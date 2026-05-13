Se anunță restricții de trafic pe DN1, timp de o lună de zile. Lunile mai și iunie 2026 se anunță a fi unele dintre cele mai dificile perioade pentru conducătorii auto care tranzitează Valea Prahovei.

Polițiștii rutieri avertizează că traficul pe DN1, segmentul care leagă Ploieștiul de Brașov, va fi sever afectat pe parcursul următoarei luni. Din cauza stării degradate a carosabilului și a necesității intervențiilor la sistemele de colectare a apelor, s-a decis impunerea unor restricții care vor reduce capacitatea de circulație a drumului la o singură bandă pe sens în zonele vizate de șantiere.

Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a emis o notificare oficială prin care precizează că, începând de miercuri, 13 mai, fluxul rutier este restricționat pe prima bandă a DN1 pe sensul de mers dinspre Brașov către Ploiești. Intervenția are loc pe tronsonul kilometric 99 – 99+550 de metri, localizat în dreptul localității Bănești, județul Prahova.

Scopul principal al acestor lucrări este refacerea și consolidarea structurii carosabilului, afectată de valorile mari de trafic și de fenomenele meteorologice.

Mai mult, restricțiile se vor extinde și pe sensul opus. Începând cu data de 18 mai, prima bandă a sensului de mers Ploiești către Brașov va fi, de asemenea, închisă pentru a permite echipelor de muncitori să refacă rigolele de scurgere a apelor pluviale. Această etapă este crucială pentru prevenirea infiltrărilor de apă care pot distruge fundația drumului.

Conform estimărilor furnizate de autorități, termenul final de finalizare pentru aceste lucrări de reparații este data de 14 iunie 2026. Până atunci, valorile de trafic sunt așteptate să crească semnificativ, în special în weekend-uri, când fluxul de turiști către stațiunile montane este foarte mare.

Bucureștiul se confruntă cu o provocare logistică uriașă în zilele de 12 și 13 mai 2026. Suprapunerea Summit-ului B9 la Palatul Cotroceni cu megaconcertul trupei Metallica pe Arena Națională va transforma orașul într-un nod de restricții și coloane oficiale. Brigada Rutieră a mobilizat efective sporite pentru a gestiona situația, însă avertizează că întârzierile vor fi inevitabile.

În timp ce pentru Summit-ul B9 nu au fost anunțate restricții permanente, prezența a numeroși șefi de stat va impune restricții temporare de tip „dinamic” pentru trecerea coloanelor oficiale, în special pe traseele care fac legătura între Palatul Cotroceni, centrul orașului și Aeroportul Internațional Henri Coandă. Totuși, presiunea cea mai mare asupra traficului va veni din zona de est a orașului, unde mii de fani sunt așteptați la Arena Națională.

Pentru a asigura siguranța participanților la concertul Metallica de miercuri, 13 mai 2026, autoritățile au decis închiderea progresivă a mai multor artere vitale. Iată modificările specifice privind circulația rutieră:

Bulevardul Pierre de Coubertin: segmentul cuprins între Strada Vatra Luminoasă și rondul Arenei Naționale va fi închis complet începând cu ora 08:00.

segmentul cuprins între Strada Vatra Luminoasă și rondul Arenei Naționale va fi închis complet începând cu ora 08:00. Bulevardul Basarabia: traficul va fi restricționat între Bulevardul Chișinău și Strada Câmpia Libertății, începând cu ora 14:00.

traficul va fi restricționat între Bulevardul Chișinău și Strada Câmpia Libertății, începând cu ora 14:00. Strada Maior Coravu: va fi închisă total de la ora 14:00 și până la defluirea completă a publicului după finalizarea evenimentului.

va fi închisă total de la ora 14:00 și până la defluirea completă a publicului după finalizarea evenimentului. Strada Tony Bulandra: accesul va fi restricționat gradual, tot începând cu ora 14:00, în funcție de necesitățile operative.

