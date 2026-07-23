Metroul spre Aeroportul Otopeni întârzie. Șoferii vor circula cu restricții încă cel puțin doi ani pe DN1 și în nordul Capitalei

Lucrările la Magistrala 6 de metrou, care va lega Gara de Nord și Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, avansează mai lent decât era estimat inițial. Potrivit celui mai recent raport de progres, finalizarea întregului proiect este prognozată pentru 9 noiembrie 2028, iar până atunci șoferii vor continua să se confrunte cu restricții de trafic în mai multe zone importante din nordul Bucureștiului și de pe DN1.

Unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din București, Magistrala 6 de metrou, întâmpină noi dificultăți tehnice care au împins termenul de finalizare spre sfârșitul anului 2028.

Conform celui mai recent raport de progres, data estimată pentru încheierea tuturor lucrărilor este 9 noiembrie 2028, când va fi eliminată și ultima deviere rutieră majoră, în zona viitoarei stații Bruxelles.

Până atunci, traficul rutier va continua să fie afectat în mai multe puncte-cheie, în special pe DN1, Bulevardul Grivița și Bulevardul Mărăști, unde șantierele ocupă în continuare o parte din carosabil.

Pentru a reduce impactul asupra traficului odată cu revenirea elevilor la cursuri, constructorul și autoritățile locale au stabilit o serie de măsuri temporare.

În zona 1 Mai, pe Bulevardul Grivița, a fost încheiat un acord cu Primăria Capitalei pentru deschiderea devierii rutiere de pe strada Dornei, în dreptul lucrărilor la Puțul de ventilație nr. 1, până la 7 septembrie 2026. Autoritățile estimează că această modificare va contribui la reducerea aglomerației într-una dintre cele mai circulate intersecții din Sectorul 1.

Pe de altă parte, pe DN1, în zonele Fântâna Miorița și stația Ion I.C. Brătianu, restricțiile de circulație vor continua, iar unele dintre lucrări sunt programate să se încheie abia în primăvara anului 2027.

Raportul identifică mai multe motive care au dus la decalarea termenelor de execuție.

Una dintre cele mai importante probleme este descoperirea unor rețele subterane care nu figurau în documentația inițială. Situația a fost întâlnită la stațiile Washington, Paris, Bruxelles și Otopeni, unde constructorii au fost obligați să adapteze lucrările și să încetinească ritmul de execuție.

O altă dificultate este legată de întârzierea utilajelor de forare a tunelurilor (TBM). Stația Tokyo a fost deja reprogramată pentru finalizare la 22 octombrie 2027, deoarece utilajul folosit pe prima secțiune a magistralei a înregistrat întârzieri. Și la stația 1 Mai se așteaptă în continuare sosirea echipamentelor necesare pentru forarea tunelurilor.

În plus, la viitoarea stație Aeroport Otopeni sunt necesare reproiectări pentru accesele A și B, ceea ce poate întârzia revenirea circulației la configurația normală în zona aeroportului.

Chiar dacă întregul proiect va fi finalizat în 2028, mai multe stații ar urma să fie recepționate în cursul anului 2027.

Printre acestea se numără:

Stația Ion I.C. Brătianu – 27 martie 2027;

Stația Piața Montreal – 28 mai 2027;

Stația Gara Băneasa – 16 iunie 2027;

Stația Aeroport Otopeni – 22 iunie 2027;

Stația 1 Mai – 12 iulie 2027.

Există însă incertitudini privind respectarea acestor termene, în special în cazul stației Tokyo, unde progresul depinde de disponibilitatea utilajelor de forare.

Cele mai dificile șantiere rămân cele de la stațiile Washington și Paris, estimate pentru începutul și, respectiv, primăvara anului 2028. Ultima deviere rutieră importantă urmează să fie eliminată în zona stației Bruxelles, odată cu închiderea întregului proiect.

Raportul arată că nu toate segmentele Magistralei 6 creează probleme în trafic.

Pe tronsoanele dintre Pajura și Expoziției, precum și între Ion I.C. Brătianu și Aeroportul Otopeni, lucrările se desfășoară fără a fi necesare devieri de circulație la suprafață, ceea ce limitează impactul asupra șoferilor și locuitorilor din zonă.

Magistrala 6 a intrat efectiv în faza de execuție la 15 decembrie 2023, odată cu începerea lucrărilor pe secțiunea 1 Mai – Tokyo.

Proiectul are o valoare actualizată de peste 10,45 miliarde de lei, cu TVA, și este finanțat din mai multe surse, inclusiv fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Programul Transport 2021-2027, un împrumut acordat de Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională (JICA) și fonduri de la bugetul de stat.

La finalizare, Magistrala 6 va avea 14,2 kilometri și 12 stații, fiind împărțită în două secțiuni: 1 Mai – Tokyo și Tokyo – Aeroportul Internațional Henri Coandă, urmând să ofere pentru prima dată o legătură directă cu metroul între centrul Capitalei și principalul aeroport al României.