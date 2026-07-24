Marea Britanie avertizează asupra riscului de extindere a războiului. Londra invocă incidentele din România și Republica Moldova

Marea Britanie a transmis în cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) că intensificarea atacurilor aeriene lansate de Rusia împotriva Ucrainei crește riscul unei escaladări regionale. Avertismentul a fost prezentat de reprezentantul militar britanic la OSCE și face referire inclusiv la incidente produse în România și Republica Moldova. Londra susține că atacurile desfășurate în apropierea frontierelor statelor membre amplifică pericolul extinderii conflictului dincolo de teritoriul ucrainean.

Marea Britanie a avertizat, în cadrul unei reuniuni a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), că atacurile cu rachete și drone lansate de Rusia asupra Ucrainei sporesc riscul extinderii conflictului în regiune și afectează securitatea statelor aflate în vecinătatea frontului.

Mesajul a fost transmis de consilierul militar principal al Marii Britanii la OSCE, colonelul Joby Rimmer, într-o declarație publicată miercuri, 22 iulie, de Ministerul britanic de Externe.

Potrivit oficialului britanic, în noaptea de 18 spre 19 iulie, Rusia a lansat 41 de rachete și 125 de drone asupra teritoriului ucrainean. În urma atacurilor, cel puțin 20 de civili și-au pierdut viața.

„Cea mai importantă contribuție pe care Rusia o poate aduce securității europene este să își înceteze agresiunea, să accepte imediat o încetare a focului și să participe cu bună credință la negocieri pentru o pace justă și durabilă”, a declarat Rimmer.

Declarația prezentată de partea britanică arată că forțele ruse au utilizat în timpul atacului rachete balistice Iskander-M, Zircon și S-400, vizând mai multe obiective din Ucraina.

Loviturile, precum și resturile proiectilelor interceptate, au provocat incendii și distrugeri în mai multe cartiere ale Kievului. Au fost afectate clădiri de locuințe, un supermarket, un cămin studențesc și alte obiective civile.

Colonelul Joby Rimmer a precizat că sistemele ucrainene de apărare antiaeriană au interceptat 18 rachete și 108 drone, însă nu au putut împiedica toate distrugerile produse în urma atacului.

Oficialul britanic a condamnat ceea ce a calificat drept un comportament „iresponsabil” al Rusiei și a subliniat că dreptul internațional umanitar impune obligația de a face permanent distincția între obiectivele militare și populația civilă.

Potrivit Misiunii ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina, în luna iunie 2026 au fost uciși 293 de civili, iar alți 1.990 au fost răniți. Datele reprezintă cel mai ridicat bilanț lunar înregistrat de la începutul invaziei ruse la scară largă.

Autoritățile britanice apreciază că ritmul și amploarea atacurilor indică o intensificare a loviturilor asupra zonelor locuite și a infrastructurii civile, inclusiv asupra locuințelor și unităților de învățământ.

„Ucraina nu ar trebui să fie nevoită să folosească sisteme de apărare antiaeriană pentru a proteja blocuri de locuințe, spitale, școli sau supermarketuri”, a declarat Rimmer.

În intervenția sa, reprezentantul Marii Britanii a susținut că efectele atacurilor rusești nu se limitează la teritoriul Ucrainei și a invocat mai multe incidente produse în statele aflate în vecinătatea conflictului.

Potrivit declarației prezentate la OSCE, în noaptea de 28 spre 29 mai, o dronă rusă a pătruns în spațiul aerian al României și a lovit un bloc cu zece etaje din Galați. În urma incidentului, doi civili au fost răniți, iar aproximativ 70 de locatari au fost evacuați.

Colonelul Joby Rimmer a făcut referire și la un incident produs pe 13 iulie, când o dronă de tip Shahed a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova și a explodat în apropierea localității Copanca, în timpul unui atac asupra sudului Ucrainei. În acel caz nu au fost raportate victime.

Potrivit Londrei, aceste incidente demonstrează că atacurile desfășurate în apropierea frontierelor internaționale generează riscuri constante pentru statele vecine și pot avea consecințe dincolo de zona de conflict.

Colonelul Joby Rimmer a avertizat că fiecare rachetă sau dronă lansată în apropierea frontierelor poate provoca incidente care să impună reacții militare din partea statelor afectate, inclusiv interceptări aeriene sau mobilizarea aviației militare.

Oficialul britanic a apreciat că întărirea sistemelor europene de apărare antiaeriană, supraveghere și coordonare reprezintă o măsură defensivă și proporțională în contextul amenințărilor generate de războiul din Ucraina.

Acesta a subliniat însă că măsurile defensive nu pot elimina cauza principală a riscurilor și a susținut că Rusia trebuie să respecte dreptul internațional umanitar, să evite noi încălcări ale spațiului aerian al statelor vecine și să comunice rapid și transparent atunci când au loc astfel de incidente.