vor arăta cum poate fi utilizată tehnologia în traficul din București.