Canicula din Marea Britanie a redus programul de lucru și a costat economia britanică 1,15 miliarde de lire

Canicula nu afectează doar sănătatea, ci și economia. Un nou studiu arată că valul de căldură din Marea Britanie a dus la pierderea a milioane de ore de muncă și la pagube de peste un miliard de lire. În plus, aproape nouă din zece angajați au acuzat probleme de sănătate cauzate de temperaturile extreme.

Valul de căldură care a afectat Marea Britanie în luna iunie a provocat pierderea a aproximativ 24 de milioane de ore de muncă, generând un impact economic estimat la 1,15 miliarde de lire sterline (1,35 miliarde de euro), potrivit unei analize publicate joi, 23 iulie, de London School of Economics (LSE). În aceeași perioadă, mai multe state europene, printre care Marea Britanie și Franța, s-au confruntat cu un val de căldură excepțional, care s-a extins din Peninsula Iberică până în Ucraina, traversând Balcanii și Germania.

Potrivit LSE, persoanele care lucrează în domenii cu expunere ridicată la temperaturi extreme și care presupun efort fizic intens, precum construcțiile și agricultura, și-au redus programul de lucru într-o măsură mai mare decât angajații din sectoare mai puțin expuse la căldură și cu solicitare fizică redusă, cum este mediul academic.

Studiul, realizat de Institutul Grantham al LSE și Centrul Euro-Mediteranean pentru Schimbări Climatice (CMCC), arată că, în săptămâna începută la 22 iunie, timpul de lucru s-a redus, în medie, cu 0,47 ore. Cercetarea se bazează pe un sondaj efectuat în rândul a 1.950 de adulți din Marea Britanie.

Totodată, 3,6% dintre respondenți, echivalentul a aproximativ 1,25 milioane de lucrători la nivel național, au declarat că nu au lucrat deloc în acea săptămână din cauza temperaturilor ridicate.

Cercetătorii au analizat modul în care britanicii au resimțit efectele valului de căldură asupra programului de lucru, calității somnului, deplasărilor către serviciu și condițiilor de muncă. Rezultatele arată că 87% dintre angajați au raportat cel puțin un efect negativ asupra sănătății, cele mai frecvente fiind tulburările de somn și oboseala accentuată la locul de muncă. Unii respondenți au semnalat și simptome precum amețeli, leșin sau palpitații.

Directoarea Institutului de Cercetare Grantham, Elizabeth Robinson, a avertizat că Marea Britanie este încă insuficient pregătită pentru a face față efectelor schimbărilor climatice. Ea a susținut că autoritățile ar trebui să adopte măsuri care să îmbunătățească siguranța la locul de muncă în perioadele cu temperaturi extreme.