Transportul public nu va fi scutit de schimbări, Societatea de Transport București (STB) anunțând devierea mai multor linii și prelungirea programului de funcționare pentru a facilita transportul spectatorilor. Modificările principale includ:

Liniile 85 și 90: troleibuzele vor întoarce la Depoul Vatra Luminoasă, neputând parcurge traseul obișnuit până la Arena Națională.

troleibuzele vor întoarce la Depoul Vatra Luminoasă, neputând parcurge traseul obișnuit până la Arena Națională. Linia 104: autobuzele vor fi deviate pe un traseu prin Șoseaua Mihai Bravu și Bulevardul Decebal.

autobuzele vor fi deviate pe un traseu prin Șoseaua Mihai Bravu și Bulevardul Decebal. Linia 143: traseul va fi scurtat, autobuzele urmând să întoarcă la terminalul Baicului.

traseul va fi scurtat, autobuzele urmând să întoarcă la terminalul Baicului. Liniile 640 și N109: vor circula pe un traseu modificat prin Bulevardul Nicolae Grigorescu, Strada Baba Novac și Calea Călărașilor.

vor circula pe un traseu modificat prin Bulevardul Nicolae Grigorescu, Strada Baba Novac și Calea Călărașilor. Relocarea stației „Piața Hurmuzachi”: pentru liniile 640 și N109, stația va fi mutată temporar pe Calea Călărașilor.

Pentru a ajuta fanii să ajungă acasă, STB a suplimentat vehiculele pe liniile 1, 10, 85, 104 și 143, care vor circula la intervale cuprinse între 6 și 15 minute după ora 23:00.

Pe lângă evenimentele punctuale, luna mai 2026 aduce continuarea planului masiv de reabilitare a liniilor de tramvai din București.

Aceste lucrări, deși esențiale pentru îmbunătățirea calității transportului public pe termen lung, generează în prezent disconfort major pentru riverani și șoferi, multe străzi fiind transformate în șantiere închise total circulației.

Eforturile de modernizare vizează mai multe loturi de lucrări repartizate în zonele centrale și de nord ale orașului. Restricțiile de durată impuse pentru aceste șantiere sunt următoarele:

Lotul 5 de linii de tramvai: Începând cu 4 mai 2026, circulația este restricționată sau închisă total pe străzile Vasile Lascăr, Paleologu și Armand Călinescu. Aici se lucrează la înlocuirea completă a șinei și a rețelei de contact.

Începând cu 4 mai 2026, circulația este restricționată sau închisă total pe străzile Vasile Lascăr, Paleologu și Armand Călinescu. Aici se lucrează la înlocuirea completă a șinei și a rețelei de contact. Zona Maica Domnului: Din data de 8 mai 2026, Strada Maica Domnului este închisă pe tronsonul dintre Bulevardul Lacul Tei și Strada Reînvierii. Această închidere afectează sever fluxul de trafic dinspre zona Colentina către centrul orașului.

Din data de 8 mai 2026, Strada Maica Domnului este închisă pe tronsonul dintre Bulevardul Lacul Tei și Strada Reînvierii. Această închidere afectează sever fluxul de trafic dinspre zona Colentina către centrul orașului. Zona Lizeanu: Strada Reînvierii rămâne închisă circulației (măsură menținută încă din 30 martie) pe ambele sensuri de mers, pe segmentul dintre Strada Mașina de Pâine și Strada Lizeanu. Lucrările de aici sunt complexe și vizează infrastructura de bază a transportului electric.

Strada Reînvierii rămâne închisă circulației (măsură menținută încă din 30 martie) pe ambele sensuri de mers, pe segmentul dintre Strada Mașina de Pâine și Strada Lizeanu. Lucrările de aici sunt complexe și vizează infrastructura de bază a transportului electric. Zona de Nord: Sunt active șantiere pe Bulevardul Bucureștii Noi, Bulevardul Gloriei, Strada Piatra Morii și Calea Griviței. Acestea fac parte dintr-un proiect mai amplu de modernizare a căilor de rulare pentru a permite introducerea noilor tramvaie de mare capacitate.

Autoritățile recomandă tuturor participanților la trafic să utilizeze aplicațiile de navigație actualizate în timp real și să opteze, pe cât posibil, pentru metrou în zilele de 12 și 13 mai, pentru a evita blocajele generate de evenimentele din București.

În ceea ce privește drumul către munte, șoferii sunt sfătuiți să ia în considerare rute alternative, precum DN1A (Ploiești – Cheia – Săcele), pentru a evita zona restricționată de la Bănești.