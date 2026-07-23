CNAIR a finalizat o investiție majoră în infrastructura rutieră. Valoarea totală a proiectului este de aproape 100 de milioane de lei

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat finalizarea proiectului „Pasaj Clubul Văcarilor (Baia Mare-Recea)”, o investiție finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 4 – Transport sustenabil. Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș și Municipiul Baia Mare.

Contractul de finanțare cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de coordonator al reformelor și investițiilor pentru Componenta 4 din PNRR, a fost semnat la 28 august 2024, iar perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între 28 august 2024 și 31 august 2026.

Investiția a vizat construirea unui pasaj rutier cu o lungime de 122 de metri pe DN1C (E58), la intersecția cu DN Varianta de Ocolire Baia Mare-Strada Europa. Lungimea totală a amenajării este de 443,60 metri, incluzând cele două rampe de acces, cu o lungime cumulată de 160,80 metri.

Noul pasaj separă fluxurile de circulație și elimină conflictele din intersecție. Totodată, proiectul a inclus amenajarea unui sens giratoriu sub pasaj, la intersecția DN1C cu Varianta de Ocolire Baia Mare, precum și realizarea a opt bretele de circulație, menite să distribuie eficient traficul și să asigure conectivitatea între principalele direcții de deplasare.

Pe lângă lucrările rutiere, au fost modernizate și elementele de infrastructură conexă. Au fost realizate un sistem de iluminat public, trotuare, lucrări de siguranță rutieră și un sistem de control și monitorizare a traficului, cu scopul de a crește siguranța și confortul participanților la trafic.

Potrivit CNAIR, investiția contribuie la îmbunătățirea fluxurilor de trafic dintre municipiul Baia Mare și drumurile europene și naționale, prin intermediul variantei de ocolire a orașului. De asemenea, facilitează legăturile cu unitățile administrativ-teritoriale învecinate și permite transferul traficului greu în zona sensului giratoriu de la Clubul Văcarilor.

Obiectivul principal al proiectului a fost descongestionarea traficului la intrarea în municipiul Baia Mare, fluidizarea circulației și creșterea siguranței pe rețeaua de drumuri internaționale, naționale și locale. Totodată, proiectul urmărește și reducerea impactului asupra mediului.

Conform CNAIR, investiția va avea mai multe efecte asupra regiunii, printre care descongestionarea traficului dintre municipiul Baia Mare și comuna Recea, prin distribuirea mai eficientă a fluxurilor de circulație, inclusiv a traficului de tranzit. De asemenea, va crește siguranța rutieră datorită reconfigurării intersecției dintre DN1C (E58) și Varianta de Ocolire Baia Mare și implementării unor măsuri moderne de siguranță.

Proiectul va contribui și la reducerea timpilor de deplasare, la creșterea vitezei medii de circulație pentru vehiculele aflate în tranzit și la îmbunătățirea mobilității. Totodată, fluidizarea traficului va reduce consumul de combustibil și emisiile poluante generate de staționarea în ambuteiaje.

Alte beneficii menționate de companie sunt creșterea confortului participanților la trafic prin îmbunătățirea condițiilor de circulație și a accesibilității în zonă, precum și îmbunătățirea conectivității regionale. Investiția facilitează legătura dintre rețeaua rutieră europeană și varianta de ocolire a municipiului Baia Mare, contribuind totodată la dezvoltarea economică și la creșterea atractivității zonei pentru investiții.

Valoarea totală a proiectului este de 99.463.913,34 lei. Din această sumă:

80.365.323,99 lei reprezintă finanțare europeană prin PNRR;

reprezintă finanțare europeană prin PNRR; 2.284.202,45 lei reprezintă contribuția națională;

reprezintă contribuția națională; 16.814.386,90 lei reprezintă TVA.

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