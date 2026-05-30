Se interzice fumatul din 24 iunie. Nu mai ai voie să fumezi pe propriul balcon! Ce amenzi impune Republica Moldova

Autoritățile din Republica Moldova introduc, din 24 iunie 2026, noi restricții privind fumatul în spațiile publice și comune. Măsurile se vor aplica pe întreg teritoriul țării și vizează atât țigările clasice, cât și produsele electronice cu nicotină. Fumatul va fi interzis inclusiv pe balcoanele apartamentelor și în stațiile de transport public. Noile reguli prevăd amenzi pentru persoane fizice, administratori și companii care nu respectă legea.

Fumatul va fi interzis, începând cu 24 iunie, în mai multe spații publice și comune, ca parte a măsurilor adoptate pentru reducerea expunerii populației la fum și aerosoli care conțin nicotină. Noile reglementări nu vizează doar țigările clasice, ci și țigările electronice și dispozitivele care încălzesc tutunul.

Lista locurilor în care consumul produselor din tutun și nicotină va fi interzis a fost extinsă semnificativ. Astfel, noile reguli se vor aplica pe terenurile de sport, în grădinile zoologice, în parcurile acvatice, pe terenurile aferente piscinelor și pe plaje.

Interdicția va fi valabilă și în pasajele pietonale subterane, în stațiile de transport public, precum și în zonele de îmbarcare și debarcare a pasagerilor. Autoritățile susțin că măsura urmărește protejarea persoanelor expuse involuntar fumului și aerosolilor generați de aceste produse.

Noile prevederi includ și spațiile comune din blocurile de locuințe. Fumatul nu va mai fi permis în scările blocurilor, pe coridoare, în cabinele ascensoarelor și în alte spații comune ale imobilelor și construcțiilor auxiliare. De asemenea, consumul produselor din tutun și nicotină va fi interzis la balcoanele apartamentelor și căminelor.

O altă modificare importantă stabilește o zonă de protecție în jurul clădirilor publice. Potrivit legii, fumatul și utilizarea dispozitivelor electronice vor fi interzise pe o rază de 10 metri de la intrările în instituții, în apropierea ferestrelor deschise și a sistemelor de ventilare. Distanța va fi măsurată în linie dreaptă, fără a se ține cont de garduri sau alte obstacole fizice, informează zdg.md.

Noile măsuri legislative vizează și reducerea accesului copiilor și adolescenților la produsele care conțin nicotină, în contextul creșterii consumului în rândul tinerilor.

Actul normativ interzice complet comercializarea pliculețelor cu nicotină pentru uz oral, inclusiv a celor care conțin nicotină sintetică. Autoritățile consideră că aceste produse reprezintă un risc suplimentar pentru sănătatea minorilor și au decis eliminarea lor de pe piață.

Datele prezentate de Ministerul Sănătății, pe baza unui studiu recent, arată că 21,5% dintre băieții și 21,2% dintre fetele cu vârste între 15 și 16 ani au utilizat țigări electronice în ultimele 30 de zile. La nivel global, peste 40 de milioane de adolescenți cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani consumă cel puțin un produs din tutun sau nicotină.

Problema accesului minorilor la astfel de produse a fost semnalată anterior și de publicația ZdG. Potrivit investigației, deși legislația interzice vânzarea produselor cu nicotină copiilor și comercializarea acestora online, acestea pot fi cumpărate cu ușurință în Republica Moldova.

Jurnaliștii au constatat că agenți economici, site-uri specializate, aplicații de livrare și alte platforme facilitează accesul copiilor la astfel de produse deoarece nu verifică vârsta cumpărătorilor înainte de finalizarea comenzilor.

În cadrul documentării realizate de publicație, o țigară electronică a fost comandată de pe site-ul unei companii înregistrate la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, iar produsul a fost livrat fără verificarea vârstei cumpărătorului. Totodată, prin intermediul aplicației Telegram au fost achiziționate produse interzise la comercializare în Republica Moldova, fără timbru de acciz și cu un nivel al nicotinei peste limitele legale.

Autoritățile au introdus sancțiuni pentru persoanele fizice, administratorii de spații și companiile care nu respectă noile obligații. În unele cazuri, pe lângă amenzi, poate fi dispusă și suspendarea activității.

Pentru neafișarea semnului de interzicere a fumatului, persoanele cu funcții de răspundere riscă amenzi între 7.500 și 9.000 de lei moldovenești. În cazul persoanelor juridice, sancțiunile sunt cuprinse între 10.500 și 12.000 de lei și pot fi însoțite de suspendarea activității.

Pentru admiterea fumatului în spațiile, locurile și mijloacele de transport public unde acesta este interzis, persoanele cu funcții de răspundere riscă amenzi între 10.500 și 12.000 de lei. Persoanele juridice pot primi sancțiuni între 13.500 și 15.000 de lei, existând și posibilitatea suspendării activității.

Persoanele fizice care permit fumatul în transportul public riscă amenzi cuprinse între 3.900 și 4.500 de lei.

În cazul celor surprinși fumând în locurile interzise, legea prevede amenzi între 1.750 și 2.250 de lei. Ca alternativă, autoritățile pot dispune muncă neremunerată în folosul comunității pentru o perioadă cuprinsă între 40 și 60 de ore.