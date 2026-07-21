Spania rescrie regulile anti-fumat. Ce spații dispar de pe lista locurilor unde este permis fumatul

Spania a făcut un nou pas în procesul de înăsprire a legislației privind consumul de tutun. Consiliul de Miniștri a aprobat marți un proiect de lege care modifică regulile introduse în 2005 și le adaptează la schimbările apărute în ultimii ani, inclusiv la utilizarea țigărilor electronice, a pliculețelor cu nicotină și a narghilelelor.

Proiectul urmează să intre în procedura parlamentară, unde poate fi modificat prin amendamente înainte de votul final. Reforma face parte din Planul cuprinzător pentru prevenirea și controlul consumului de tutun 2024-2027 și reprezintă cea mai amplă actualizare a legislației anti-fumat din ultimul deceniu.

Ministerul Sănătății a transmis că obiectivul Guvernului este „să crească numărul de zone fără fumători, să consolideze protecția copiilor și adolescenților și să adapteze legislația la noile produse legate de tutun”.

Autoritățile susțin că noile prevederi sunt necesare pentru a acoperi situațiile apărute odată cu dezvoltarea produselor pe bază de nicotină, despre care consideră că au creat „lacune legale” în reglementările actuale.

Una dintre principalele modificări propuse este extinderea locurilor în care consumul de tutun și utilizarea țigărilor electronice vor fi interzise. Dacă proiectul va fi adoptat de parlament în forma actuală, restricțiile se vor aplica pe:

terasele barurilor, restaurantelor și altor unități de ospitalitate,

pe plajele maritime și fluviale,

la piscinele publice,

în facilitățile sportive,

în parcurile naționale,

în vehiculele de serviciu, cu excepția celor folosite exclusiv în scop personal, precum și în locurile unde au loc evenimente publice.

Proiectul prevede și introducerea unor „zone de protecție” pe o rază de 15 metri în jurul intrărilor în mai multe tipuri de clădiri și spații publice. Lista include spitale, școli, universități, biblioteci, muzee, centre culturale, facilități sportive și locuri de joacă pentru copii.

„Oricine dorește să bea o cafea sau să se bucure de timpul liber la o terasă ar trebui să poată face acest lucru fără ca fumul de la mesele din apropiere să devină parte a meniului”, a declarat ministrul Sănătății, Mónica García, după reuniunea Consiliului de Miniștri. Aceasta a precizat că fumatul provoacă aproximativ 50.000 de decese anual în Spania.

Noua reglementare urmărește și modificarea abordării privind consumul de tutun în rândul minorilor. Pentru prima dată, proiectul introduce o interdicție explicită privind consumul de produse din tutun de către persoanele sub 18 ani.

Până în prezent, legislația spaniolă interzicea vânzarea și furnizarea produselor din tutun către minori, dar nu prevedea în mod direct sancționarea consumului acestora de către această categorie de vârstă.

Ministerul Sănătății a menționat date din studiul privind consumul de droguri în învățământul secundar din Spania, Estudios 2025. Proiectul menține interdicția privind consumul de pungi cu nicotină de către persoanele sub 18 ani. Aceste produse nu vor fi însă incluse în extinderea generală a spațiilor fără fum prevăzută pentru alte dispozitive.

„Conform Studiului privind consumul de droguri în învățământul secundar din Spania, Estudios 2025, prevalența fumătorilor zilnici în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani este de 4,3%, cea mai mică cifră din întreaga serie de date din 1994. Cu toate acestea, consumul de tutun în ultima lună în aceeași grupă de vârstă rămâne ridicat, cu o prevalență de 15,5%”, potrivit comunicatului.

Țigările electronice și celelalte produse asociate tutunului vor fi tratate, potrivit reformei, în același mod ca țigările clasice în toate locurile unde fumatul este interzis. Regula se va aplica dispozitivelor cu nicotină, dar și celor fără nicotină, produselor pentru fumat din plante, narghilelelor și altor dispozitive care reproduc comportamentul de fumat.

O altă schimbare vizează comercializarea acestor produse. Vânzarea și furnizarea lor vor fi limitate la magazine specializate, care vor trebui să respecte condițiile stabilite ulterior de Ministerul Sănătății printr-un ordin ministerial. Aceste magazine nu vor putea afișa reclame sau postere vizibile din exterior.

Guvernul a introdus modificări față de proiectul prezentat în 2025. Printre acestea se numără eliminarea temporară a interdicției privind țigările electronice de unică folosință și a prevederilor referitoare la ambalajele simple pentru pachetele de țigări. Executivul intenționează să reintroducă aceste măsuri în timpul procesului parlamentar, după evoluția reglementărilor europene în acest domeniu.

Proiectul de lege prevede extinderea restricțiilor privind publicitatea, promovarea și sponsorizarea produselor din tutun și a produselor conexe. Aceste limite vor acoperi toate mijloacele de comunicare și platformele, inclusiv internetul, automatele de vânzare și alte forme de promovare „directă sau indirectă”.

În sectorul audiovizual, noile reguli ar urma să împiedice prezentatorii, colaboratorii sau invitații să apară fumând sau prezentând produse din tutun ori dispozitive asociate în „conținut media și audiovizual”. De asemenea, nu vor putea fi afișate mărci, logo-uri sau referințe comerciale legate de aceste produse.

Reforma actualizează și sistemul de sancțiuni pentru încălcarea noilor obligații. Potrivit presei locale, amenzile pot varia între 200 și 600.000 de euro, în funcție de gravitatea abaterii.

Pentru minorii care nu respectă interdicția privind consumul de tutun sau produse conexe, amenzile pentru contravenții minore vor începe de la 200 de euro. Ministerul Sănătății precizează că aceste sancțiuni pot fi înlocuite cu activități în folosul comunității.

După aprobarea definitivă a legii și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Statului, noile prevederi vor intra în vigoare după 20 de zile. Instituțiile și unitățile vizate vor avea apoi două luni pentru a adapta semnalizarea aferentă noilor zone fără fumat.