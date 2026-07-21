Autostrada A0 Nord, terminată înainte de termenul contractual. Șoferii ar putea circula pe noul sector de drum încă din această vară

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, anunță că lucrările la Lotul 1 al Autostrăzii de Centură a Bucureștiului A0 Nord, între Corbeanca și Bâcu, au ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 70%, apreciind că există șanse ca până la finalul acestui an să se poată circula pe întreaga autostradă inelară a Capitalei.

Oficialul a revenit pe șantierul A0 Nord și a precizat că progresul înregistrat în ultimele două luni este unul consistent. În urma discuțiilor purtate cu constructorii au fost analizate etapele următoare ale acestui proiect, considerat esențial pentru regiunea București-Ilfov.

Potrivit ioformațiilor oferite de Horațiu Cosma pe Facebook, pe primul sector, cuprins între Corbeanca și Mogoșoaia, pe o lungime de 8,5 kilometri, asfaltul a fost așternut pe întreaga distanță. Totodată, podurile sunt finalizate, iar lucrările adiacente se află într-un stadiu avansat.

Dacă ritmul actual al lucrărilor va fi menținut, acest segment ar putea fi finalizat până la sfârșitul lunii august. În acest fel s-ar asigura continuitatea circulației pe A0 Nord între DN1A Mogoșoaia și DN2 Afumați.

„A0 Nord lotul 1 avansează bine! Avem toate șansele să circulăm anul acesta pe toată autostrada inelară a Bucureștiului! Am revenit pe șantierul Autostrăzii de Centură a Bucureștiului A0 Nord, între Corbeanca și Bâcu. Progresul din ultimele două luni este unul consistent. Lucrările au ajuns la aproximativ 70% stadiu fizic. Am discutat în detaliu cu constructorii următorii pași pe acest proiect esențial pentru regiunea București – Ilfov”, a scris secretarul de stat pe Facebook.

Secretarul de stat a subliniat însă că deschiderea circulației pe acest sector depinde de avizarea de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a soluției provizorii de descărcare a traficului pe DN1A, la Mogoșoaia, propusă de constructor.

Potrivit acestuia, sensul giratoriu definitiv este inclus în proiectul centurii Buftea și nu va fi realizat la timp pentru a permite deschiderea sectorului de autostradă. Din acest motiv este necesară o soluție temporară, care trebuie aprobată fără întârzieri.

„Pe primii 8,5km dintre Corbeanca și Mogoșoaia, autostrada are deja asfalt așternut cap-coadă, podurile sunt gata, iar lucrările adiacente sunt într-un stadiu avansat. Dacă ritmul actual se menține, până la finalul lunii august acest segment va fi finalizat, ceea ce ar însemna continuitate pe A0 Nord între DN1A Mogoșoaia și DN2 Afumați. Există însă o condiție esențială pentru deschiderea circulației: CNAIR trebuie să avizeze soluția de descărcare provizorie a traficului pe DN1A la Mogoșoaia propusă de constructor. Sensul giratoriu definitiv este inclus în proiectul centurii Buftea și nu va fi realizat la timp pentru a permite deschiderea acestui sector. O soluție temporară este necesară și trebuie aprobată fără întârzieri”, a mai scris secretarul de stat.

În ceea ce privește sectorul dintre Mogoșoaia și nodul rutier A1 de la Bâcu, Horațiu Cosma a arătat că, deși termenul contractual prelungit se întinde până în primele luni ale anului 2027, finalizarea lucrărilor până la sfârșitul anului 2026 este considerată realizabilă.

Acesta a precizat că podurile și pasajele se află într-un stadiu avansat de execuție, terasamentele sunt aproape finalizate, lucrările de asfaltare au început, iar intervențiile rămase au un grad redus de complexitate. În aceste condiții, există premise tehnice pentru ca proiectul să fie încheiat înainte de termenul contractual.

„Există însă o condiție esențială pentru deschiderea circulației: CNAIR trebuie să avizeze soluția de descărcare provizorie a traficului pe DN1A la Mogoșoaia propusă de constructor. Sensul giratoriu definitiv este inclus în proiectul centurii Buftea și nu va fi realizat la timp pentru a permite deschiderea acestui sector. O soluție temporară este necesară și trebuie aprobată fără întârzieri. Pe cealaltă jumătate a tronsonului, între Mogoșoaia și A1 Bâcu, deși termenul contractual prelungit ajunge în primele luni ale anului 2027, consider că finalizarea lucrărilor până la sfârșitul acestui an este mai mult decât fezabilă. Podurile și pasajele sunt într-un stadiu avansat, terasamentele sunt aproape de finalizare, asfaltarea a început, iar lucrările rămase au o complexitate redusă. Există toate premisele tehnice pentru ca acest obiectiv să fie terminat mai devreme decât termenul contractual”, a subliniat Horațiu Cosma.

Secretarul de stat consideră că este nevoie de mai multă implicare din partea CNAIR pentru ca proiectul să fie finalizat cât mai rapid. Totodată, el apreciază că atât constructorii, cât și beneficiarul și celelalte instituții implicate trebuie să își intensifice eforturile pentru a răspunde așteptărilor privind finalizarea investiției.

Potrivit lui Horațiu Cosma, finalizarea integrală a Autostrăzii A0 Nord în cursul anului 2026 reprezintă un obiectiv strategic pentru România. Dacă lucrările vor fi încheiate, pentru prima dată întregul inel de autostradă din jurul Capitalei ar putea deveni complet funcțional, ceea ce ar contribui la îmbunătățirea mobilității în regiunea București-Ilfov și la preluarea traficului de tranzit de pe actuala centură a Bucureștiului.

„Este nevoie însă de mai multă ambiție și de mai multă determinare din partea CNAIR. Constructorii, beneficiarul și toate instituțiile implicate trebuie să se ridice la înălțimea așteptărilor românilor. Finalizarea integrală a A0 Nord în 2026 nu este doar un proiect de infrastructură. Este un obiectiv strategic pentru România. Pentru prima dată, am putea avea complet funcțional întregul inel de autostradă din jurul Capitalei, o investiție care va schimba radical mobilitatea în regiunea București – Ilfov și va scoate traficul de tranzit de pe actuala centură sufocată”, a conchis acesta.

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